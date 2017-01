Cristina 'abre el paraguas': Ante la "amenaza de más audios", presentó una denuncia

"Soy yo, Cristina, y los denuncio por espionaje político y persecución". Bajo ese título, la ex presidente compartió en las redes sociales la denuncia que presentó este jueves (26/01) ante la Justicia, luego de la difusión mediática de una de las escuchas telefónicas en la que habla con Oscar Parrilli de los "carpetazos" a Antonio 'Jaime' Stiuso.

Esta denuncia la presentó horas después de haber advertido, también en su cuenta de Twitter, que "existe una amenaza concreta de difundir más audios". Entonces, ¿Cristina está abriendo el paraguas antes de que llueva (es decir, de que se conozcan nuevos audios)?.

Hoy por hoy, existe una amenaza concreta de difundir más audios --curiosamente cerca del juzgado los califican de "puteríos"... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de enero de 2017

... reflejando el nivel de ESPIONAJE POLITICO existente. https://t.co/7C3iP2ZVAs — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de enero de 2017

En la denuncia que presentó Cristina hoy, tal como puede leerse en el documento, la ex mandataria dijo que las conversaciones que mantuvo con Parrilli, "según publican los medios en cuestión, habrían sido obtenidas a partir de una supuesta intervención telefónica ordenada en el marco de una causa penal en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se investigaría algún tipo de participación del Dr. Oscar Parrilli en una presunta maniobra de encubrimiento respecto de Esteban Pérez Corradi".

Y continúa: "me permito en este punto formular una digresión: el Dr. Oscar Parrilli ex titular de la AFI estaría siendo investigado de acuerdo a lo manifestado por el Juez interviniente en la causa, por que el mismo habría(seguimos siempre en el potencial de los “investigadores”) evitado detener durante el desarrollo de la ultima campaña presidencial y ello en razón, por que según publicas declaraciones de importantes funcionarios y funcionarias de este gobierno y dirigentes de la alianza cambiemos, el señor Pérez Corradi acusado entre otras cosas del triple crimen en la causa de la efedrina iba a involucrar a funcionarios de la administración del anterior gobierno. Hete que que el señor fue detenido el 16 de Junio del 2016 y la conversación divulgada fue grabada casi un mes después de dicho hecho. Es mas, cuando la jueza interviniente en el caso le tomo declaración a los únicos funcionarios que menciono fue a la jueza federal Arrollo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz, a la primera por haberle pedido supuestamente una coima de medio millón de dólares, para evitar encarcelarlo y al segundo de doscientos mil dólares para cambiar su voto en el consejo de la magistratura".

"No se conoce ninguna causa judicial iniciada al respecto y mucho menos que se halla [sic] ordenado alguna escucha sobre los denunciados por Pérez Corradi. Lo que si se supo es que la jueza le dicto la falta de merito por su presunta intervención en el triple crimen", agregó.

Según denunció Cristina, "estamos en presencia de un grave hecho delictivo perpetrado en mi contra". "En efecto, en primer lugar nada tengo que ver con la causa penal en la cual se habrían ordenado las escuchas telefónicas antes referidas. En segundo término, también resulta claro que la conversación grabada y difundida masivamente tampoco guarda relación alguna con el objeto de tales actuaciones. En tercer término, cabe destacar que las actuaciones labradas en el marco de una causa judicial tienen carácter reservado (art. 204, CPPN); mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien, como es mi caso, no tiene vinculación alguna con la causa penal".

"Nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal, la cual –como se dijo- pone al descubierto de manera aún más fidedigna del componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulacion y protección de los medios hegemónicos de comunicación", asegura en otro tramo de la denuncia.

"Esta claro aquí que las intervenciones telefónicas supuestamente ordenadas en el marco de la causa en la que se investiga a Esteban Pérez Corradi nada tienen que ver con la conversación divulgada y, por ende, pone en evidencia el grado de ilegitimidad tanto en el registro de la misma como en su divulgación", se defendió.

Y continuó: "la intervención de funcionarios públicos en abuso de sus funciones requiere considerar en la especie no sólo la figura de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 248, CP) sino también la ilegítima utilización por parte de aquéllos de recursos estatales con fines que nada tienen que ver su misión (art. 261, CP)".

"Resulta insoslayable señalar que a esta altura de los acontecimientos nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación. Ni la Corte Suprema de Justicia de La Nación, quien por acordada 2/2016 crearon, organizaron y fijaron las funciones de la Dirección de Captación de Comunicaciones de Poder Judicial de La Nación y designaron a los funcionarios responsables de la misma.

Ni tampoco el juez interviniente de la causa que organizo las escuchas, ni el fiscal interviniente en la misma y posterior denunciante sobre el contenido de dichas escuchas. Y lo que es peor aun: la AFI a la que según el juez se le remitieron las escuchas, también dice que no tuvo nada que ver en la divulgación de las mismas", finaliza.