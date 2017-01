Mahatma Gandhi, el líder indio que luchó por la paz y la independencia

Mohandas Karamchand Gandhi o conocido como Mahatma Gandhi nació el 2/10/1869 en Porbandar, una ciudad costera de la India en el estado de Guyarat. Su padre, Karamchand Uttamchand Gandhi, fue el primer ministro de su ciudad. Su madre, Putlibai, la 4ta esposa de su padre, descendía de la secta de los pranamis, quienes mezclaban el hinduismo con las enseñanzas del Corán.

Su familia pertenecía a la casta vaisia (comerciante) y era el menor de 3 hermanos.

Cuando tenía 13 años, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makhanji, de la misma edad y casta, con quien tuvo 4 hijos.

No sobresalió como estudiante en las distintas ciudades en las que se instaló. Primero en Porbandar y después en Rajkot y Bhavnagar. Finalmente se estableció en Inglaterra y estudió derecho en la University College de Londres.

Cuando volvió a India, intentó trabajar como abogado en la ciudad de Bombay pero no triunfó.

Video

Una oportunidad lo llevó a Natal (Sudáfrica), en 1893, para trabajar por un año con una compañía india. Gandhi estaba interesado por la resistencia pasiva y la desobediencia civil que llevaban a cabo los indios en su lucha contra la discriminación en ese país.

En Sudáfrica se inspiró en los libros de León Tolstoi, sobre todo, en 'El Reino de Dios está en Vosotros'. En este libro, el novelista ruso explica sus ideas sobre la 'no violencia activa' que influyeron en Gandhi.

Un mes antes de regresar a la India, se enteró de la existencia de un proyecto de ley para quitarle el derecho de sufragio a los hindúes. Por eso, decidió organizar la resistencia y se terminó quedando 22 años en Sudáfrica.

En este país fue testigo de las desigualdades que vivían los indios. En 1894 fundó el Partido Indio del Congreso de Natal. Los indios se unieron y denunciaron las violaciones de sus derechos civiles y la discriminación por los británicos en Sudáfrica.

También, por esos años, creó el diario 'The Indian Opinion', una herramienta del movimiento político.

Después de leer Unto This Last, de John Ruskin y su crítica al capitalismo en 1904, cambió su estilo de vida y se mudó a las afueras de Johannesburgo, donde fundó una comunidad llamada Tolstói.

El gobierno de la Colonia de Transvaal promulgó, en 1906, una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Fue la 1era vez que Gandhi realizó una protesta no violenta en Johannesburgo.

Gandhi ordenó a los indios que no se registraran y que comerciaran en las calles sin licencia. Después indicó que quemaran sus tarjetas de registro frente a la mezquita de Johannesburgo. Como consecuencia, muchos de ellos fueron presos pero el movimiento de resistencia civil logró algunos éxitos parciales. Esta resistencia duró 7 años.

Gandhi se ganó el respeto y el general sudafricano Jan Christian Smuts debió negociar una solución con el líder indio.

En 1913, organizó otra protesta contra un impuesto considerado injusto y se realizó una marcha a través del Transvaal, hasta Natal. En 1914, las autoridades británicas retiraron el impuesto y les permitieron a los asiáticos instalarse en Natal como trabajadores libres.

Varios años después regresó a su país donde fue recibido como un héroe, en 1915. Con su mujer recorrió toda la India y seguió estudiando religión y filosofía, pero se dedicó principalmente a la política.

Video

La marcha de la sal fue una de las protestas no violentas más importantes de Gandhi que se produjo en 1930 y que condujo a la independencia de India.

En la Segunda Guerra Mundial (1939-1944), el partido Congreso Nacional Indio (fundado por Alan Octavius Hume en 1885) decidió no apoyar a Gran Bretaña si no se le otorgaba la independencia total a la India, en manos de los ingleses. Este partido fue el que condujo al movimiento independentista de la India.

En el Congreso del partido en 1942, Gandhi fue criticado por miembros del mismo y por otros grupos políticos indios, favorables a los británicos.

Se trató del movimiento más importante en su lucha y con una gran violencia. Sin embargo, Gandhi pedía mantener la disciplina vía ahimsa, es decir, la no violencia.

Por este motivo, fue arrestado en 1942 junto a otros miembros del Partido del Congreso. Esto generó una sublevación en masa de los nativos y una serie de revueltas violentas en todo el territorio indio. Cuando estaba arrestado se enteró de la muerte de su mujer, Kasturbai. Estuvo durante 2 años en el palacio de Aga Khan en Pune (India) y en 1944 fue liberado.

Cuando la guerra llegó a su fin, el imperio británico aseguró que iba a entregar el poder a los indios. Gandhi ordenó suspender la lucha, por lo que se liberaron cerca de 100.000 presos políticos, incluyendo la dirección del Partido del Congreso.

Sin embargo, en 1944 el gobierno británico le concedió la independencia a India con la condición de que la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio solucionaran las diferencias. La Liga Musulmana era un partido político en la India británica fundado en 1906.

Gandhi no quería que la India se dividiera en 2 pero llegó a la conclusión de que se lograría la paz interna después de la creación de un Estado musulmán. El plan de la división de la India fue aprobado por el Congreso para evitar una guerra civil hinduista-musulmana.

Finalmente en 1947, Gran Bretaña le dio la independencia a la India pero ésta y Pakistán se dividieron en 2 estados independientes.

Al año siguiente, el 30/1/1948, Gandhi fue asesinado cuando iba a una reunión para rezar, en Birla Bhavan (Birla House) en Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hinduista. Tenía 78 años.

A pesar de su lucha, fue criticado por algunos historiadores. Los autores sudafricanos Ashwin Desai y Goolam Vahed, sostuvieron que Gandhi tenía manifestaciones racistas hacia los pueblos nativos, según documentación que pudieron recolectar. Sus conclusiones las expusieron en el libro 'El Gandhi sudafricano: el camillero del Imperio'. Manifestaron que Gandhi "luchaba para permanecer separado de los africanos y los mestizos" y sus "actitudes eran paralelas a la de los blancos".