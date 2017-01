Desafíos laborales: Señales para cambiar de trabajo

Se trata de un hábito muy común en las personas jóvenes. Los millennials dejan sus trabajos porque quieren buscar nuevas experiencias y desafíos laborales.

A pesar de que el cambio de trabajo implica incertidumbre y un poco de miedo, hay señales que indican que hay que hacerlo y que es hora de enfrentarse a lo nuevo.

Una encuesta que publicó el diario inglés The Guardian indicó que un 90% de los jóvenes de la Generación Y o millennials, es decir, aquellos que nacieron entre 1982 y 2004, no estarían más de 5 años en el mismo puesto de trabajo. Además, 1/3 de las personas encuestadas no tiene intención de mantenerlo durante 2 años.

En esta misma línea, La Nación publicó la opinión de Andrés Mascó, head hunter de MR Partners, consultora en Recursos Humanos. "Se calcula que hoy un joven de 25 años puede permanecer entre dos y tres años en un trabajo antes de cambiar" afirmó.

Algunas señales que indican que ya llegó la hora:

-Te sentís aburrido: Tu trabajo de todos los días ya no significa un desafío profesional. No estás estimulado para seguir capacitándote, dirigir nuevos proyectos y plantear cambios.

-Te sentís estancado: Tu trabajo ya no te aporta nada y no implica un crecimiento laboral. Tampoco existen posibilidades de que te den un ascenso.

-Te sentís ansioso: Saber que tenés que ir a trabajar te genera ansiedad y malestar. Esto puede afectar tu salud física y mental de manera negativa.

El estudio Bienestar y motivación de los empleados en Europa 2015 creado por Endenred e Ipsos indicó que un 40% de los trabajadores piensa en abandonar su empresa, un 41% no está conforme en el equilibrio entre vida familiar y laboral, y el 51% soluciona asuntos personales en el trabajo.

Según un estudio realizado por LinkedIn entre 3 millones de perfiles de estadounidenses, los trabajadores que se recibieron entre 2006 y 2010 cambiaron de trabajo un promedio de 2.85 veces en sus primeros 5 años como graduados. La generación X, es decir, aquellos que se graduaron entre 1986 y 1990, cambió de trabajo 1.6 veces durante el mismo período de sus vidas.

Grupo Actual, la empresa española de Recursos Humanos, armó una lista con los síntomas a los cuales hay que prestarle atención y que indican que es el momento de cambiar de trabajo.

-Ya no aprendés nada nuevo: No hay posibilidades para seguir formándose, integrando nuevos proyectos, formando equipo con personas capacitadas, entre otras cuestiones.

-Rutina: No encontrás nuevos desafíos en tu trabajo y sólo se limita a repetir siempre lo mismo, se vuelve una costumbre.

-No hay desarrollo profesional: En tu trabajo no hay posibilidades para que te desarrolles y crezcas.

-No compartís la misión de la empresa: No ves las cosas de la misma forma que la empresa en la que trabajás. No compartís ni su visión ni sus valores.

-Tu jefe no te inspira: No creés ni confiás en la palabra de tu jefe. Tampoco podés recurrir a él cuando tenés un problema.

-No te sentís valorado: Considerás que nadie valora tu trabajo y eso te desmotiva. Además, el reconocimiento puede fomentar tu productividad.

-No te interesa el proyecto en el que estás trabajando: Creés que no le aporta nada a nadie y tampoco a vos.

-No te llevás bien con tus compañeros: Es muy importante que en un trabajo haya un buen clima laboral.

-Te imaginás irte a trabajar con la competencia: Señal de que el abondono de tu trabajo está por llegar. Querés irte a la competencia porque considerás que eso le puede molestar a tu jefe.

-Te aburrís: En el trabajo, toda persona pasa gran tiempo de su día. Por eso, si te aburrís hay una clara señal de que llegó tu momento de partir.