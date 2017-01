Los capitanes de ultramar debaten acerca del 'Caballo' (neuquino)

No es un secreto que el gremio que nuclea a los capitanes de buques mercantes, representa a una porción de trabajadores muy especial con sueldos varias veces superiores al de un empleado terrestre, con un régimen de licencias y francos compensatorios envidiable y además con un sistema de jubilación anticipada que hace que a partir de los 52 años un capitán u olficial de la Marina Mercante se retire con una jubilación cercana a la de un juez federal.

Es cierto también que la vida del marino es muy particular, que aún en el horario de descanso en su camarote el tripulante sigue sujeto a las obligaciones propias de su cargo; que a bordo no existen sábados, domingos ni feriados y que, en definitiva, para que un ser humano resigne su libertad y el apego a los afectos durante largas navegaciones, la ecuación económica deber serle ventajosa



No es menos cierto que, de acuerdo a los propios armadores navieros, el problema con los marinos no es tanto su salario sino las abultadas cargas impositivas que deben afrontar por cada marino que contratan y que, por otra parte, el salario es demasiado alto para morigerar las fuertes podas que los trabajadores de alta renta sufren como consecuencia del pago de Ganancias de la 4ta. categoría, recordó el maquinita naval y columnista de Infobae, Fernando Morales.



Así las cosas, entre gallos y medianoches -y eligiendo ex profeso la sospechosa víspera de la toma del poder de Donald Trump para que la noticia no escale especialmente en los medios digitales-, Marcos Ricardo Castro, el eterno presidente del Centro de Capitanes de Ultramar, ex menemista, ex delarruista, ex kirchnerista y ahora hiper macrista, convocó para la tarde del 19/01 a una asamblea extraordinaria a efectos de ser “empoderado” por sus camaradas para, eventualmente, renegociar las convenciones colectivas de trabajo, borrando lo que muchos consideran 50 años de conquistas gremiales para, entonces, privilegiar la “productividad”. No faltaron los conspiranoicos que insistieron en que Castro se esfuerza, además, por obtener un mejor tratamiento que Omar Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Enero es el mes elegido por el personal superior de la Marina Mercante para vacacionar (cuando razones del servicio no hacen que tengan que permanecer a bordo): muy pocos oficiales mercantes se encuentran en Ciudad de Buenos Aires y por eso llamó la atención que el 09/01 Castro convocara a una asamblea para el 19/01 (nunca antes se había realizado algo así en pleno verano). La intención, según cuentan algunos allegados, fue conseguir una jornada tranquila. No obstante, algo no salió tal como algunos habían previsto pues la asamblea se prolongó hasta la medianoche, 6 horas de debate; con el análisis de las conclusiones concluyó en la madrugada del viernes 20/01.



De acuerdo a lo que dijeron algunos participantes, el planteo básico correspondió a la necesidad de la empresa Maruba (la misma cuyo parte del capital accionario fue comprado oportunamente por una sociedad anónima llamada Marinos Mercantes, de la cual Castro era el presidente a título personal) de contar con buques tripulados por marinos en condiciones laborales diferentes a las convencionales, y así competir mejor en la puja tarifaria.

la evidente necesidad que tiene el ex socio incondicional de Omar Suárez de demostrar su alineación con los intereses del gobierno.

Castro y el gobierno saben que, siendo la marítima una actividad escalafonada, si el resto de los gremios del sector no se avienen a lo propuesto por quien necesita ganar el mercado local de fletes, de nada servirán las buenas intenciones del ahora obediente capitán.

con el SOMU intervenido, nada se puede negociar a nivel sectorial

no hay ninguna posibilidad que, en el corto plazo, se adopte una actitud tan “particular”

La obvia pregunta es si en verdad es un afán por mejorar el precio o por ganar rentabilidad

Tal como se recordará, Maruba innovó en la materia cuando hace 1 mes ingresó un buque liberiano con tripulantes filipinos para atender un tráfico de cabotaje.realizó una crónica en su momento y la empresa, en desacuerdo con lo publicado, hizo su descargo al respecto.La síntesis de lo acontecido en la tarde/noche del jueves 19/01 en la sede de Capitanes, en Perú esquina Independencia, consiste enSi no fuera esta la razón, deberá ser alguna otra muy imperiosa para exhibir tanta urgencia en liderar la lista de sindicalistas dispuestos a avalar la política sobre convenios colectivos de trabajo que quiere aplicar la Administración Macri.Por otra parte tanto suaristas como anti suaristas -y hasta el propio triunviro de la CGT(secretario general de otro gremio marítimo)- proferían a viva voz duros epítetos contra su ex aliado. La razón es más que obvia:ya que este gremio, en virtud de no estar en manos de sus afiliados, se encuentra impedido de realizar una asamblea para decidir su futuro.EL gremio decano dentro de la actividad marítima (el), de boca de uno de sus máximos referentes, ha indicado quecomo la que decidieron los oficiales de puente. Asimismo, dejaron en claro que el Centro jamás participó en el rescate de la naviera Maruba al tiempo que recordaron que Capitanes aún mantiene a un miembro de la conducción del gremio como gerente general de la firma de la que participa el SOMU.Desde la vereda empresaria no dudan en calificar lo que algunos llamaron 'renunciamiento histórico' de los capitanes, como una clara ventaja competitiva que no pretende ser generalizada en la actividad sino particular., que no es equivalente. Sucede que en el último año ningún precio de la economía retrocedió ni un centavo.

Por supuesto que el debate es fundamental porque las cuestiones de competitividad son fundamentales para una presencia adecuada en la economía global. La economía argentina es onerosa y hay que debatir cómo abaratarla y quién y cómo aporta al respecto. Urgente24 no se oponen al debate y sus espacios quedan abiertos a conocer la opinión de cada uno de los participantes.