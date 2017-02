Sigue el festival de deuda: Otro bono del Tesoro

Reflexión de un operador de mercado al periodista Guillermo Laborda, del diario Ámbito Financiero:

"(...) hay una liquidez impresionante en la plaza. A los agentes de Bolsa, les caen personas abriendo cuentas con $5 millones como si nada. Son las esquirlas del blanqueo. Abren cuenta y piden invertir 30% en Lebac, 30% en acciones y 40% en bonos en dólares. Por eso es que se ven acciones ahora que hace un año valían 50 centavos de dólar y ahora cuestan el triple. Y además hay muchos inversores, financieros obviamente, trayendo sus fondos. ¿De qué sirve tener ahora la plata en Julius Baer por ejemplo en Suiza? Si cuando uno les pide que compren un bono argentino te carguen medio dólar por arriba del valor de mercado. Y encima no pueden comprar directo Lebac. Al momento de lanzarse el blanqueo, de cada 10 "sincerados", 9 de ellos dejaban los fondos en el exterior. Ahora, de esos nueve, 5 la están trayendo. Cambia totalmente el negocio de la banca privada. Ya no hay riesgo de tener los ahorros en un banco en Argentina. Y el error antes en varias entidades de banca privada es que a los inversores argentinos los atendía un ejecutivo latinoamericano que poco sabía de papeles locales. Igual obviamente 100% de los fondos no los traen. Algo de "canuto", perdón por la expresión pero no hay sinónimo fácil, queda en el exterior.

(...) -Mientras sigue el festival de deuda.

-Es lo que complica también a la economía. Vidal emitió US$ 1.500 millones con tasas atractivas para el inversor. Y la semana próxima se viene Tierra del Fuego y La Rioja. Si nos asustábamos porque Chaco emitía deuda, ¿ahora? El Banco Nación es el principal vendedor de dólares y así cubren el rojo fiscal. Deuda en dólares en el exterior para pagar rojo fiscal aquí. La historia de siempre. Esperemos que no termine como siempre. Fíjese lo que pasó en la reunión de gobernadores por la paritaria docente. Vidal quería marcar el 18%. Pero muchas provincias no pueden directamente pagar los salarios sin la ayuda de la Nación. (...) Pero volviendo al tema de la deuda provincial, la cuestión es delicada. Mientras siga en el exterior la fiesta, nadie se entera."



Sin embargo, en el Boletín Oficial se publica con fecha 08/02 la Resolución 16-E/2017 para la emisión de otro Bono del Tesoro Nacional en Pesos.

"Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2017

VISTO el Expediente Nº EX-2017-01682897-APN-MF, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, la Ley Nº 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017, los Decretos Nros. 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y 32 de fecha 12 de enero de 2017, y la Resolución Conjunta Nº 31 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y Nº 10 de la SECRETARÍA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones reguló en su Título III el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el Artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que la Ley Nº 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 en su Artículo 34 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo citado en el considerando precedente, a los entes que se mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a realizar las operaciones de crédito público correspondientes a la Administración Central.

Que por el Artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, modificado por el Artículo 10 del Decreto N° 32 de fecha 12 de enero de 2017, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas en lo que refiere al Sistema de Crédito Público por el MINISTERIO DE FINANZAS.

Que en el marco de la programación financiera para el presente ejercicio se ha acordado con las autoridades del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, la suscripción de un instrumento de deuda pública en Pesos a DOS (2) años y medio de plazo.

Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa al Artículo 34 de la Ley Nº 27.341.

Que por el Artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 31 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y Nº 10 de la SECRETARÍA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se aprobó un texto ordenado de las normas de procedimiento para la colocación y liquidación de los títulos de la deuda pública a realizarse en el mercado local.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 34 de la Ley Nº 27.341 y el Apartado I del Artículo 6º del Anexo al Decreto Nº 1.344/07 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO

DE FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Dispónese la emisión del “BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VTO. 2019” cuya ley aplicable es la de la REPÚBLICA ARGENTINA, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS VEINTICINCO MIL MILLONES (V.N.O. $ 25.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 8 de febrero de 2017.

Fecha de vencimiento: 8 de agosto de 2019.

Plazo: DOS (2) años y medio.

Moneda de emisión y pago: Pesos.

Amortización: se efectuará en CINCO (5) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, venciendo la primera el 8 de agosto de 2018.

Intereses: Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR más un margen de CIEN (100) puntos básicos, pagaderos trimestralmente y se calcularán sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Tasa BADLAR: Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio Bancos Privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta DIEZ (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.

Denominación mínima: será de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (V.N.O. $ 1).

Colocación: se llevará a cabo, en uno o varios tramos, según lo determine la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS, conforme las normas de procedimiento aprobadas por el Artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 31 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y Nº 10 de la SECRETARÍA DE FINANZAS de fecha 25 de marzo de 2015, del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CRYL), en su carácter de Agente de Registro de los Bonos.

Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución.

ARTÍCULO 2º — Autorízase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público o al Director de Administración de la Deuda Pública o al Director de Informaciones Financieras o al Director de Financiación Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda Pública o al Coordinador de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de la emisión dispuesta por el Artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Luis A. Caputo."