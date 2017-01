Avanza la causa contra Arribas: Lijo pidió información a la OA y la UIF

El juez federal Ariel Lijo pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) las declaraciones juradas del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien es investigado por pagos que habría recibido de la constructora brasilera Odebrecht.



Asimismo, el magistrado pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le envíe información nacional e internacional que pueda vincular a Arribas con la investigación del Lava Jato, causa que se sigue en Brasil por posibles hechos de corrupción.



Cabe recordar que la semana pasada el fiscal federal Federico Delgado imputó a Arribas, al solicitar una serie de medidas para determinar si estuvo involucrado en una trama de pago de sobornos ventilada por un condenado del Lava Jato, luego de que la diputada nacional Elisa Carrió ratificara su denuncia contra el titular de la AFI en los tribunales federales de Comodoro Py.



Entre las distintas medidas solicitadas, Delgado solicitó que la Oficina Anticorrupción (OA) ponga a disposición de la justicia la declaración jurada de Arribas y que la justicia brasileña permita interrogar por Skype a Leonardo Meirelles, condenado por el Lava Jato. También consideró el fiscal que debe solicitarse al Credit Suisse de Zurich, los detalles de las supuestas transferencias que realizaron en 2013.



Carrió basó su denuncia en registros citados en una nota del diario La Nación, según los cuales el cambista brasileño Leonardo Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza a nombre de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013.



La investigación periodística que dio cuenta de las transferencias destacó que se produjeron en 2013 luego de que, en septiembre de ese año, las obras de soterramiento del tren Sarmiento fueran adjudicadas a la empresa Odedrecht.

Tras la imputación del fiscal, Arribas se presentó espontáneamente en el tribunal para ponerse a disposición de la justicia, pero no llevó documento alguno, aunque prometió hacerlo luego. Allí presentó el mail que le envió el banco Credit Suisse, autenticado por escribana, asegurando que en su cuenta bancaria en Suiza ingresaron US$70.475 dólares y no casi US$600 mil, como señala la acusación.



En el correo electrónico del Credit Suisse, enviado por la oficial bancaria Esther Diberardino, se informa a Arribas que "a pedido suyo" se le comunica que el 26/09 de 2013 "se acreditó únicamente" el monto de US$70.475 provenientes de una cuenta de la firma RFY Import & Export Limited. Esa sociedad pertenecía al cambista brasileño Meirelles, que confesó a la Justicia de su país haber pagado coimas a políticos en el escándalo de corrupción denominado 'Lava Jato' en que está involucrado el gigante de la construcción Odebrecth.



El correo electrónico del Credit Suisse, además, aseguró que "no recibimos ni fueron acreditados" otras tres transferencias de RFY Import & Export Limited que había detallado Meirelles por US$154.666 el mismo día 25/09 , así como tampoco US$120.352 dólares, US$90.000 , y US$159.000 2 días más tarde.



A la copia impresa de aquel mail, la defensa sumó la autenticación notarial confeccionada, el martes 25 en la sede de la AFI de la calle porteña 25 de mayo número 11, por la escribana porteña Astrid Rosana Galina, y que había sido incluido en el comunicado.



Arribas, que cuenta con el respaldo público del presidente Macri, sostiene que ese dinero corresponde a la venta de un inmueble, aunque le resta mostrar la escritura de la operación.