Cuidado Mauricio, Temer puede ser contagioso

Brasil está en terapia intensiva, asegura Arthur Pinheiro Machado, de la revista Forbes. A la crisis carcelaria que vive el país y el avance del narcotráfico -factores que combinados produjeron brotes de violencia terribles en las últmas semanas- se le vino a sumar ahora un posible brote de fiebre amarila.

El presidente Michel Temer tiene un 64% de rechazo popular, según encuestas citadas por Forbes. Esto se le adjudica a las reformas propuestas, sumamente impopulares, la débil economía -que no ha reaccionado a los estímulos inyectados por el Gobierno-, y la aversión a toda la clase política que nació tras las revelaciones de la investigación de corrupción Lava Jato.

Pinheiro Machado explica que el Congreso está utilizando esto para desestabilizar el marco económico del Gobierno y a Temer mismo, pero la verdadera razón para este resentimiento es que no se están viendo satisfechas sus necesidades "pork-barrel" (N. de la R.: el término se utiliza despectivamente en USA para referirse a la contribución de dinero público que los miembros del Congreso y los senadores tienen a disposición para financiar proyectos de interés local, y que frecuentemente se utiliza para ganar votos, explica Wikipedia).

Sumándose al malhumor popular por la economía que no despega, las acusaciones contra Temer y su gabiente en el contexto del esquema de corrupción de Petrobras y los cuestionamientos sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Temer y Dilma Rousseff, en 2014, se filtró información sobre gastos excesivos del Gobierno que le echó aun más leña al fuego. "Con su país atascado en la recesión, el Gobierno del Presidente brasilero, Michel Temer, ordenó más de US$ 400.000 en comida, incluyendo 500 cajas de helado Haagen-Dazs y cerca de 1 tonelada y media de torta de chocolate, para sus viajes oficiales en avión en 2017, solo para cancerlar la orden horas después en medio de la ira pública", explicó el diario The New York Times.

El jueves 19/01, se estrelló la avioneta en la que viajaba el juez del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, clave en la operación Lava Jato. Zavascki se encontraba analizando el testimonio de los ejecutivos de la constructora Odebrecht, que se espera que implique a muchos políticos brasileños en el caso del esquema de corrupción de Petrobras (entre ellos el propio Temer). Esto hizo que se desatasen en las redes sociales todo tipo de teorías sobre la muerte del magistrado, mientras algunas autoridades pidieron una investigación minuciosa sobre el accidente. La ley atribuye al Presidente la potestad de nombrar al sustituto de Zavascki, aunque aun no se sabe si Temer lo hará o dejará que lo resuelva la Corte.

Las 3 señales que indican la fragilidad de Temer

El Presidente de Brasil, Michel Temer, tuvo recientemente 3 señales claras de que su apoyo cae mientras otra crisis interna golpea a su Gobierno, según Pinheiro Machado.

1. El Congreso aprobó la asistencia financiera a los gobiernos estatales sin establecer precondiciones para recortar los costos y rebalancear los presupuestos locales. Así, el Congreso respondió a pedidos de empleados de los gobiernos locales y de funcionarios públicos, al mismo tiempo que evade la responsabilidad de tomar medidas difíciles. Esto fue a pesar de las intensas negociaciones que mantuvieron el ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, y la Cámara. El Congreso rechazó las condiciones requerias por el brazo ejecutivo. Temer dijo inicialmente que esta no era una gran pérdida, pero ha desde ese entonces cambiado de parecer y vetado parte del paquete. "Al no admitir su propia derrota al principio y luego cambiar de posición, Temer mostró el tamaño de la fractura en lo más alto del Gobierno", explica Pinheiro Machado.

2. Existe la posibiilidad de que se vuelva a examinar la campaña de 2014 de Dilma Rousseff y Michel Temer, por infracciones en la recaudación de fondos con fines electorales. Hay una chance real de que Temer sea removido de su puesto debido al financiamiento ilegal de campaña.

Anteriormente, las discusiones sobre este tema se limitaban a las infracciones de Dilma, pero en las últimas semanas, miembros del sistema judicial y la Legislatura han cuestionado si la infracción electoral no se extiende a ambos candidatos de la boleta presidencial de 2014. Esta es una "espada de Damocles" que cuelga sobre la cabeza del brazo ejecutivo, explica Pinheiro Machado.

Si Temer renunciara o fuera despedido, el Congreso podría elegir a alguien que complete su mandato hasta 2018, o se podría llamar a elecciones, explica el diario The New York Times.

