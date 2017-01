Gasto sin techo, recaudación floja y mucho endeudamiento pero... no apostar al caos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Fundación Capital). El gasto primario creció 85,4% i.a. (interanual) en diciembre 2016, el mayor valor del año y de toda la serie, hasta al menos 2003.

Pese a este muy fuerte aumento, los ingresos derivados del blanqueo de capitales permitieron al gobierno cumplir su meta de 4,8% de déficit primario en 2016, con un resultado deficitario de 4,5% del PBI estimado ($359.382 millones).

No obstante, el carácter de “única vez” de los ingresos derivados de la exteriorización de capitales ($105.500 millones, 1,3% del PBI) siembra dudas sobre la trayectoria fiscal.

En efecto, sin estos fondos el déficit primario hubiese sido de 5,8% del PBI ($464.822 millones) vs 4% del PBI en 2015.

En detalle, la dinámica del gasto de diciembre se vio impulsada fundamentalmente por el desempeño de los gastos de capital, los subsidios (económicos y sociales) y las transferencias a provincias.

En particular, los gastos de capital crecieron 177% i.a. (la inversión real directa subió 220% i.a. y las transferencias de capital a provincias 152% i.a.). El gran dinamismo de la obra pública podría estar en línea con la necesidad de dar un estímulo a la actividad, pero también puede explicarse, en parte, por la cancelación de deudas con proveedores.

Por su parte, los subsidios sociales crecieron 93,5% i.a. con un envión proveniente del bono de fin de año para los beneficiarios de la AUH ($1.000, Decreto 1264/2016).

Sin esta suma, que estimamos implicó $2.741 millones de gasto adicional, las erogaciones por este concepto hubieran crecido 61,9% i.a., más en línea con lo visto en los meses previos, aunque de todos modos un alza importante.

Más llamativo resultó el desempeño de los subsidios económicos, que crecieron 300% i.a. en diciembre. (...) esto es sugerente teniendo en cuenta que la reducción del gasto en subsidios económicos era un objetivo prioritario de las autoridades para 2016 (y también para 2017).

Las transferencias corrientes a provincias subieron 364% i.a., una cifra similar a la observada en los últimos meses del año. Parte de la explicación puede residir en un adelanto de fondos a los gobernadores de cara a 2017.

En este sentido, el presupuesto prevé una baja en términos nominales de este tipo de transferencias durante el corriente año (11,8% i.a.), cuya instrumentación se facilitaría girando los fondos por anticipado.

Respecto a los ingresos, los fondos “genuinos” del gobierno nacional (descontando rentas del FGS o Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y utilidades del BCRA) se incrementaron 108% i.a. en diciembre (25% i.a. sin el blanqueo).

En particular, la recaudación se desaceleró de 30,8% i.a. en noviembre a 25,9% i.a. en el último mes del año, en ambos casos sin los ingresos del blanqueo (contabilizando este ingreso extraordinario, las cifras resultan de 40,8% i.a. y 90% i.a., respectivamente).

Esto se justificó principalmente por la contracción de los derechos de exportación (-22% i.a. vs 53% i.a. de crecimiento en noviembre), junto con el menor crecimiento del impuesto a los créditos y débitos (29,4% i.a. vs 43,3% i.a. en noviembre) y la ralentización del alza en los derechos de importación (38,6% i.a. vs 45,1% i.a. en noviembre).

Mientras tanto, las dinámicas del IVA (31% i.a.) y el impuesto a las ganancias (11,1% i.a.) no mostraron cambios relevantes y tuvieron un desempeño en línea con lo visto en 2016 (alzas de 34,4% i.a. y 13,5% i.a., respectivamente).

De este modo, la recaudación creció 34,6%i.a. en 2016, 6 puntos porcentuales por debajo de la inflación considerando incluso los ingresos del blanqueo. Sin los fondos provenientes del programa de sinceramiento fiscal, el panorama de los ingresos impositivos hubiera sido peor (una suba de sólo 27,8% en el año).

Así, la recaudación que percibe el gobierno nacional cayó 1,6% del PBI (sin tener en cuenta los ingresos del blanqueo) y se situó en 17,7% del PBI.

De este modo, las trayectorias dispares del gasto y la recaudación son un factor adicional que alimenta las dudas respecto al sendero fiscal a mediano plazo.

En suma, como señalábamos al comienzo de la sección, el déficit fiscal primario totalizó 4,5% puntos del PBI (incluso con el aporte del blanqueo), que se extiende a 6,8% del PBI si se tiene en cuenta el pago de los intereses (2,3% del PBI vs 2,1% del PBI en 2015).

Los ingresos del blanqueo facilitarían el cumplimiento de la meta fiscal

De esta manera, se ponen de manifiesto las complicaciones para alcanzar el plan oficial de

* aumentar la participación del gasto en infraestructura,

* al tiempo que se reduce el déficit, y

* se baja la presión tributaria.

No obstante, en 2017, los fondos extraordinarios del blanqueo facilitarían alcanzar la meta de 4,2% del PBI, aun manteniendo el gasto en términos del producto.

En efecto, el programa financiero oficial estima ingresos por $55.000 millones (0,5% del PBI), que si efectivamente se concretan aliviarían significativamente el panorama del corriente año. Esta proyección se podría dar en un escenario en que el gasto crezca a un ritmo de 26,6% i.a., manteniéndose relativamente constante en términos del PBI.

