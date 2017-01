Las caras de Michelle Obama y otros desopilantes memes

La asunción de Donald Trump, obviamente, se convirtió en motivo de las ocurrencias en Twitter. Las caras de Michelle Obama y una particular de Hillary Clinton, entre lo más destacado.

"Maldición, Bill, me dijiste que veníamos al brunch"

"El momento único de esta inauguración es la cara de Michelle mirando la cámara como diciendo '¿Por qué me dio esta caja?'"

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l — jomny sun (@jonnysun) 20 de enero de 2017

"Bastante seguro que esas banderitas del perfil del nuevo Presidente son, uh, de la jura de Barack Obama"

Pretty sure the flag-waving cover photo from Trump's new POTUS account is, uh, a picture from Barack Obama's Inauguration pic.twitter.com/8ZvJKPzjV7 — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 20 de enero de 2017

"Michelle Obama le da a Trump el mismo abrazo sin brazos que usa mi papá"

Michelle Obama just gave Trump the same no arms hug that my dad uses pic.twitter.com/at83TbeHFu — Bucky Isotope (@BuckyIsotope) 20 de enero de 2017

"Michelle, como diciendo, "estás por tener un rudo despertar, América"

Michelle like "You in for a rude awakening Merica".. pic.twitter.com/2sf4RGmMMw — W e $ t (@CjayyTaughtHer) 20 de enero de 2017

"Te entiendo, Michelle"

"Bill Clinton habla por todos nosotros"

Bill Clinton speaks for us all. pic.twitter.com/6liUUn3wL6 — John Gruber (@gruber) 20 de enero de 2017

"La evolución del meme"