El líder en las encuestas para la elección de 2018, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, está enfrentando cargos por corrupción. "La investigación de corrupción de Petrobras podría derribar a la misma gente que Temer puso al poder y también implicarlo a él", dijo Claudio Couto, profesor de ciencia política de la universidad Fundacao Getulio Vargas, de San Pablo, según el NYT. "Y la corte electoral estará mirando todo esto cuando decida" sobre las acusaciones de financiamiento ilegal de la campaña.

3. Temer mismo se ha referido en los medios a la posibilidad de ser echado de su puesto o de renunciar. Miembros clave de la alianza de Gobierno en el Congreso han dicho abiertamente que la infracción electoral podría ser la base para echar a Temer, y él mismo habló de eso hace poco. A pesar de que dijo que eran escenarios inaceptables e improbables, el hecho de que estas opciones fuesen solo mencionadas muestra el nivel de inquietud que hay entre sus aliados, explica Pinheiro Machado.

La admisión de que podrían materializarse, significa que la crisis podría golpear a su Gobierno y dejarlo muy debilitado, incapaz de utilizar totalmente sus poderes. "Estos eventos - perder aliados de las capas más altas de su Gobierno y las acusaciones recientes - en sí mismas ya han fracturado y hecho temblar al Gobierno de Temer. Si continúan, podrían representar una preocupación profunda a la supervivencia del Gobierno de Temer, particularmente en el contexto de su inmobilidad política total", explica el autor del artículo de Forbes.

Brote de fiebre amarilla y violencia en las cárceles

Para Pinheiro Machado, Brasil tiene 3 escenarios posibles:

> El Gobierno podría reemplazar o intercambiar personas en puestos clave y ministros, marcar un nuevo rumbo e intentar cambiar así el humor popular.

> El Gobierno podría permanecer en extrema debilidad hasta 2018.

> Los políticos podrían avanzar con un nuevo Gobierno en 2017.

Mientras Temer lucha por sobrevivr, el país está enfrentando además al menos otros 2 crisis severas:

1. El Gobernador del Estado de Minas Gerais en el sudeste brasileño declaró una emergencia de salud pública el viernes 13/1 por un brote de fiebre amarilla que habría quitado la vida a 10 personas hasta ahora. Las autoridades estatales dijeron el viernes que estaban investigando 133 casos sospechosos de fibre amarilla, de los cuales 20 eran considerados probables. Dijeron que también estaban investigando 38 muertes, 10 de las cuales se sospecha que han sido causadas por la fiebre amarilla.

2. Las autoridades brasileñas están intentando detener una ola de violencia en las cárceles que ha matado a a al menos 125 presos en 2 semanas, muchod de ellos de manera brutal: mediante decapitaciones o a los que les arrancaron los órganos.

"Los factores que están echando combustible a la violencia entre miembros de pandillas rivales son tan complejas que las autoridades dicen que algunos potenciales remedios podrían exacerbar el problema. Y la posibilidad de que continúen los asesinatos despierta miedos de que la violencia podría desparramarse hacia los barrios marginales de grandes ciudades como Río de Janerio y San Pablo, adonde las operaciones de la droga están manejadas en conjunto con los jefes de las prisiones", explica el NYT.

"Detener el derramamiento de sangre comienza por los gobiernos federales y estatal llamándolo por lo que es: una emergencia pública", dijo Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarape, un think-tank basado en Brasil que hace foco en la seguridad. Por otro lado, esta crisis también puso en cuestión el liderazgo de Temer.

"El Presidente Michel Temer fue inicialmente lento en responder, tomándose 3 días para reconocer públicamente la primera masacre, y fue ridiculizado por haberlo llamado un 'terrible accidente'. Pero el Gobierno ha desde ese entonces anunciado una serie de medidas destinadas a detener la violencia. Tropas de guardias nacionales están siendo enviadas a puntos calientes, miles de presos están siendo movidos de una prisión a otra y Temer ha anunciado planes para construir 5 nuevos calabozos. Mientras tanto, las autoridades de la justicia están examinando formas de acelerar el proceso legal que mantiene a miles encerrados durante meses o años mientras sus casos están siendo procesados", explica el Times.

Robert Muggah e Ilona Szabó de Carvalho, del mismo diario, profundizaron sobre las causas contextuales de esta crisis: "Parte de la razón por la que la violencia en las cárceles es tan común en Brasil es que las condiciones en la mayoría de las penitenciarías del país son barbáricas. Se calcula que hay 656.000 personas en las prisiones estatales, donde oficialmente hay espacio para menos de 400.000. Sin embargo, cada mes se suman cerca de 3000 nuevos reos a las cárceles sobrepobladas. La cantidad de presos se ha incrementado más del 160 por ciento desde el año 2000. No por nada hay reportes de que un exministro de Justicia declaró que prefería la muerte a pasar algún tiempo en una prisión brasileña."