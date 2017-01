El Opus Dei busca un líder (de Fazio a Nannei)

El 12/12/16 murió el obispo Javier Echevarría Rodríguez, en Roma. Además de jurista, doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, Echeverría se había convertido en 1994 en el prelado del Opus Dei, tras el fallecimiento de Álvaro del Portillo. Antes él había sido Secretario General de esa institución desde 1975 bajo la prelatura de Del Portillo.

Tras la muerte de Echevarría, quedó a cargo de la institución el vicario auxiliar y general, monseñor Fernando Ocariz, quien convocó a un congreso electoral para elegir al nuevo prelado, que comienza el 21/01 (el proceso debe comenzar antes de los 3 meses desde que se produjo la vacante). Hay 94 sacerdotes congresistas que reúnen los requisitos para ser elegidos, de los cuales el 46% es de Europa, el 38% es de América, el 9% es de Asia, el 5% es de África y el 2% es de Oceanía, según la página web del Opus Dei.

En total los electores son 194, explica Blanca Ruiz, del portal Aciprensa: además de los 94 sacerdotes, participan 100 laicos.

"La primera parte del proceso electivo tiene lugar entre las mujeres del Opus Dei, representadas en la Asesoría Central, compuesta por la secretaria central, 7 directoras centrales y 30 delegadas de las circunscripciones. Eligen a los candidatos que consideren y lo hacen en un sobre cerrado", explica Ruiz.

Aunque la elección de candidatos por parte de las mujeres no es vinculante, tiene “una enorme fuerza moral”, dijo Manuel Sánchez, director de la Oficina de Información del Opus Dei en Roma, a Aciprensa.

El 23/1 abre el Congreso General

El lunes 23/01 comienza la 2da. parte del proceso: el Consejo General se reúne para votar sobre los nombres señalados por las mujeres.

El Consejo General está compuesto por los 94 sacerdotes que cumplen los requisitos para ser elegidos más 7 directores centrales y 55 delegados de las circunscripciones.

El candidato elegido debe manifestar si acepta o no, y si lo hace, el elegido solicita la confirmación del papa Francisco.

Manuel Sánchez asegura que aunque no sabe exactamente la fecha en la que tendrán un nuevo Prelado, confía en que “pueda ser nombrado por el Papa en los últimos días de enero”, según Aciprensa.

"En 1994, un motociclista salió del Congreso en dirección al Vaticano, para entregar la propuesta al Papa. Al día siguiente, una moto entregaba en Villa Tevere la carta con la firma de Juan Pablo II. La firma llevaba la fecha del día anterior, es decir, que Juan Pablo II firmó el nombramiento inmediatamente. ¿Serán los tiempos de Francisco los mismos que los del gran papa polaco?", se pregunta de Gabriel Ariza en el portal InfoVaticana.

opus1.jpg

Normas que deben cumplir los candidatos

Aunque el Opus Dei aun no ha hecho pública la lista de los 94 sacerdotes elegibles, se sabe que las normas son las siguientes, explica el artículo de Ariza:

> Debe ser un sacerdote.

> Que haya cumplido los 40 años.

> Que sea miembro del Congreso electivo.

> Que lleve al menos 10 años incorporado a la prelatura y 5 como sacerdote.

Entre los que cumplen estos requerimientos, hay al menos 2 argentinos:

> Mariano Fazio, de 56 años. "Probablemente 'el candidato que Francisco desearía'", escribió Ariza. "Amigo suyo desde que se conocieran hace 10 años, Fazio ha sido rector de la Universidad de la Santa Cruz. Autor de varios libros, desde diciembre de 2014 es Vicario General de la Prelatura."

