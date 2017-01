Invasión de los humanoides desata cibercarrera armamentista

Sally Patten: -Como inversor, ¿qué piensas del Presidente Trump?

Hamish Douglass: -En términos de política económica interna, no estoy demasiado preocupado. Una cosa es tener una plataforma presidencial y otra de la realidad de la legislación en los Estados Unidos. El mayor riesgo de Trump para los inversionistas es en términos de política exterior. Pero la política exterior está en el ámbito del Presidente y no del Congreso, a menos que se haya declarado una guerra. Podría hacer cosas que son impredecibles y si haría cosas que son impredecibles, los mercados podrían ponerse muy, muy asustados. Eso es lo que más me preocupa. En lo económico no hay mucha diferente entre Trump y lo que prometía Hillary Clinton.

por HAMISH DOUGLASS

A menudo me recuerdan el consejo del sabio señor John Templeton (N. de la R.: fallecido financiero y multimillonario filántropo estadounidense, nacionalizado británico): "Las 4 palabras más peligrosas en las inversiones son ‘Esta vez será diferente’". Como inversor, yo creo que necesitamos cuestionarnos si ingresaremos a una nueva era tecnológica y mecánica en los próximos 10 a 25 años que pueda interferir en la mayoría de los negocios y, posiblemente, en la sociedad tal como la conocemos. En este aspecto, la nueva era tecnológica y mecánica puede ser más importante que la revolución industrial. Muy posiblemente esta vez será diferente y mientras hago caso al consejo del señor Templeton, un prudente inversor, creo que sería necio negar los desarrollos tecnológicos que, con certeza, proveerán a las empresas tanto de amenazas sustanciales como de oportunidades.

templeton.jpg Charlie Rose le preguntó a Larry Page (co-fundador de Google) cuál era la lección más importante para los negocios. Él dijo que ha estudiado el motivo por el que muchas grandes empresas fracasan y llegó a una conclusión: "No ven el futuro". Como inversor, ¿podemos darnos el lujo de no ver el futuro? Desde mi punto de vista, hay una gran evidencia de que nos estamos acercando a un nivel de avance exponencialmente tecnológico a través de acelerar las mejoras en inteligencia artificial, impresión 3D, genómica, poder informática y robótica.

Disponemos de numerosas, recientes y poderosas lecciones acerca de la rápida caída de empresas a causa de la innovación tecnológica:

* En 1998, Kodak tenía 145.000 empleados y vendía el 85% de las películas fotográficas. En 1991, las acciones de Kodak se dispararon pero en enero de 2012 llegó a su bancarrota. Lo que es sorprendente de la historia de Kodak es que ellos inventaron la cámara digital en 1970 y aún así la compañía fue literalmente destruída por su propia invención.

* En el 2do. Trimestre de 2007, Nokia alcanzó su pico histórico de market share,con el 50,8% del mercado de smartphones, , arrebatando el liderazgo a Motorola para convertirse en el fabricante más grande de celulares. Nokia era altamente rentable. En julio de 2005, Google invento Android y en enero de 2007, Apple lanzó el iPhone. En septiembre de 2013, Nokia vendió su negocio de celulares, que generaba pérdidas, a Microsoft.

* Google fue fundada en septiembre de 1998. En 1999 la participación de los diarios en los ingresos publicitarios globales eran aproximadamente 35%. En 2015, Google generaba ingresos por publicidad por alrededor de US$ 67.000 millones, el 14% de la publicidad mundial. Mientras, la torta de los ingresos publicitarios globales de los diarios había caído aproximadamente a 12%.

Otra lección consiste en que la irrupción global a gran escala de los avances tecnológicos parece estar ocurriendo cada vez más rápido. Uber fue fundada en marzo de 2009 y ahora es la compañía de taxis más grande del mundo, con operaciones en 429 ciudades en 71 países. Facebook fue fundada en febrero de 2004 y tiene más de 1.600 millones de usuarios activos mensualmente. Se espera que la compañía haya generado ingresos por publicidad superiores a US$ 20.000 millones en 2016. Airbnb fue fundada en agosto de 2008 y ahora es la compañía de alojamientos temporarios más grande del mundo, con más de 2 millones de ofertas en 34.000 ciudades en más de 190 países.

