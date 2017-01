La jueza rechazó detener a los directivos de Uber

La jueza Fernanda Botana, subrogando a la jueza a cargo del Juzgado No. 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Dra. Claudia Álvaro, rechazó este lunes (30/01) la solicitud efectuada por el Fiscal Martín Lapadú para que se detenga a los directivos de Uber. La magistrada rechazó el pedido por ser “manifiestamente improcedente”.



De esta manera, los directivos de Uber no podrán ser detenidos bajo ningún argumento.



Al mismo tiempo, la misma jueza prohibió llevar adelante el bloqueo del sitio web de UBER en todo el país hasta tanto la Cámara de Apelaciones del fuero confirme esta decisión.



Vale aclarar que dicha Cámara ya se manifestó prohibiendo el bloqueo. En efecto, tanto la titular del Juzgado, Dra. Álvaro, como la mencionada Cámara, ya habían manifestado con anterioridad que no es posible efectuar el bloqueo ya que la Justicia local de la CABA no puede ordenar medidas fuera de dicha ciudad.

Lapadú había solicitado la detención de Diego Mariano Oliveira y Mariano Otero, directivos de la empresa UBER, por su "incumplimiento a la clausura impuesta por la justicia para la realización del juicio oral". Asimismo, había pedido la clausura/bloqueo preventivo de la página web y la aplicación UBER.



La semana pasada, dicho fiscal había sido denunciado por una ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por comportarse de "manera arbitraria y parcial, amenazando de manera pública con encarcelar a los beneficiarios o allanando sus casas y bienes sin fundamento alguno".