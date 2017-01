Ritondo: Por ahora "no hay nada irregular" en la muerte del ex comisario

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que hasta el momento "no hay nada irregular" en la muerte del ex comisario Federico Jurado, en la Unidad 9 de La Plata, aunque aclaró que hay que "esperar el resultado de la autopsia" que se apestaban a realizar peritos de Gendarmería, a pedido del fiscal Marcelo Martini.



"El primer dato que tengo es que no había nada irregular, pero vamos a esperar los resultados de la autopsia, cómo acontecieron los hechos", dijo Ritondo en declaraciones a medio platense La Tecla.



El ministro explicó que fue informado de lo sucedido por su par de Justicia, Gustavo Ferrari, quien sigue los detalles de la causa. "El ministro de Justicia está trabajando muy duro en el tema", expresó Ritondo.

Jurado es uno de los nueve jefes de la Policía Bonaerense detenidos y acusados de integrar la red de policías corruptos que cobraban ilegalmente dinero descubierto dentro de sobres en la Departamental La Plata. Apareció este jueves (19/1) muerto en la celda que ocupaba en la cárcel de Villa Elvira. Estaba detenido desde diciembre pasado.