Crecimiento exponencial vs lineal

Es difícil comprender que rápidamente podemos enfrentarnos a un mundo radicalmente diferente por los avances tecnológicos cuando nuestra propia experiencia nos sugiere que ese cambio fundamental ocurre en forma incremental y a una velocidad gradual. Una razón por la cual podemos estar subestimando el impacto del cambio tecnológico es porque la mayoría de los cambios en nuestra vida (tal como el envejecimiento, el aprendizaje, la progresión en la carrera, etc.) ocurre en una trayectoria lineal bien establecida mientras que el progreso tecnológico es exponencial.

En el crecimiento exponencial una medida es multiplicada por un factor constante por una determinada unidad de tiempo (ejemplo, el poder de computación se duplica cada año), mientras que en el crecimiento lineal la medida se añade incrementalmente y por un factor constante (ejemplo, crecemos un año cada año); sin embargo después de 30 interacciones la secuencia lineal está en 30 mientras que la exponencial está por encima de los 500 millones. En un mundo exponencial, en las primeras etapas no se percibe que cambie algo, y de repente el cambio comienza a ocurrir a un ritmo explosivo.

Hay numerosos ejemplos de la tecnología avanzando a un ritmo exponencial. Los 3 ejemplos citados son:

* Poder informático: En 1965, Gordon Moore, co-fundador de Intel, predijo que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaría cada año (la llamada Ley de Moore). En las recientes 6 décadas, el poder computacionalinformático se ha incrementado 1.000 millones de veces por circuito integrado. Un iPhone 5 lanzado en 2013 tiene el doble de capacidad de procesamiento que la supercomputadora Cray-2, de 1985, la que en su época era la computadora más poderosa del mundo. A este ritmo de progreso, un teléfono celular seguramente tendrá en 15 años más poder de procesamiento que la actual supercomputadora Tianhe 2, de China.

* Secuenciación del genoma: Cuando comenzó el proyecto para secuenciar el genoma humano en 1990, dada la velocidad a la cual el genoma podría escanearse, se pensaba que demandaría miles de años el secuenciar todo el genoma humano (6.000 millones de bases). El genoma entero fue secuenciado 10 años después. En el año 2000, el costo de secuenciar todo un genoma humano era de alrededor de US$ 100 millones, pero para 2015, el costo había caído a US$ 1.000.

* Datos: Se ha estimado que la cantidad de datos digitales en el mundo se duplica cada 2 años. Para decirlo de otro modo, las estimaciones sugieren que se han creado más datos en los últimos 2 años que en toda la historia de la raza humana.

Para anticipar el futuro a través del cambio tecnológico, es necesario extrapolar el pensamiento en forma exponencial.

Ray Kurzweil, un pionero del procesamiento del lenguaje natural y empresario, renombrado futurista y actualmente director de ingeniería de Google, escribió en un documento en marzo de 2001 titulado: "The Law of Accelerating Returns” (La Ley de Acelerar las Devoluciones):

"Un análisis de la historia de la tecnología muestra que el cambio tecnológico es exponencial, al contrario del sentido común de visión lineal intuitiva. Por lo tanto, no experimentaremos 100 años de progreso en el siglo 21; van a ser, más bien, 200.000 años de progreso (al ritmo de hoy)".

"Es importante reflexionar sobre la naturaleza del crecimiento exponencial. Con este fin, me gusta contar la historia del inventor del ajedrez y su patrón, el emperador de China. En respuesta a la oferta del emperador de una recompensa por su nuevo juego amado, el inventor pidió 1 solo grano de arroz en la primera plaza, 2 en la segunda plaza, 4 en el tercero y así sucesivamente. El emperador rápidamente accedió a esta petición aparentemente benigna y humilde. Una versión de la historia dice que el emperador termina en bancarrota en la plaza Nº 63".

El tablero tiene 64 casilleros. Precisamente en el casillero 64 el número es 9.223.372.036.854.775.808.

"Mientras el crecimiento exponencial continúa acelerándose en la primera mitad del siglo 21, parecerá explotar en desde el punto de vista limitado y lineal de la gente contemporánea. El progreso se hará tan rápido que romperá nuestra capacidad de seguirlo. Literalmente estará fuera de control”.

robot.jpg

Bill Gates ha comentado que "nosotros siempre hemos sobreestimado el cambio que ocurrirá en los próximos 2 años y subestimamos el de los próximos 10".

