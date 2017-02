El Frente Renovador no cree en Edelap/Macfarlane

Todo el partido de La Plata y las localidades aledañas se vieron afectados por cortes de luz, caída de postes y cables de energía. La empresa Edelap fue acusada de no realizar las obras correspondientes, pese a aplicar fuertes tarifazos. Esto sucede cada vez que una tormenta fuerte transcurre en la región, a causa de la interrupción parcial del suministro de energía eléctrica.

Edelap también fue acusada de no realizar rel cambio de los llamados “postes palmera”, los cuales se hallan en diversas zonas y cuya colocación está prohibida por las normas IRAM 1584 y 1586 para el tendido de energía eléctrica de Media Tensión: grandes columnas de madera, que se dice representan un peligro para la seguridad pública.

En ese contexto, los legisladores bonaerenses del Frente Renovador, Jorge Sarghini (diputado) y Jorge D'Onofrio (senador), pidieron al gobierno bonaerense que supervise el cumplimento del contrato de concesión otorgado a la empresa Edelap, servidora de energía eléctrica de la ciudad capital de La Plata, y que, señalaron, en gran número, continúan sin servicio eléctrico y sin respuesta de la firma.

Sarghini y D'Onofrio manifestaron que es indispensable realizar una revisión crítica del cumplimiento del contrato de concesión que vincula a Edelap con la provincia de Buenos Aires y "analizar seriamente la posibilidad de rescisión del mismo".

Los legisladores afirmaron que "sin dejar de comprender y ponderar la magnitud del evento climático, se verifica la ausencia de un plan de contingencia que prevea la atención razonable de situaciones como la ocurrida el domingo 05/02".

Edelap se defendió afirmando, de acuerdo a la web La Politica Online, que la tormenta derribó más de 150 postes de madera y 10 de hormigón "algo que nunca había pasado" y prometieron que "entre 24 y 36 horas se recuperará todo el servicio".

Agregaron que "hay 50 cuadrillas trabajando, pero es necesario volver a levantar los postes y recolocar los cables, lo que lleva su tiempo".

Edelap emitió un comunicado alertando sobre los requisitos de seguridad que debían tener en cuenta los usuarios, una recomendación que provocó más polémica aún porque muchos entendieron que la seguridad no es responsabilidad de los usuarios sino del concesionario del servicio público.

En diciembre pasado, Edelap propuso subas de hasta el 42% para los usuarios residenciales de la región, aunque, según trascendió, la compañía estaría analizando, ahora, hasta un 50%, que se sumarían a una tarifa que en 2016 sufrió un 180% de aumento. Más de 200% en 12 meses pero con un servicio que acumula tantas quejas entre los usuarios, al punto que se convierte en bandera de la oposición en un año electoral, es un problema para la gobernadora María Eugenia Vidal.

En tanto, el vicepresidente del Concejo Deliberante de La Plata, Javier García, solicitó que se conforme, de manera urgente, una Comisión de Seguimiento y Control en la Inversión y Servicios de la empresa Edelap

García sostuvo que “los vecinos y comerciantes de la ciudad han sufrido aumentos de hasta un 40% en las tarifas y, como si esto fuera poco, se registran cortes constantes en el suministro, que implican pérdidas incalculables para los comerciantes, que no pueden resguardar su mercadería”.

Además, hizo referencia a “los robos reiterados que se dan por la falta de energía eléctrica, dejando a la mayoría de los vecinos y comerciantes sin alarmas ni luz para controlar la inseguridad en sus barrios”.

“El Municipio debe controlar a las empresas prestatarias de servicios de nuestra ciudad y, si no cumplen con los convenios e inversiones establecidas para brindarle un buen servicio a nuestros vecinos, deberán responder por los daños y perjuicios que ocasione su incumplimiento”, aseguró el edil del Frente Renovador.

Semanas atrás, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, insistió con que no hay que pagar los aumentos en la tarifa de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, pese al fallo de Cámara que habilitó los incrementos. Horas más tarde el presidente de las empresa Edelap y Edea, Alejandro Mc Farlane, salió al cruce del juez y le pidió que "deje de hacer política".

Mc Farlane consideró que el magistrado "no puede salir por los medios a pedirle a la población que no pague la cuenta de luz"; y recordó que desde Edelap y Edea "no hemos hecho un solo corte a nadie en años porque no hayan pagado la factura de luz, no es nuestra intención cortarle la luz a nadie".

El directivo también advirtió que "el problema es que nosotros tenemos 20.000 empleados en la provincia de Buenos Aires, les tenemos que pagar el sueldo, tenemos que invertir, seguir adelante con las compañías y sin estos aumentos la ecuación económica no cierra".