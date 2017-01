En medio de las críticas de adentro y afuera, Gómez Centurión pidió disculpas

El jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, buscó ponerle fin este lunes a la controversia desatada por sus comentarios respecto de la última dictadura militar.

Gómez Centurión, había dicho en la noche del domingo en un programa de televisión que "no hubo un plan sistemático genocida" durante el gobierno de facto. También reabrió la polémica por el número de desaparecidos. "No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras", aseguró.

Ante las críticas de distintos sectores, que incluyeron pedidos de renuncia, y luego de que el Gobierno se despegara de sus dichos, el titular de la Aduana pidió "disculpas a quien pudiera haberse ofendido" por sus palabras.

Gómez Centurión también aclaró en un comunicado que sus declaraciones fueron "opiniones de carácter absolutamente personal" y que no implicaban "la forma de pensar del Gobierno".

De hecho, la secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que aclara que las opiniones de Gómez Centurió (a quien no nombró) "son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno".

La expresiones del jefe de la Aduana fueron repudiadas por organizaciones de Derechos Humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que pidieron su renuncia.

Por su parte, la expresidente Cristina Fernández acusó al funcionario de cometer " apología del delito". "Las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición", consideró a través de su cuenta de Twitter.

Desde el radicalismo, aliado del macrismo en Cambiemos, también salieron al cruce de los comentario de Gómez Centurión. "Durante la última dictadura militar existió un plan sistemático de desaparición de personas. Así lo determinó la justicia", dijeron desde la cuenta oficial en Twitter del partido y agreraron: "El gobierno de Raúl Alfonsín garantizó el accionar de la justicia y puso fin a violencia política. Hubo juicio y castigo a los responsables".