Esta tendencia a sobrestimar el cambio en el corto plazo y subestimar el cambio a largo plazo crea un interesante (pero peligroso) paradigma para los inversores. Actuando demasiado temprano, vendiendo o recortando ventas de negocios que son propensas a interrupciones, pueden perjudicarse los rendimientos a corto plazo, mientras que esperar demasiado puede ser costoso. Juzgar dónde estamos en el camino exponencial del desarrollo tecnológico se ha vuelto crucial para inversores de largo plazo.

5 de las 10 mayores compañías por capitalización de mercado en la actualidad son empresas de tecnología (Apple, Alphabet -que incluye a Google-, Microsoft, Facebook y Amazon) y 3 de estas empresas no existían hace menos de 25 años. Lo que nos dice que estas compañías están haciendo inversiones significativas en inteligencia artificial.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial es el campo de la ciencia de la computación involucrada en el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. hamish_douglass.jpg

Según Nick Bostrom, un filósofo de Oxford y un pensador líder en inteligencia artificial, el progreso de la inteligencia artificial puede ser dividido en 3 categorías:

1. Inteligencia estrecha artificial (estrecha I.A.): Se especializa en un área tal como una computadora derrotando al campeón mundial de ajedrez o ganando un juego de preguntas. La estrecha I.A. es responsable de etiquetar automáticamente las fotos de tus amigos en Facebook. Tanto para Amazon como para Netflix desarrolla productos personalizados y recomendaciones de videos. Para los sistemas de reservación de aerolíneas establece automáticamente una oferta de tarifas. El buscador de Google es posiblemente la estrecha I.A. más grande del mundo, clasificando, seleccionando y recuperando información a través de internet. Ingenieros informáticos están avanzando rápidamente con las estrechas I.A. en muchos usos: traducción, reconocimiento de voz y reconocimiento de imágenes.

2. Inteligencia General Artificial (AGI, siglas en inglés): Es un sistema de computadoras que es tan inteligente como un humano en varias tareas intelectuales (incluyendo razonamiento complicado, pensar en forma abstracta, y aprender de experiencias). Se dice que un AGI es impredeciblemente creativo. Esto requeriría de una computadora que tenga la capacidad mental de resolver problemas, entender idiomas, interpretar imágenes, aprender rápido y aprender de la experiencia. Mientras que es probable desarrollar un sistema de computadoras que tenga AGI, pareciera que los ladrillos con los que se construirá el AGI se fabrican rápidamente, con avances materiales en aprendizaje de máquinas, voz y reconocimiento de imágenes, poder computacional y el desarrollo de redes neuronales avanzadas.

3. Superinteligencia Artificial o Singularidad: Es el nivel cuando la inteligencia de una computadora sobrepasa la inteligencia humana y después rápidamente avanza a 1.000 millones de veces más poderosa que toda la inteligencia humana. Los principales pensadores, incluyendo a Stephen Hawking, Bill Gates y Elon Musk, nos han advertido que la superinteligencia artificial representa una amenaza para toda la humanidad. Otros, que incluyen a Eric Schmidt, de Google; y a Ginni Rometty, de IBM, han argumentado que la inteligencia artificial es una fuerza positiva que aumentará las habilidades humanas.

elon-musk-spacex.jpg Mark Zuckerberg (co-fundador de Facebook):

"El tema más grande dentro de la inteligencia artificial es construir servidores informáticos que tengan una mejor percepción que las personas acerca de los sentidos básicos humanos, tales como ver, escuchar, comunicarse".

Zuckerberg continúa describiendo los aportes posibles de la inteligencia artificial a la experiencia de los usuarios de Facebook: "Eso es porque hoy, nuestros sistemas no pueden entender qué significa el contenido. No miramos las fotos y entendemos profundamente que es lo que hay en ellas, o miramos los videos y entendemos que hay en ellos, o leemos los links que comparten las personas y entendemos qué dicen. Pero en el futuro seremos capaces, en un período de 10 a 15 años".

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, dijo en una entrevista en la conferencia Código 2016: "Creo que es gigante. realmente lo creo. Yo pienso en un aprendizaje de las máquinas en general, en inteligencia artificial... Probablemente será difícil exagerar qué tan grande será el impacto en la sociedad en los próximos 20 años. Será grande".

