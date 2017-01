Más allá de Melconian, Dujovne y Fraga, el padre de Carolina no le hace asco a nada

A favor del gobierno de Mauricio Macri hay que reconocer que los jugadores de un negocio clave como el del petróleo y gas volvieron a ponerle la mira y a orientarle capitales, como fue el caso de los ex Citibank, Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Osvaldo Peruzzini, fundadores del fondo de inversión Inverlat, que de salir del sector energético hace 2 años, al vender la empresa de distribución eléctrica de Río Negro (Edersa), acaban de comprarle a los colegas de Brasil, Lupatech y Axxon, el de private equity del banco francés Natixis, la empresa de servicios petroleros, especializada en GNC, Aspro, que factura en el país entre US$ 30 y US$ 40 millones anuales.

Guillermo Stanley es el padre de la ministro de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el suego de Federico Salvai, jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal. También es el ex socio del ex jefe de Gabinete y ex cuñado de Enrique Nosiglia, Chrystian Colombo; muy allegado en los negocios a Fernando de Santibañes y Jorge Brito.

Aunque no fue todavía informado el monto en que se concretó la operación, la referencia serían los US$ 85 millones que los brasileños habían pagado en 2008 por los activos.

En el portafolios de Inverlat, nuevo propietario de la hasta no hace mucho líder local en el mercado del gas comprimido, se destacan empresas de consumo masivo como Havanna, KFC (Kentucky), Wendys (ex Degasa), Canterbury, Fenoglio y Reef, pero ahora se reorienta al rubro de la provisión del altamente demandado insumo energético.

Aspro nació en 1975 y levantó su primera planta en Pablo Podestá. Desde hace un año, la casa matriz de la firma se localiza en Escobar, del partido bonaerense de Tigre, donde controla una planta de más de 7.000 metros cuadrados (m²) de superficie y ocupa a cerca de 200 trabajadores.

Posee una red de más de 50 estaciones de GNC y se especializa en instalación de equipamiento para bocas de expendio, rubro en el que domina casi el 52% del mercado en la Argentina y un 56% en Brasil. Compite en Argentina con Tomasseto Achille, Galileo, Inflex, Agira, y Oyrsa, que aún permanecen en manos de locales.

Al tomarla a su cargo, el fondo de los ex Citibank se propone reposicionarla como líder del GNC que fue en el país hasta que perdió participación en los últimos años. Empezará por aplicar una agresiva política comercial tendiente a incrementar la cantidad de clientes, para lo cual cuenta ahora con una mayor disponibilidad de gas gracias a que la producción aumentó un 5% durante este año.

No era un tema menor, porque los cortes de gas a estaciones amenazaban con poner freno a la demanda desde 2008. Así y todo, el grupo brasileño que la manejaba arrancó en 2006 con un plan muy ambicioso que también incluyó la adquisición de válvulas y otros componentes para el mercado petrolero, pero no descuidó mantener el foco en la exportación equipos y compresores para GNC, al vender a 30 naciones un 85% de la producción que sale desde ambos países sudamericanos.

Una parte del grupo de banqueros asociados originalmente en el fondo de inversión D&G hasta que decidieron dividir sus negocios y crear Inverlat integraron el directorio del banco Macro hasta el año pasado, cuando Jorge Brito lo reorganizó a partir del regreso de Ezequiel Carballo. Asimismo, Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Osvaldo Peruzzini le habían comprado a su ex socio Chrystian Colombo la participación en la marca de ropa Reef, compartieron Havanna y el ex jefe de Gabinete de la administración de Fernando de la Rúa se quedó con las firma de origen, D&G.

Proveedores de empresas petroleras

Aspro es una compañía internacional que fabrica y comercializa sistemas de compresión para estaciones de GNC desde 1984, con presencia en los cinco continentes y casi 5.000 equipos instalados.

Con presencia en Bolivia desde el 2000, proveyó la tecnología para una nueva estación de carga en Cochabamba, la tercera ciudad en importancia económica de la nación andina, que abastece a vehículos particulares, taxis y buses. Cuenta con un sistema de compresión de GNV/ GNC de la línea IODM 115, y surtidores mod. AS-120-G, siendo líder con miles de compresores vendidos en todo el mundo y más de 170 en Bolivia.

“Hace un par de meses llegamos a vender el compresor número 5.000, lo que da cuenta de nuestra trayectoria y crecimiento en los 45 países que cubrimos”, comenta Gustavo Frontera, gerente comercial de la compañía.

Asimismo, a través de su división de Oil & Gas, fabrica y comercializa 3 tipos de equipos 100% nacionales: de well head, de gas lift y de recupero de gas de venteo con el norte puesto en participar activamente en el desarrollo del sector hidrocarburífero.

“La crisis internacional del GNC durante los últimos 2 o 3 años nos impulsó a desembarcar en el mercado de Oil & Gas, en virtud de que nuestras unidades compresoras son perfectamente aplicables a cualquiera de las soluciones que demanda esta industria”, explican a la revista Surtidores.

Esa división esencialmente ofrece tres tipos de productos: de well head (o boca de pozo), de gas lift (que implica la inyección de gas comprimido al pozo) y de compresor de recupero de gas de venteo (para captar gas en pozos exploratorios o que no tienen gasoductos mediante la compresión del recurso, su almacenamiento en un tráiler y su transporte hasta una planta reguladora de descarga).

En el plano doméstico, la expansión de Aspro en este negocio se está dando de la mano de grandes operadores petroleros. “Nuestro equipamiento es especialmente apto para la optimización de la producción en pozos maduros”, indican.

“En Neuquén, por caso, uno de nuestros equipos posibilitó que una producción de 5.000 metros cúbicos (m³) de gas diarios trepara hasta los 25.000 m³ por día”, ejemplifican.

Las unidades de gas lift, añaden, se orientan a operadores petroleros que quieren “destapar” pozos, ya que cuando éstos pierden presión, es viable reinyectarles gas y así aumentar esa variable. “Es una tarea de una hora (u hora y media), por lo que no se necesita que el compresor esté operando constantemente (cumplida su tarea, se lo retira y se lo puede llevar a otro pozo)”, precisa.

En cuanto al equipamiento de recupero de gas de venteo, detallan que se utiliza en pozos exploratorios, cuyo comportamiento es incierto durante los primeros meses.

Amén de despachar innovaciones argentinas a una potencia tecnológica como Japón, Aspro se encuentra muy activa en las naciones de Europa del Este, una zona con grandes reservas de gas, con varios compresores funcionando en Ucrania (en condiciones climáticas 100% adversas).

Dentro de la Argentina, sostiene, el foco está particularmente puesto en la Patagonia, sobre todo en la cuenca Neuquina y el Golfo San Jorge.

A su entender, las nuevas políticas de precios de gas en boca de pozo beneficiarán a la división de Oil & Gas. “Es, en definitiva, un momento bueno para el desarrollo de ese sector. Asimismo, manejamos alrededor de 65% del mercado argentino del GNC (de 2.000 estaciones de servicio, más de 1.300 tienen compresores Aspro). Seguimos liderando el negocio, recibiendo muchas consultas y concretando ventas”, asegura.

Los servicios serán ofrecidos en el Golfo San Jorge a firmas de la talla de YPF y PAE, al ser la meta cerrar alianzas estratégicas con operadores de campo.

Consolidar nuevos negocios en la cuenca del Golfo San Jorge y seguir trabajando en la cuenca neuquina son las claves de la estrategia de Aspro, que en su nueva etapa de gestión de los ex Citi apunta a la vanguardia del negocio energético.