A su vez, estimamos que la recaudación podría expandirse 24,5% i.a., en el marco de un rebote de la economía.

Sin embargo, en un contexto de cambios normativos (ganancias, acuerdo para un nuevo federalismo), es una cifra que podría resultar optimista.

Dentro de la dinámica del gasto en 2017, vale destacar el comportamiento de las partidas destinadas a subsidios económicos, cuya reducción ya demostró ser más complicada a lo esperado en 2016.

En efecto, los subsidios económicos se redujeron solo 0,5% del PBI a noviembre de acuerdo a datos de ASAP, frente a una meta de alcanzar un ahorro de 1-1,5% del PBI.

En ese sentido, vale destacar que la reducción de las partidas destinadas a subsidios es de 0,9% del PBI para 2017 (indicada en el roadshow de la última emisión de deuda en los mercados internacionales), un objetivo más modesto que la contracción de 1,3% del PBI en las transferencias a empresas contemplada en el presupuesto.

Por otra parte, en lo que respecta a los ingresos, ni el presupuesto ni la mencionada presentación parecen hacer referencia al costo fiscal derivado de la reforma de ganancias, lo cual es un factor adicional que presiona al déficit al alza.

Otro factor a mencionar en el análisis de las cuentas públicas, más allá de la suma aportada por la multa del programa de sinceramiento fiscal, es la recaudación proveniente de los activos exteriorizados, que a partir de ahora pasaran a ser gravados por los tributos vigentes.

Sin embargo, estimamos que los ingresos adicionales por esta vía serían marginales.

En efecto, prevemos que la recaudación proveniente de estos activos declarados no superaría el 0,2% del PBI por año en un escenario optimista, con exteriorizaciones por un total de US$120.000 millones.

De esta manera, en 2017 el blanqueo permitiría el cumplimiento de la meta en un escenario en el cual la recaudación, excluida la multa de la exteriorización de activos, crece a un ritmo de 24,5% i.a., mientras que el gasto primario lo hace al 26,6% i.a., manteniéndose relativamente constante en términos del PBI. Asimismo, si se confirma que al menos una porción del incremento del gasto en diciembre respondió a “adelantos” de erogaciones de 2017, ello elevaría la posibilidad de cumplir la meta.

Sin sorpresas en el programa financiero oficial

El pasado 12/01 se dio a conocer el programa financiero oficial, que estuvo en línea con lo esperado. El programa oficial contempla una cifra a financiar en el mercado por US$37.600 millones incluyendo la deuda de corto plazo, monto similar al de las estimaciones privadas.

Entre los puntos relevantes, el programa financiero no contempla la venta de acciones u otras tenencias del FGS, por más que la Ley de Reparación Histórica lo habilita a ello.

Además, se detalla que los compromisos a afrontar este año totalizan US$28.850 millones entre capital e intereses, excluyendo aquella porción de los pasivos que se encuentra en manos de otros organismos del Estado.

Según nuestras estimaciones, estos vencimientos de deuda intra sector público ascenderían a US$3.600 millones, aproximadamente.

Otro detalle es que el giro de rentas del FGS (US$3.967 millones, según el presupuesto) no parece estar contemplado salvo que este comprendido en el ítem entes públicos por un monto menor al del presupuesto.

Por su parte, los fondos derivados del programa de sinceramiento fiscal (US$3.100 millones) cubrirían el 8% de la brecha a financiar en el mercado. Vale destacar que las cifras oficiales no parecen incluir un alivio en la carga de intereses derivada del pago de la multa por exteriorizar activos mediante entrega de bonos (Global 17 o Bonar 17), que podría traer algún alivio adicional para las necesidades de financiamiento.

Al día de hoy, las autoridades tienen ya cubierta una buena parte de estas necesidades financieras.

En efecto, al repo con los bancos por US$6.000 millones se le debe sumar la emisión ya concretada de US$7.000 millones en el mercado internacional, Letes por US$3.656 millones y bonos en pesos con ajuste por CER por US$655 millones. Todos estos conceptos representan el 46% de las necesidades a financiar en el mercado en 2017, obtenidos ya en el primer mes del año.

Esta cifra, sumada a la sobreoferta que tuvo la emisión en el mercado internacional (hubo una demanda de US$22.000 millones), es un indicativo de que difícilmente las autoridades tengan dificultades para completar el programa financiero en lo que queda del año.

Las colocaciones ya efectuadas, además, dan un margen importante al Gobierno para volver a salir al mercado cuando lo juzgue adecuado.

En efecto, las amortizaciones de capital e intereses en moneda extranjera hasta mayo totalizan US$11.891 millones, pueden cubrirse con el repo obtenido de los bancos y la emisión en los mercados internacionales (US$13.000 millones en total).

Sólo hacia junio los vencimientos impondrían la necesidad de hacerse de fondos lo que, como comentábamos anteriormente, deja capacidad de maniobra para decidir el momento de realizar nuevas emisiones.

En conclusión, los ingresos del blanqueo junto con las emisiones de deuda permitirían sostener el nivel de gasto, manteniéndolo en términos del PBI en un año electoral, sin incumplir el límite fijado de asistencia del BCRA al Tesoro.