Éll también habló de la creciente sinergia entre datos, poder de computación y lenguaje, afirmando: "La combinación de nuevos y mejores algoritmos, un poder informático ampliamente superior y la habilidad de aprovechar grandes cantidades de datos de entrenamiento; estas 3 cosas se están juntando para resolver algunos de los problemas anteriormente no abordables, y serán de una enorme utilidad para los clientes y estos van a adoptar esas cosas."

¿Nos estamos acercando un punto de inflexión?

Creemos que hay evidencia de que la tecnología está cerca de un punto de inflexión y que el AGI puede estar acercándose rápidamente.

1ro., creemos que las compañías más grandes del mundo colectivamente se reúnen en el equivalente del "proyecto Manhattan" que permitió el desarrollo de la bomba atómica en la 2da. Guerra Mundial. Compañías como Alphabet (Google), Facebook, Microsoft, IBM, Alibaba, Baidu, Amazon y Apple están invirtiendo increíbles cantidades de dinero en investigación y desarrollo de inteligencia artificial, expansión de capacidad informática, reconocimiento de datos y ensamble del mayor capital intelectual del mundo contratando a los mejores estudiantes graduados e investigadores y científicos en inteligencia artificial e ingeniería computacional de las mejores universidades del mundo.

2do., en los últimos años, han ocurrido dramáticos avances en el aprendizaje de las máquinas, reconocimiento de voz e imágenes, entendimiento del lenguaje (las máquinas ahora pueden leer y entender documentos) y el temprano desarrollo de ordenadores cuánticos. Cada una de estas áreas parece ser importante para el desarrollo de las AGI, y parece razonable esperar avances acelerados en los años siguientes.

humanoides.jpg

Marzo de 2016 bien podrá ser recordado como el momento clave en el avance de la inteligencia artificial, cuando Alphabet Go ( un programa de computadora desarrollada por Google DeepMind) derrotó al campeón mundial de Go, Lee Sedol, en 4 de 5 juegos. Los expertos habían anticipado que una computadora no dominaría el Go, un antiguo juego de mesa chino que todavía se juega hoy en día, hasta 1 década más, a causa de la complejidad del juego. Aparentemente, hay más movimientos posibles que átomos en el universo. El avance de AlphaGo es el algoritmo que aprende por sí solo de datos crudos. AlphaGo se enseña a sí mismo, jugando contra sí mismo 30 millones de veces. La página web de Google DeepMind dice: "Los algoritmos que construímos son capaces de aprender por ellos mismos directamente de experiencia o datos crudos, y en general pueden actuar bien en una amplia variedad de tareas fuera de las establecidas". Esto es fundamental para desarrollar un AGI.

Las potenciales ventajas comerciales para compañías que crean un liderazgo en el desarrollo de un AGI son enormes y bien podrían ser definitivas. Los ganadores en la carrera armamentista del AGI seguramente tengan acceso a:

* El mejor capital intelectual.

* Un masivo poder informático.

* Vastos datos en todas las áreas (personal, documentos escritos, imágenes/videos).

go-match-lee-sedol-alphago.jpg

Predicciones

En la fabricación de cualquier predicción, y a riesgo de parecer necio, recuerdo la famosa cita de uno de los nombres más destacados en el beisbol estadounidense, Yogí Berra: "Es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro". Con este saludable aviso, parece ser posible/probable en los próximos 10 a 20 años que ocurra lo siguiente:

1. Desarrollo de un asistente personal con inteligencia virtual que identifique a los usuarios, entienda un lenguaje natural, anticipe la demanda, lea y entienda los correos electrónicos, responda a la mayoría de las preguntas y organice lo cotidiano. Todas las mayores plataformas digitales mundiales tienen un primer asistente virtual, desde Google al Siri de Apple, la M de Facebook, el Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft.

2. Desarrollo de una realidad virtual y aumentada a través de la adaptación generalizada de nuevas interfaces de computación. Las interfaces de realidad aumentada han sido usadas por militares y los datos son entregados y vistos en monitores en el interior de los visores de sus cascos. Microsoft está desarrollando HoloLen, una interfaz de realidad aumentada que puede proyectar imágenes para suplementar la visión física del usuario. Es probable que los HoloLens y otros dispositivos sean desarrollados tanto para su uso en plataformas comerciales, como para interactuar en los planos de arquitectos o mostrar esquemas a cirujanos o a un mecánico. Con el tiempo, la realidad aumentada puede convertirse en una interfaz de comunicación integrada, donde un video o una representación holográfica de la persona o la información es proyectada a terceros.

