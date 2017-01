Macri aún no saludó a Trump: Historia de rivalidad y sospechas

Pasadas las 15.00 horas de este viernes (20/01), cuando ya han transcurrido más de 30 minutos de la asunción de Donald Trump a la presidencia de USA, sorprende que la Casa Rosada no haya felicitado al mandatario. Tampoco Mauricio Macri se ha expresado al respecto en sus cuentas en las redes sociales. El único integrante del Gobierno que saludó al mandatario estadounidense fue el embajador Martín Lousteau, quien le deseó “todo el éxito a la nueva administración y al pueblo norteamericano” en la previa del acto de toma de posición.

Cabe recordar que en noviembre pasado, antes de las elecciones presidenciales en USA -la Casa Rosada apoyó abiertamente a Hillary Clinton en la contienda electoral- Lousteau había expresado su "preocupación" por las posturas de Trump, y había considerado que el magnate "instaló una campaña de reality show".



Lousteau advirtió en ese momento que tenía "muchos colegas que están en las fronteras y naturalmente están muy preocupados por las posturas de Trump". En ese sentido, habló puntualmente sobre la posición de la Argentina: "Somos el país más distante con EE.UU. y no tenemos tratado de libre comercio con ese país, pero eso no quiere decir que a nosotros no nos preocupe".

Pero lo interesante a destacar ante el silencio de la Casa Rosada en este día de jura de Trump, es la historia de la familia Macri con el magnate estadounidense.



Días atrás, Franco Macri habló sobre Trump, a quien conoce bien y que calificó como un hombre "prepotente" pero que de "loco no tiene nada". Y lo definió como "viejo rival" de negocios.



El empresario mencionó en diálogo con el diario La Nación que Trump cree en el proteccionismo desde siempre y que en la década de 1980 le decía: “Franco, este es mi país, qué venís a hacer acá? ¡Andate!”.



Consultado sobre su relación con Trump, la calificó como "difícil". "Tenía un terreno sobre el Hudson para hacer un edificio, pero nunca se pudo hacer nada, porque Trump se opuso. En un período lo mandé a Mauricio, que tenía buena relación con él. Un día lo fui a buscar y estaba jugando al golf con Trump. En cierto momento, en un buen tiro de Mauricio, colocó la pelotita en hoyo. Trump agarró su palo de golf y lo rompió a los gritos. Hizo bien Mauricio en retirarse del negocio. Además, Trump nos liquidó con un precio razonable. Pero la competencia mía era con Trump, no era por la plata. Siempre me he divertido haciendo negocios. Cuanto más difíciles, más diversión", contó.



Recordemos que la relación entre la familia Trump y la familia Macri no fue más allá de un fallido negocio (los Macri quisieron ingresar al negocio inmobiliario de Nueva York durante la década del '80, pero no pudieron y tuvieron que vender el proyecto, en un valor menor al que suponía el mercado al flamante presidente de los Estados Unidos).

Hace ocho años, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, contó cómo fue el emprendimiento frustrado que protagonizó con el magnate norteamericano. "Yo laburé primero en Estados Unidos en un proyecto inmobiliario con el famoso Donald Trump, que al final se lo quedó él"



"¿Si? ¿Te cagaron?", le preguntó el periodista Matías Martín, a lo que Macri respondió: "Sí, pero bueno". "Habíamos empezado y el tipo se lo quedó él. Era mi padre, yo laburaba y al final se armó lío con el banco y Trump lo aprovechó para quedarse con el proyecto", resumió.

Pero otro dato significativo en la relación entre los Macri y Trump ocurrió durante la segunda quincena de agosto de 1991, cuando Mauricio fue secuestrado. Según el libro 'El secuestro', Franco sospechó que el magnate estaba detrás de la operación.



“La cabeza del dueño de Sevel y varias otras corporaciones daba vueltas y vueltas. La Policía no debía enterarse. Ningun funcionario podia tener registro de nada porque si la prensa se enteraba le mataban a Mauricio”, señala el libro. Entre las pocas personas del entorno de los Macri que sabían lo que pasaba en Eduardo Costa, algunas especulaba con que la captura del joven hijo de Franco se debía a un supuesto seguro por diez millones de dólares que se rumoreaba había contratado por si secuestraban a algún miembro de su familia. Franco se inclinaba hacia otra conjetura.



“El patriarca entró en la paranoia de que quien había orquestado el secuestro de su hijo había sido Donald Trump. El magnate lo había expulsado de Manhattan, donde Franco había intentado meterse en negocios inmobiliarios y también aspiraba a una presa mayor, que era la recolección de la basura, un mundo de mafias, impenetrable, pero millonario y atractivo en el que ni él ni el intrépido Mauricio pudieron abarcar. A Franco se le pasaron por la cabeza los peores pensamientos”, cuenta El Secuestro.

# Mauricio Macri: "Espero que Trump le dé importancia a la relación con Argentina"



El 17 de ener pasado, en su primera conferencia de prensa de este año, Mauricio Macri habló sobre Trump.



"Espero que le dé importancia a la relación con Argentina, creo que hay un enorme camino a recorrer juntos. La relación entre Estados Unidos y Argentina tiene que ser de mutuo beneficio", advirtió el mandatario.



Además, aseguró que no cree que "las políticas proteccionistas" que podría tomar el nuevo gobierno estadounidense perjudiquen a los argentinos.



"Tenemos mucho por mejorar en esta ruta que trazamos con Barack Obama y que esperamos continuar con Donald Trump", finalizó Macri.



El pasado 14 de noviembre, se había producido el esperado diálogo por el Gobierno nacional: Macri habló por teléfono con Trump, luego de su victoria, para felicitarlo por su triunfo y mostrar un acercamiento, luego de que la Casa Rosada apoyara abiertamente a Hillary en la contienda electoral. Según los voceros, el mandatario argentino quedó "conforme con la charla". “Argentina es un gran país y tendremos la más cercana relación entre nuestros países de la historia”, le dijo Trump a Macri, según la agencia Télam.