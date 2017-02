Sergio Romero, secretario general del sindicato Unión Docentes Argentinos (UDA), anticipó que "a este ritmo se va hacia un escenario de no inicio de clases".

En diálogo con 'A los botes' (FutuRock FM), Romero aseguró que "la situación es muy seria porque ya tendríamos que estar con fecha para negociar en la paritaria nacional, que es estratégica porque da bases para el salario mínimo y condiciones para las provincias".

Y criticó duramente al Gobierno: "Lo más serio de todo es el mensaje que le están dando a la sociedad. El ministro Bullrich no puede promover la no aplicación de las leyes. Para los jóvenes que se están formando, que están en edad escolar, el mensaje que manda el Gobierno es que en la Agentina cumplir una ley o no cumplirla es absolutamente lo mismo. Esto hay que corregirlo, esto no debería pasar. Más allá de las necesidades de negociar, el mensaje es propio de otras épocas, no de la democracia".



"A este ritmo se va hacia un escenario de no inicio de clases, lamentablemente. Hay posibilidades casi concretas de que no empiece el ciclo lectivo. Nosotros lamentamos muchísimo esta situación pero es lo que propone el Gobierno. Nosotros queremos trabajar, ir a las aulas pero con un salario digno, un 18% en cuotas es una tomada de pelo, muy poco serio", afirmó.



En este sentido, Romero dijo que "están ofreciéndoles a los trabajadores de la educación un salario de pobreza". "Tienen que ser más responsables y sensibles ante la situación difícil que estamos viviendo los trabajadores, nos ponen en situación de conflicto no deseada por nosotros pero vamos a defender los derechos de los trabajadores", agregó.



El titular de UDA dijo que se movilizarán el 6, 7 y 8 de marzo. "El día 6 está previsto una movilización al ministerio de Educación, los docentes exclusivamente. El 7, conjuntamente con la CGT y los gremios de la industria, al ministerio de Producción; y el 8, día de la mujer, vamos a movilizarnos con el conjunto de las compañeras trabajadoras".