En el futuro, la experiencia de la realidad virtual puede ser no distinguible de una experiencia real. Las aplicaciones de la realidad virtual aumentada están concentradas en el entretenimiento, tales como Pokemon Go. A largo plazo, la realidad virtual podrá reemplazar cualquier experiencia del mundo real como ir de compras o una excursión para chicos de la escuela. El Oculus Rift, HTC Vive, de Facebook y el Cardboard, de Google, ya han lanzado sus dispositivos y programas de realidad virtual.

3. Digitalización de las mercancías a través de la comercialización masiva de impresión 3D ( también conocido como industrialización aditiva). La comercialización en masa (con la exponencial reducción en costos y la mejora en rendimiento) de la impresora 3D podría provocar que las mercaderías más difíciles se conviertan en bienes virtuales, similar a lo que ha pasado en la industrias editorial y discográfica. Mientras que actualmente las impresoras 3D se usan para hacer prototipos industriales, las primeras aplicaciones para los consumidores están apareciendo, como el Futurecraft 3D, de Adidas, una zapatilla para correr con una media suela en una impresora 3D que se adapta al pie del consumidor. Con la comercialización de la impresora 3D, muchos bienes que consumimos pueden ser digitalizados con un código fuente que puede ser descargado de internet o impreso en casa o en una instalación 3D local (UPS ya está abriendo instalaciones locales de impresoras 3D en USA).

4. Digitalización/automatización de tareas de empleados de oficinas. Es probable que los avances en inteligencia artificial (aprendiszaje de máquinas, entendimiento de voz y lenguaje, reconocimiento de imágenes) desarrollarán programas de reemplazo de los oficinistas (abogados, contadores, periodistas, doctores, dentistas y gestores de fondos). Un documento de 2013 concluyó que "según nuestra estimación, el 47% del total de los trabajos en USA se encuentran en la categoría de alto riesgo, lo que significa que estas ocupaciones son potencialmente automatizables en algunos años, tal vez 1 o 2 décadas".

5. Desarrollo de robots avanzados y especializados, autónomos, los cuales pueden reemplazar la mayoría de las labores manuales altamente especializadas. En mayo de 2016, el Robot Inteligente Autónomo de Tejidos (STAR, según sus siglas en inglés) llevó a cabo una compleja operación en el tejido suave de cerdos con una tasa de error más baja que la de los humanos.

6. Comercialización de autos sin conductores y expansión del auto compartido. La flota del vehículo autocondujcido de Google ha manejado más de 1,5 millón de millas (2,4 millones de kilómetros) con apenas 1 accidente menor, demostrando ser más seguro que los humanos. Una vez que las barreras reguladoras se levanten, parecerá posible que dentro de 10 a 20 años, autos totalmente autónomos automanejables estarán ampliamente disponibles. ¿Cuáles serán las implicaciones sociales de autos que se manejan solos? Estos vehículos tienen el potencial de reducir dramáticamente los accidentes automovilísticos y la 1,2 millón de muertes viales anuales. A través de una inteligencia en red, los vehículos autónomos seguramente podrían reducir la congestión en forma dramática, reduciendo los costos del transporte. También abrirían el tiempo de viaje a la productividad o entretenimiento de los pasajeros. El automóvil es el 2do. ítem más caro, después de una vivienda, en un mercado desarrollado. Sin embargo son utilizados solamente el 5% del tiempo. Gabe Klein, futurista y ex director de los departamentos de Transporte de Chicago y Washington DC, ha estimado que los vehículos autónomos, si se articula con una creciente costumbre de compartir el automóvil, deberían reducir el número de autos en un 85% e incrementar el espacio urbano: aproximadamente el 25% del área terrestre de Los Angeles es la suma de caminos y playas de estacionamiento.

