Intentando un salvataje del Frente Renovador

PARANÁ. “No le voy a perdonar jamás a Adrián Fuertes lo que nos hizo”, dijo el diputado provincial Alejandro Bahler a la hora de explicar lo que sintió cuando quien era el portador de la principal candidatura del Frente Renovador en la provincia, no tuvo ningún empacho en volver a los brazos de Sergio Urribarri apenas 3 días más tarde de haber participado como candidato a gobernador, y perdido, contra Gustavo Bordet, el elegido precisamente por el ex “gran soñador”.

El mencionado Fuertes y otros referentes de su espacio, tal como el candidato a intendente de Paraná, Fernando Quinodóz, pegaron el viraje raudamente demostrando con ello que su participación dentro del massismo había sido solo una patraña más del propio Urribarri. Fuertes y Quinodóz si por esas casualidades de la vida hubiesen conseguido un triunfo en esas elecciones, habrían hecho lo mismo que hicieron luego de perder: volver al kirchnerismo.

Luego de esa situación, el Frente Renovador quedó en manos del ex gobernador Jorge Busti, pero al poco tiempo su fuerza política se vio diezmada debido a que 2 de los 4 diputados provinciales que se habían conseguido se escindieron e hicieron un bloque aparte. Ellos fueron Alejandro Bahler y Mariela Tassistro. A partir de ese momento la relación de Busti con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se fue diluyendo, a la vez que se fue incrementando la relación con Bahler. Busti y su Frente Entrerriano Federal hoy están más cerca del PJ, que de seguir formando parte del Frente Renovador. Incluso en su primer acto del corriente año, realizado el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Elena, Busti en su discurso ni siquiera nombró a Sergio Massa.

En cambio Bahler reveló: “Hemos entablado una muy buena relación con Sergio Massa, nos mantenemos en contacto casi permanente y vamos evaluando los pasos a dar”, a la vez que agrega “Luego de aquella traición de Fuertes, me pareció que no se debía dejar de lado el entusiasmo y las ilusiones de miles de entrerrianos que confiaron en nosotros; así que decidí, al mismo tiempo que atendía mis nuevas obligaciones como diputado, ponerme a recorrer la provincia para charlar con todos cuantos pudiera y decirles que no se habían equivocado, que en todo caso los que se equivocaron ya no están más, que se fueron solos”.

También siguieron vinculados al massismo los dirigentes Emilio Martínez Garbino y Luís Leissa, e incluso el hijo del primero, Felipe Martínez Garbino, quedó al frente de la agrupación de jóvenes “La Renovadora”, que a nivel nacional respalda a Sergio Massa. Al mismo tiempo hubo otros jóvenes dirigentes que se fueron sumando en distintos lugares de la provincia con el propósito de darle un nuevo impulso al Frente Renovador de Entre Ríos.

“Hay muchas ganas y deseos de participar en mucha gente a lo largo y ancho de la provincia, por lo que creo que el Frente Renovador tomará el protagonismo que no debió dejar de tener. Es necesario construir una fuerza que señale claramente lo que sucede en Entre Ríos, pero que no se quede solo en la crítica, sino que a la vez, marque diferencias en base a propuestas y a personas honestas, capaces y que no tengan ningún tipo de contaminación con la corrupción y el nefasto pasado reciente”, señaló Bahler.

Por otro lado el dirigente manifestó: “Quiero dejar bien en claro que yo no tengo ninguna ambición personal respecto a candidatura alguna. Tengo un mandato por cuatro años cómo diputado provincial y debo respetar esa decisión de la gente que me votó para estar en ese lugar, y así lo haré porque creo que debemos comenzar a ser respetuosos de la voluntad popular. Debemos trabajar con honestidad y poner lo mejor de nosotros para demostrar que hay otra forma de hacer política. Yo el día que asumí me despojé de todos los fueros que pudiera tener como legislador e invité a todos los demás que asumían ese día que también lo hicieran. Nadie lo hizo y hasta me miraron medio feo por mi actitud”.

En ese sentido el legislador concordiense indicó: “Yo voy a poner todo el esfuerzo que sea necesario para encontrar a los mejores candidatos que podamos proponer a la sociedad y voy a recorrer todos los rincones de la provincia para acompañarlos y lograr que tengamos delegados en el Congreso Nacional que estén realmente preparados para defender los intereses de Entre Ríos como se merece”.

Bahler confió que hay muchos otros sectores de la política provincial interesados en conversar con los dirigentes del Frente Renovador y que seguramente en las próximas semanas comenzarán a surgir novedades al respecto. “Es gente que viene de diversos campos sociales y hasta puede haber algunas sorpresas importantes”, señaló el diputado sin dar más pistas.

Hay que recordar que en Entre Ríos el Frente Renovador no tiene el mismo acuerdo que en Buenos Aires con el GEN de Margarita Stolbizer, ya que acá ese espacio forma parte de Cambiemos y difícilmente abandonen ese lugar. Pero sin embargo el massismo podría recibir el apoyo de un amplio sector del radicalismo que no se siente contenido dentro de Cambiemos. Lo mismo sucedería también con otros espacios políticos que hoy forman parte de esa alianza.

Incluso, Urgente24 pudo saber que habría contactos con dirigentes que formaron parte del Pro entrerriano, que al no lograr que se regularice la situación institucional del partido, tendrían decidido sumarse al massismo.