Martinez de Hoz Remember

por MARCELO TROVATO

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil).

Tiene razón. Lo vamos a pagar absolutamente todos.

El Plan Martinez de Hoz no discrimina. https://t.co/ceKTLBIsH6 — Marcelo Trovato (@ProBu2010) 20 de enero de 2017

1. Eliminación de controles de precios.

2. Eliminación de controles cambiarios.

3. Liberación del comercio exterior.

4. Libertad de exportación a través de la eliminación de impuestos.

5. Libertad de importar, eliminando todo tipo de prohibiciones.

6 . Liberación de las tasas de interés y reforma financiera.

7 . Liberación de controles a los alquileres.

8. Eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos.

9. Eliminación de subsidios.

10. Libertad de contratación de los salarios.

11. Libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas.

12. Libertad para la transferencia de tecnología.

13. Incremento de deuda externa para financiar gasto público.

Si estas 13 medidas le dijéramos que son las que viene tomando la administración Cambiemos, quizá en algún ítem notaría algunos matices, pero sería innegable que se vienen cumpliendo a rajatabla.

Sin embargo, estas medidas fueron las llevadas a cabo por José Alfredo Martinez de Hoz durante el período 1976/1980, primero con flotación administrada del tipo de cambio y luego con una tabla de devaluación/inflación (la famosa tablita)

A esta altura no hace falta que le expliquemos cuales fueron las consecuencias macro económicas.

Las acciones una vez producido el Golpe Militar, hubo 15 días de feriado cambiario y bancario y en la apertura volaron de manera sin precedente, algunas especies superaron el 10.000% y una acción del Mercado cotizaba y operaba entre US$ 4.000 y US$ 8.000, y pasó a valer rápidamente US$ 520.000.

Luego, finalizado el sinceramiento de precios comienza una caída generalizada que lleva a cotizar una acción del mercado a US$ 80.000, y las acciones caen estrepitosamente al año de lanzado el Plan Económico.

Si volvemos a la actualidad, nos encontramos con la vuelta al proteccionismo mundial, guerra de monedas para no perder competitividad y mercados, materias primas en franca caída (salvo los granos, "gracias" a la inundaciones argentinas paradójicamente).

Y lo mas importante la curva de tasas estadounidenses pegando la vuelta con objetivo a 1 año de 4% y a 3 años al 8%, siempre y cuando veamos un Trump moderado.

Todos los planes económicos argentinos gradualistas fracasaron. Y los planes económicos todos sin excepción fueron detonados por factores externos.

En 1976/1980 Ronald Reagan, ante la hipótesis de conflicto con la URSS, en lugar de emitir hizo la 'gran Caputo': salió a colocar deuda, generando un rally de tasas que detonó la huída de los capitales golondrina de los países emergentes, generando en nuestro país, por ejemplo, una suba del tipo de cambio del 1.746% (diecisiete veces), en virtud del atraso que tenía nuestra moneda, el gasto público desmesurado y el déficit fiscal imparable.

Hoy, mientras editorializamos esta idea, asume un Presidente con más carácter de mesiánico nacionalista que de estadista, y la hipótesis de conflicto con China ya está planteada. Sumemos al Muro mexicano, el incremento del gasto público generado para obras de infraestructura y generación de empleos para el ciudadano americano.

Es decir el factor externo ya lo tenemos y las condiciones de nuestra economía local son altamente explosivas, con un vistazo al balance del BCRA vemos que tenemos emitidos toda una base monetaria en Lebacs, un atraso cambiario cada vez mas intenso, endeudamiento interno y externo en alerta naranja.

El déficit fiscal nacional es de 12.5% del PBI, gasto público que no cede, 40% de informalidad, carga impositiva asfixiante, costos laborales exagerados (por cada sueldo que se abona a un empleado, una cifra similar se lleva el costo laboral), inseguridad jurídica per sé e incertidumbre por la falta de consolidación de la gobernabilidad, donde se fueron Alfonso Prat-Gay, Carlos Melconian y el radicalismo viejo empieza a dominar carteras relevantes como al Banco de la Nación Argentina.

No debemos soslayar que las metas de inflación para 2017 son una entelequia y el piso de 35% adquiere cada día mas forma en virtud de los aumentos generalizados en bienes y servicios antes de paritarias.

El habernos endeudado en US$ 7.000 millones no alcanza a cubrir el año, mienten quienes los afirman y mienten quienes con su silencio omiten refutarlo.

Pero si así alcanzará, no existe el menor motivo para festejar.

La bolsa hoy viene de una suba de 2.200% en pesos y 1.100% en dólares, el Bovespa en su estrategia de quedarse con el 10% de cada mercado (Chile, Perú, México, Colombia) viene comprando acciones del Merval en US$ 2.300.000, al solo efecto de ganar poder, puesto que con la nueva ley de Mercado de Capitales ya no es condición ser propietario de una acción para intermediar.

Entonces, ¿qué debemos esperar? Conclusiones a cargo del lector.