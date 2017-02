Vidal: "No pacto la impunidad de Scioli ni de nadie"

María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense y una de las figuras con imagen más positiva dentro de Cambiemos, destacó el trabajo que ha venido realizando junto a su equipo a poco más de un año de gestión, y dijo, en una entrevista brindada a Radio Nacional, que "no pacta con la impunidad de Scioli ni de nadie".

Vidal habló sobre Daniel Scioli, tras ser consultada por las condiciones en las que recibió la Provincia. De esta manera, la gobernadora enfatizó: "A los bonaerenses nos duele la provincia porque en más de 30 años se vio gobernada por un sistema que solo pensó en alimentarse a sí mismo. Y con una enorme mezquindad del gobierno nacional.

Por eso yo no pacto con la impunidad de Scioli ni de nadie. Yo no construí mi vínculo con la gente a través de la denuncia, la denuncia es una responsabilidad que tengo como funcionaria y la tengo que hacer siempre".

Además agregó: "La administración de Scioli no le dio respuestas a la gente, de eso no queda duda, y eso ya lo demostraron los vecinos cuando votaron". Además agregó: “Sobre corrupción hice todas las denuncias que teníamos que hacer (...) mi equipo y yo no hemos dejado pasar ni una sola irregularidad sin denunciarla.

El IOMA tiene 19 denuncias hechas por el gobierno; no fue solo a la Policía, también se hicieron denuncias a la Lotería por cuestiones vinculadas con el juego y el mal uso de la pauta publicitaria", agregó. También, señaló que hubo denuncias en el Ministerio de Trabajo por cobro de coimas y en el Ministerio de Desarrollo Social por beneficiarios que no existían, aunque destacó que no hace de la denuncia su eje de gestión, y que espera "resolver los problemas" porque "eso es lo que espera la gente" de ella y de su equipo.

Sobre su relación con el PJ y las elecciones Consultada acerca de su relación con los intendentes del PJ y las proyecciones de Cambiemos en este año electoral, Vidal dijo que ha gobernado sin pactar con el PJ: "Hemos construido una buena relación, por supuesto no con todos la misma, pero la verdad es que ellos también tienen que dar respuestas. Mostramos una enorme renovación". En tanto, evitó referirse sobre las posibles definiciones de su espacio político para el año electoral que enfrenta.

Según la gobernadora, "no es momento de definir candidaturas", aunque recordó la feroz campaña pasada y cargó contra el kirchnerismo por tener "un estilo de campaña sucia": "No creo en este tipo de campaña y además creo que la gente se da cuenta de que hay políticos que utilizan este mecanismo". Sin embargo, dijo que cree que va a haber un debate interno en Cambiemos para definir las candidaturas. "Sí es muy importante para Cambiemos ganar en estas elecciones, pero no es el fin del mundo si no lo hacemos", concluyó.