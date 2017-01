Trump juró, les habló a los "olvidados" y prometió: "No los voy a defraudar"

Donald Trump juró este viernes como el 45° Presidente de USA en una ceremonia frente al Capitolio estadounidense. El magnate republicano juró ante el presidente de la Corte Suprema Jonh G. Roberts Jr, acompañado de su esposa, Melania.

Para la jura se utilizaron 2 biblias: una de la jura de Abraham Lincoln y del propio Trump, que le fue dada por su madre en 1955.

BREAKING: Donald Trump is sworn in as the 45th President of the United States during a historic transfer of power https://t.co/YpuCylGG79 pic.twitter.com/GEJLwI0q3j