7. Avances importantes en tecnología médica y longevidad. Parece probable, con los continuos avances en la secuenciación de la epigenética del genoma, la edición de genes, el reconocimiento de la imagen, el aprendizaje de la máquina, los grandes datos y nanotecnología/dispositivos implantables, que habrá un mayor avance en la ciencia médica en el próximo período de 10 a 20 años. Mejoras en la recolección de datos, compartir y analizar más adelante, acelerarán los avances importantes y cambiarán el cuidado de la salud. Estos avances seguramente reducirán las enfermedades y posiblemente extenderán la esperanza de vida humana. El desarrollo de la genómica seguramente avanzará la ciencia medicinal al punto que eventualmente resolveremos las causas del envejecimiento y conoceremos virtualmente todos los problemas médicos. La velocidad de los avances en tecnología medicinal seguramente será más lenta que en otras áreas, y los avances significativos en la longevidad bien podrían estar fuera del cuadro de tiempo de 10 a 20 años a causa de la necesidad de pasar aprobaciones regulatorias, y los varios y complejos temas éticos sobre la reprogramación del genoma humano.

8. El desarrollo de robots humanoides inteligentes. Un robot humanoide puede llevar a cabo varias tareas que requieran una interfaz humana, ejecutando tareas tales como recepcionista, asistente de tienda, mesera o barman. Un robot humanoide podría eventualmente convertirse en un asistente personal o en el hogar, o incluso un compañero.

mejores-aplicaciones-de-realidad-virtual.jpg

Implicaciones de inversión

Es probable que los avances en la tecnología interrumpan varias industrias y economías en los próximos 10 a 20 años. Los temas que vienen a la mente incluyen:

* ¿Comenzarán los asistentes personales digitales a erosionar el valor de las marcas y la publicidad como medio de descubrimiento de productos? ¿Qué les sucederá a las compañías mediáticas que confían en la publicidad?

* ¿Llevarán los avances de la impresión 3D y la robótica a la re-localización de las manufacturas, revirtiendo la globalización? ¿Llevará esto a la futura pérdida de millones de trabajos de manufacturación y transporte en los mercados emergentes? ¿Podrán cambiar los avances en la impresión 3D y la robótica el paradigma en la fabricación de economías de escala?

* ¿Llevará el avance de la tecnología de impresión 3D a la digitalización de varios bienes que compramos? ¿Qué significará la digitalización de bienes para los industriales y dueños de marcas? ¿Ellos serán dueños del código-fuente de los bienes del futuro o serán productos de código abierto y libres de marcas y costo de propiedad intelectual? ¿Quién será dueño de la propiedad intelectual en un mundo digital? ¿Podrá la mayoría de las industrias manufactureras recorrer el camino que sufrieron las de los diarios, libros y música?

* ¿Podrán las impresoras 3D y los drones reducir las cadenas de suministros existentes y los sistemas de distribución? ¿Cuál será el rol de los mayoristas y minoristas? ¿Dejarán de existir varias compañías de transporte y logística?

* ¿Llevará la integración de la realidad virtual y aumentada y la impresora 3D al declive de la industria de venta por menor tal como la conocemos? ¿Necesitarán los consumidores visitar una tienda cuando pueden experimentar comprar en realidad virtual, incluyendo probarse ropa, descargarla en un código fuente digital e imprimirlo en su impresora 3D?

* ¿Cómo impactará el vehículo automanejable y la experiencia de compartir el auto en los terminales automotrices y las compañías de seguros? Con las grandes cantidades de Km2 liberados, ¿qué pasara con el precio de la tierra? ¿Cuál será el impacto del desempleo de un gran desplazamiento de camiones y taxistas en todo el mundo? (Hay 3.5 millones de camioneros sólo en USA).

* ¿Conducirá el descendente costo de la tecnología de energía renovable a un futuro transporte eléctrico? ¿ Qué harán los vehículos eléctricos alimentados con fuentes renovables respecto de la demanda de petróleo y gas? ¿Dejarán de existir las compañías de energía convencional (combustible, gas y carbón) en el futuro?

* ¿Llevarán los avances en el reconocimiento del lenguaje, imágenes y audio, en un período de entre 10 y 20 años, a la automatización de tareas del conocimiento? ¿Desplazará esto a millones de trabajadores administrativos contadores, abogados, médicos e incluso los gestores de fondos en los próximos años?

* ¿Conducirán los avances en el aprendizaje de máquinas y robótica al desplazamiento de puestos de trabajos altamente especializados tal como el de cirujano?

