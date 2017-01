Montenegro intentará "levantar" a una Continental muy criticada por Bravo tras la salida de VHM

Nuevo año, nuevas caras. El duro enfrentamiento entre los medios de comunicación durante la campaña electoral 2015 -según la ideología- y la persecución por parte del aparato propagandístico del kirchnerismo dejó golpeada tanto a la radio como a la TV, la gráfica y la prensa digital. Por caso, la reacción de radio Continental de rescindirle el contrato a una voz tan influyente (para bien o para mal, según el caso) como la de Víctor Hugo Morales ni bien se le puso punto final al mandato K a través de las urnas, no hizo más que cachetear el prestigio de la radio como medio.

Mientras algunos aún consideran y debaten que se trató de una decisión empresaria como ocurre en cualquier caso, otros entienden que las formas y el momento no fueron los indicados.

Es así como muchas empresas decidieron quitar y/o evitar publicar sus productos en la AM 950: "La radio ha tenido algunos momentos de flaquezas; aspiro a que con algún cambio de programación podamos levantar. Hemos estado un poquito desprotegidos a lo largo de todo el año (2016), no amparados en una acción publicitaria importante, hubo un cambio de programación muy fuerte: se fue de esa radio (Víctor Hugo) Morales y eso fue para la radio un cambio de rumbo muy importante, y me parece que no se comunicó con el énfasis que se tendría que haber comunicado", disparó el dueño de la primera tarde, Fernando Bravo.

En este sentido, criticó que todo el potencial que tiene una radio muy reconocida como Continental no sea explotado al máximo: "Pero seguimos trabajando. Creo que la radio tiene una potencia fenomenal con una llegada muy buena y está atravesando los momentos difíciles que atraviesan todos los medios. Yo aspiro a que tengamos un buen año".

Entrevistado por Santiago del Moro en Intratables (América TV), Bravo se permitió disentir con quienes aseguran que la salida de Morales fue un acto de cesura: "Yo no sé si (a Víctor Hugo Morales) lo censuraron, fue una decisión empresaria de sacarlo de la programación. La prueba está en que no está censurado porque al poco tiempo empezó a trabajar; creo que una censura es cuando una persona no puede trabajar más y se tiene que ir del país".

Paralelamente, el economista, periodista y conductor, Maximiliano Montenegro, confirmó a través de su cuenta de Twitter que arribará en dicho medio a partir del lunes 13 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 13 (horario en el que estaba Víctor Hugo Morales, reemplazado hasta ahora por María O'donnell), para compartir su perfil económico y político, como lo ha hecho en radio Latina (FM 101.1).

De esta manera, el columnista económico de Bravo.Continental desembacará en una franja horaria que en su momento supo ser muy estar marcada por la defensa acérrima del gobierno K para transitar el difícil camino de la neutralización y objetividad que, por supuesto, no existe pero hay maneras de comunicar que se pueden acercar, como la de Montenegro.