> Carlos Nannei, procurador del Ops Dei ante la Santa Sede. "Otro amigo de Bergoglio, y uno de los primeros sacerdotes a los que el Papa Francisco recibió en audiencia publicada en el bolletino. La amistad del Papa con Carlos Nannei se remonta a los años en los que éste fue Vicario del Opus Dei en Argentina, de la que el Cardenal Bergoglio era Primado", escribió Ariza.

fazio.jpg

> Dijo Mariano Fazio en relación al papa Francisco, en entrevista con el diario Clarín:

"Desde que lo conocí, en el año 2000, siempre he sentido una sintonía total. Él siempre apreció el mensaje del Opus Dei, que es la santificación en medio del mundo. Ha manifestado alguna vez que él es anticlerical, en el sentido de que la Iglesia no son solamente los sacerdotes y que no son solo los sacerdotes los que tienen que llevar a cabo la evangelización, sino que en medio del mundo todos tenemos que dar a conocer a Cristo. Ese es el mensaje del Opus Dei, por lo cual hay sintonía total. Por otro lado, mi experiencia personal es que todas las veces que he pedido hablar con el Santo Padre me ha abierto las puertas de su casa con una confianza e intimidad de la cual me siento inmerecedor."

> Dijo Mariano Fazio sobre la separación entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Estado, en entrevista con Clarín:

"La secularización en sentido malo es organizar la vida individual, social y mundial con prescindencia de Dios, como si Dios no existiera. Eso crea un desierto espiritual, tristeza, angustia, pesimismo y depresión porque, como dice san Agustín, estamos hechos para Dios. Pero hay también una secularización buena, que yo he llamado a veces desclericalización, que es sacar las consecuencias de la frase del evangelio dar al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios. Distinguir entre religión y política, Iglesia y Estado. Distinguir, que no significa oponer. Tenemos que colaborar todos con el bien de la humanidad, pero cada uno en su sitio. Esa distinción de ámbitos, separar Iglesia y Estado, es algo profundamente evangélico, ya que el clericalismo no es cristiano."

Carlos Nannei en citas:

> Dijo Carlos Nannei sobre los prejuicios en torno al Opus Dei, en entrevista con el diario La Nación (año 2000):

"Mucha gente no conoce el Opus Dei y piensa que somos elitistas. Hace poco murió Alejandro Caride, que había sido ministro de la Corte Suprema e iba casi todos los días al hospital de Oncología a prestar sus servicios cristianos. Nosotros fomentamos la solidaridad. (...) La gente no sabe y piensa que nos dedicamos a la clase alta. Basta acercarse un poco a la obra y ver la cantidad de cosas que se van haciendo en favor de sectores postergados. En el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), una escuela de negocios dirigida fundamentalmente a empresarios, ubicada en Pilar, se organizó un programa para gente que no tiene techo en un barrio careciente de Derqui."

> Dijo Carlos Nannei sobre la supuesta colaboración de miembros del Opus Dei con el gobierno de Francisco Franco, en entrevista con el diario La Nación (año 2000):

"Es verdad que a partir de 1957 hubo algunos ministros del Opus Dei en el gobierno de Franco. Eran técnicos, como Laureano López Rodó, excelente administrativista, que realmente contribuyeron a modernizar España. Eso no quiere decir que hayan sido franquistas. En esa misma época, el gran opositor a Franco era un fiel de la prelatura del Opus Dei: Rafael Calvo Serer. Tan opositor fue que Franco lo expulsó del país. Cuando pudo volver, creó el diario Madrid y Franco no sólo hizo fundir el diario, sino también demoler el edificio. Con el régimen democrático, el presidente de las Cortes era otro miembro del Opus Dei, don Antonio Fontán. El beato Josemaría les dio a los fieles de la prelatura una amplísima libertad en sus opciones políticas."

> Y en relación a la Argentina, dijo:

"En la Argentina pasó lo mismo. Siempre ha habido gente del Opus Dei que con gran inquietud de servicio ha ido ayudando a distintos gobiernos." (...) "Se dijo que el gabinete de Onganía estaba totalmente integrado por fieles de la prelatura. No es así. En 1966, la obra iba creciendo, pero todavía era muy pequeña en la Argentina. En cambio, en el gabinete de Alfonsín había un supernumerario del Opus Dei, Roberto Echarte, que fue secretario de Energía y luego ministro de Obras Públicas."