* ¿Cómo gastarán esta personas su tiempo de esparcimiento en el futuro? ¿Podremos viajar o experimentar situaciones en la realidad virtual? ¿Qué significará esto para las industrias de los hoteles, aerolíneas y aeropuertos? ¿Viajará la gente a un trabajo si lo puede experimentar virtualmente? ¿Qué significará esto para los fabricantes de automóviles y los peajes de carreteras?

* ¿Seguirán requiriendo farmacéuticos las personas que vivan vidas extremadamentes largas y saludables? ¿Van los hospitales, los hogares de ancianos, las funerarias y los crematorios a afrontar un excedente en capacidad instalada?

Como inversor, tenemos que evaluar muchos problemas que podrían surgir, de avanzar rápidamente la tecnología, incluyendo:

1. ¿Sobre qué cuadro de tiempo se desarrollará la tecnología y cuál será la velocidad de interrupción? ¿Cómo acomodará la regulación el paso de la innovación y la interrupción?

2. ¿Hay industrias que estarán a salvo o serán inmunes a este mundo que cambia tan rápido? Parece probable que las personas sigan visitando KFC (Kentucky Fried Chicken) y se tomen un café.

3. ¿Cuáles compañías/industrias son las mejores posicionadas para ganar la carrera tecnológica? Las compañías de plataformas de tecnologías parecen estar bien posicionadas aunque escoger un ganador parece ser difícil.

4. ¿Quién controlará la distribución de los activos digitales?

5. ¿Habrá cambios fundamentales en las creencias de inversión? Por ejemplo:

* Como inversor, ¿podré continuar confiando en una revisión del significado de este nuevo mundo? ¿Sería eso consistente con un mundo exponencialmente cambiante? Los procesos revolucionarios no parecieran significar un retroceso; en su lugar, ellos se adaptan y mejoran.

* ¿Qué deberíamos estar asumiendo sobre el crecimiento de los mercados emergentes en los próximos 10 a 20 años? ¿Podemos confiar en un aumento de la clase media en los mercados emergentes si los trabajos de manufacturas son masivamente desplazados?

* ¿Es correcto asumir la creciente demanda de servicios de atención médica si hay avances radicales en la medicina que reducen drásticamente la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad?

* ¿Podrán la impresora 3D,los vehículos automáticos, el aprendizaje de máquinas y la automatización conducir a masivos desplazamientos de trabajos y el persistente desinfle estructural? ¿Cómo afectará esto a las tasas de interés y a los ahorros a largo plazo?

* ¿Qué conclusiones debemos considerar sobre la longevidad y el impacto del envejecimiento? ¿Qué significará esto para las edades de jubilación y las adecuaciones de las pensiones?

* ¿Cómo valorar las empresas en este mundo rápidamente perjudicial?

Como sociedad es probable que nos estemos enfrentando a un escenario que cambie rápidamente, incorporando a la agenda colectiva:

* ¿Cuales serán los trabajos del futuro?

* ¿Continuará la desigualdad ensanchandose mientras el número de trabajos bien pagos se reduce?

* ¿Habrá un incremento en la inestabilidad social, llevando a un incremento en los partidos politicos radicales?

* ¿Dónde estan los límites de la privacidad?

* ¿Se volverán algunas compañías demasiado poderosas?

* ¿Cuáles serán las implicaciones geopolíticas de reducir la demanda del combustible fósil?

* ¿Hay necesidad de un ingreso básico universal para apoyar a las personas que han sido desplazadas en forma permanente de la fuerza de trabajo?

* ¿Pueden, la política y la regulación, seguir el ritmo de un mundo rápidamente avanzado? ¿La innovación sofocará la regulación?

* ¿Dónde están los límites éticos de la genómica?

* ¿Podrán los avances en energía solar y tecnologia en baterías y electrificación del transporte solucionar los problemas asociados con el cambio climático?

Desde nuestro punto de vista, los cambios disruptivos y profundos en los negocios, industrias y economías de avances exponenciales en tecnología parece estar a nuestras puertas. Como inversores, tenemos que sopesar cuidadosamente oportunidades de inversión de corto plazo contra las probabilidades de progreso exponencial y estar preparados y posicionados para un cambio fundamental y disruptivo a largo plazo. El riesgo consiste en que si fallamos como inversores, fallaremos en ver el futuro. Esta vez sí puede ser bien diferente.