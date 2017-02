Gils Carbó le pone trabas a la investigación de Taiano

Trabas K a la justicia. Desde que el fiscal Eduardo Taiano se hizo cargo de la investigación por la muerte del Fiscal Alberto Nisman solo sumó complicaciones. Primero, fueron personales. Recibió amenazas de muerte muy violentas.

Pero desde hace un par de meses tuvo problemas estructurales para organizar las tareas diarias. Para eso, le pidió a Alejandra Gils Carbó más personal y la Procuradora General de la Nación se lo negó. En un informe dado a conocer este jueves 2/02 por el periodista Nicolás Wiñazki en Telenoche (Canal 13), revelaron que el funcionario judicial tiene varias trabas en la investigación que lleva adelante por la muerte de Nisman.

Desde hace varios meses que exigió que le den tres contratos más, ya que solo trabajan 5 personas junto a él en intentar esclarecer una de las muertes más relevantes de la historia de la Argentina. Por parte de la Procuradora Gils Carbó solo encontró negativas.

La única posibilidad que le brindó fue aceptar que trabajen tres personas, pero del staff que tenía Viviana Fein, la exfiscal que fue corrida del caso y que está acusada de irregularidades. Taiano no lo aceptó. Pero además de las trabas para el personal, el fiscal también se encontró con otra dificultad.

Al ser una causa muy sensible, sus expedientes deben ser guardados con mucha seguridad. Por eso exigió que se le dé una oficina custodiada. Primero pretendieron darle una oficina en un edificio militar que pertenece a las Fuerzas Armadas. Avisó que no iba a ir a ese lugar porque no se iba a sentir muy cómodo, ya que trabajó como fiscal en la causa contra varios exmilitares de la ESMA. Luego le dieron otra oficina, pero sin seguridad. Por eso Taiano exige más personal y custodios las 24 horas.