Vicepresidente contra Putin luego de audio de Trump sobre Putin

En su último discurso antes de dejar el cargo, el vicepresidente de USA, Joe Biden, describió a Rusia como la mayor amenaza para el orden liberal internacional y dijo que Washington DC debe trabajar con Europa para enfrentar al mandatario ruso, Vladimir Putin.

Biden formuló los comentarios durante el Foro Económico Mundial en Davos, 2 días antes de la investidura de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos.

Trump ha enviado señales conciliadoras a Putin y pareció alentar la desintegración de la Unión Europea al elogiar la decisión de Reino Unido de abandonar el bloque y anticipar que más países podrían hacer lo mismo.

Biden arremetió contra el mensaje de Trump y advirtió a cientos de líderes, presidentes ejecutivos de empresas e integrantes de bancos centrales reunidos en el complejo turístico de los Alpes suizos que Putin probablemente tratará de influir en una serie de elecciones en Europa este año, tal como hizo (afirma la inteligencia gubernamental estadounidense) en la reciente elección estadounidense.

"Bajo la Presidencia de Putin, Rusia está trabajando con todas las herramientas a su alcance para reducir los límites del proyecto europeo, probar las fallas de las naciones occidentales y volver a una política definida por las esferas de influencia", dijo Biden.

"En momentos en que muchos países de Europa tienen programados celebrar las elecciones este año (Alemania, Francia, Holanda... ), debemos esperar más intentos por parte de Rusia de inmiscuirse en el proceso democrático. Esto volverá a ocurrir, se los digo. Y de nuevo el propósito es claro: colapsar el orden internacional liberal", añadió.

Biden dijo que el Artículo 5 del tratado de la OTAN, que dice que un ataque contra un miembro de la alianza militar transatlántica es considerado como un ataque contra todos, es una "obligación sagrada".

Trump ha calificado a la OTAN como "obsoleta" y planteó dudas respecto a si respetará el Artículo 5, lo que provocó una profunda inquietud en Europa.

Putin

En tanto, Putin ha insistido en desmentir el informe de la Inteligencia estadounidense según el cual el Kremlin podría tener información comprometedora sobre la vida privada de Trump y las supuestas relaciones de éste con prostitutas durante un viaje a Moscú.

"Así que Trump vino y acto seguido fue a ver a las prostitutas de Moscú", ha ironizado Putin, que ha recordado que "se trata de una persona adulta y, además, de alguien que durante mucho tiempo se dedicó a la organización de concursos de belleza y hablaba con las mujeres más bellas del mundo. Me cuesta imaginarlo en un hotel ruso con chicas de dudosa reputación".

El presidente ruso ha agregado quienes fabricaron el informe comprometedor contra Trump -el documento fue elaborado por el ex agente del MI6 y cofundador de la compañía londinense Orbis Business Intelligence, Christopher Steele- son "peores que las prostitutas".

Putin ha recordado que en 2013, cuando Trump realizó su visita a Moscú, "él no era un político, no sabíamos siquiera de sus ambiciones" de presentarse a Presidente. "Era sólo un hombre de negocios, ¿alguien cree que los servicios de seguridad persiguen a cada multimillonario estadounidense? Es absurdo", agregó.

Putin dijo tener la impresión de que el equipo de Obama quiere "mantener al Presidente electo atado de pies y manos cuando intente cumplir sus promesas electorales, tanto dentro del país como en la arena internacional".

Pero entonces apareció un video (aquí la versión de la TV estadounidense en español) en el que Trump reconoce tener un conocimiento personal de Putin.

Putin y los periodistas

Trump dijo que su Gobierno no trasladará la sala de prensa fuera de la Casa Blanca a un espacio más amplio, pero precisó que elegirá qué periodistas entran, según una entrevista con la cadena Fox News.

El equipo de Trump había discutido la posibilidad de trasladar las ruedas de prensa fuera de la pequeña sala del Ala Oeste y realojarlas en el Antiguo Edificio de la Oficina Ejecutiva, que forma parte del complejo de la Casa Blanca, señaló el jefe de Gabinete entrante, Reince Priebus, el domingo en la cadena ABC.

Trump dijo en una entrevista en el programa "Fox & Friends" emitida el miércoles 18/01: "Tenemos a tanta gente que quiere entrar que tendremos que escoger a la gente que puede hacerlo. Seguro que hay gente expectante por eso", comentó. "Pero ofrecimos una sala mucho más grande porque la necesitamos. Ofrecimos eso, pero se volvieron locos. Y dentro de poco estarán suplicando por una sala más grande, ya verán", agregó.

La actual sala de prensa tiene unos 49 puestos, que son asignados por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés).

Según el presidente de WHCA, Jeff Mason, un corresponsal de Reuters, la asociación asumió la tarea de asignar los puestos en la sala de prensa hace cerca de 2 décadas, a petición de los gobiernos republicanos y demócratas, que querían evitar la apariencia de que favorecían a sus preferidos.

Obama

Aferrándose a este tema tan especial para los periodistas acreditados en la Casa Blanca, Obama enumeró 4 escenarios que le podrían sacar del silencio propio de muchos expresidentes:

> casos de discriminación;

> obstáculos explícitos al voto de las minorías;

> intentos institucionales para silenciar a la prensa; y/o

> esfuerzos para detener a jóvenes inmigrantes y enviarlos a otros países.

“Todo esto me haría decir lo que pienso, aunque no significa que me vaya a presentar a unas elecciones”, dijo.

Trump prometió en la campaña electoral expulsar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles que viven en USA, posición que posteriormente ha dejado en el aire. Durante la campaña, y tras su victoria electoral, el 08/11/20916, ha hostigado a la prensa y ha llegado a silenciar a reporteros en una rueda de prensa.

Obama aludió a la libertad de prensa como uno de los valores que USA debe defender en el mundo, junto a los derechos humanos y a una serie de normas, como la que impide a un país grande invadir otro pequeño. Obama admitió que USA no es perfecto y no siempre ha estado a la altura de estas normas, pero expresó el deseo de que la próxima administración mantenga la defensa de estos valores y no ceda el espacio a países que no los defienden.

Trump ha despreciado las alianzas tradicionales de USA, tales como la OTAN y la UE, y ha cortejado al presidente ruso, Vladímir Putin.

Como en todas las declaraciones y discursos de Obama desde la victoria de Trump, no lo mencionó explícitamente, pero a nadie escapaba que se refería a él en todo momento.

El presidente dedicó buena parte de la comparecencia en la Casa Blanca a defender las últimas decisiones de su mandato.