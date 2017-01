Caputo celebra que consiguió US$7.000 millones a menos tasa que en 2016

El Gobierno Nacional colocó este jueves deuda por US$7.000 millones a una tasa del 5,625% y el 7% en los mercados internacionales, según trascendió. En el Palacio de Hacienda celebraban que consiguieron financiamiento a menor costo que el año pasado.

Se trata de u$s 3.250 millones a 5 años con un interés del 5,625%, y otros u$s 3.750 millones a 10 años, con un costo del 7%. La emisión se hizo bajo ley de Nueva York.

La demanda superaba los US$21.000 millones, dijo más temprano una fuente a la agencia Reuters, desde los US$14.000 millones del día anterior.

La operación superó en US$2.000 millones la previsión oficial, ya que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, había informado que se intentarían reunir unos US$5.000 millones en la licitación.

Los bancos encargados de la operación fueron BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander.

Luego del cierre de los mercados , aproximadamente a las 17:00, será el propio ministro Caputo quien anunciará los resultados de la emisión, señala Infobae.com.

De acuerdo a lanación.com, en el equipo de Finanzas había una gran satisfacción porque el resultado mejora en forma sustancial las tasas pagadas el año pasado, pese al cambio de contexto internacional. De todas formas, el financiamiento es más costoso que el que consiguió en las últimas horas Chile, que colocó entre inversores locales y extranjeros un bono en pesos equivalente a US$1.500 millones a una tasa del 3,8% a 4 años.

Tal como señaló Urgente24 este jueves, algunos agentes del mercado hicieron notar que ésta es la última oportunidad de participar en el mercado antes de que Donald Trump asuma el viernes 20/01 la Presidente de USA.

El gobierno de Mauricio Macri estimó que las colocaciones de deuda de este año en el mercado internacional sumarán US$ 14.350 millones: US$ 7.000 millones del Estado Nacional, US$ 4.000 millones de empresas y US$ 3.350 millones de provincias (US$ 1.500 millones de Buenos Aires, US$ 550 millones de Córdoba, US$ 500 millones de Entre Ríos, US$ 250 millones de Santa Fe, US$ 150 millones de La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego cada uno y US$ 100 millones de Río Negro). Según la misma presentación oficial, las emisiones del año pasado fueron porUS$ 31.460 millones, aunque algunas estimaciones privadas elevan esa cifra hasta los US$ 35.000 millones.