Melconian lloró al despedirse (Video)

Carlos Melconian se despidió este jueves (19/01) de los trabajadores del Banco Nación, un día después de haber sido desplazado por decisión de Mauricio Macri para buscar "homogeneidad en el equipo", según contó más temprano el ex director de la entidad.

Al momento de despedirse se emocionó hasta las lágrimas ante la ovación de los empleados que se habían reunido en el lobby de la sede central del banco, y brindó un emotivo discurso en el que admitió que no fue su decisión dejar el cargo.



"Pensar que algún día me decían 'el día que te vayas te van a putear todos', qué lo parió, qué lindo esto", dijo emocionado.



"Este es un día muy difícil y me lo están haciendo más difícil de lo que creía. Me toca despedirme de un lugar del no que quiero despedirme. No me quiero ir, la verdad es que me quiero quedar", aseguró el economista, según publica Ambito.





Más temprano, Melconian había hablado por primera vez luego de su salida sorpresiva de la entidad, y contó que no fue el Presidente el que le informó que debía dejar el cargo, sino que fue "otro funcionario". Y dijo que la decisión la tomó Mauricio Macri para buscar "homogeneidad en el equipo". De esta manera, entonces, admitió implícitamente que había diferencias en el interior del Gabinete. Aún así, dijo ser "un soldado incondicional" del Gobierno.



"No tengo nada que decir en particular, me voy a remitir a la versión oficial que comparto y se me trasmitió tal cual ha sido publicado en un comunicado. Fue por la búsqueda de homogeneidad en el equipo", señaló el economista.



Cabe destacar que, como informó ayer Urgente24, una de las versiones sobre la salida de Melconian era que Macri le pidió que se fuera, molesto con algunos comentarios que le adjudica al ahora exBanco Nación y que le llegaron a través de distintos colaboradores. Según esa versión, las críticas de Melconian a la política económica, que define el mismo Presidente, no le habrían caído del todo bien al jefe de Estado.



En este sentido, además, una fuente subrayó al diario La Nación que "Carlos se llevaba mal con Marcos Peña y los vicejefes de Gabinete, que nunca lo consideraron como parte del equipo y lo veían como un outsider".

Por otra parte, Melconian defendió hoy su gestión al frente de la entidad bancaria. “Yo tenía la sensación de que estabámos haciendo las cosas bien”, dijo en diálogo con Radio Mitre.