"En Radio 10 no se podía hacer chistes sobre Cristina"

Rolo Villar es uno de los humoristas más destacados de la actualidad de la radio. Acompaña a Marcelo Longobardi desde hace muchos años en la 1ra mañana. Desde hace varias temporadas trabajan en la 1ra mañana de radio Mitre luego de que el periodista y todo su equipo fueran expulsados de Radio 10 tras la venta al Grupo Indalo.

Villar no ha guardado críticas al aire hacia Cristobal Lópéz, el rostro más visible de ese holding vinculado con el kirchnerismo.

El humorista que se hizo famoso a través de imitaciones contó que, tras la salida de Daniel Hadad de la emisora del barrio de Palermo, se le prohibió hacer chistes sobre el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández.

"Cuando trabajábamos en Radio Diez y la compró Cristóbal López y nos echaron, nosotros lo vivimos, nadie nos contó lo que eran los K", dijo sobre los 5 meses que duró su trabajo en la emisora tras el paso de manos.

Villar dijo que la pasó "mal" durante ese tiempo porque "no se podía hacer ningún chiste" sobre la Presidente o los funcionarios.

"Los de la radio lo decían todo el tiempo y específicamente. Estaba todo marcado, yo no sabía si tenía mi teléfono "pinchado", pero uno sentía que te estaban espiando de todos lados, y eso que era yo, imaginate lo que sentirían un Lanata, un Leuco, un Fernández Díaz", dijo en una entrevista que publica este viernes el diario El Cronista Comercial.

Para Villar, el sistema impuesto en Radio 10 en aquel entonces "era un dictadura".

"La pasamos mal porque no podías hacer lo que te gustaba. Decían "no se puede hablar sobre Cristina, sobre ella no hay que hacer chistes". Me acuerdo cuando trabajaba en el canal C5N un día hice un chiste sobre Hugo Chávez y vino el director a marcarme... monitoreaban todo lo que decías si no estabas con el pensamiento de ellos. Eso era una dictadura", manifestó.

Sobre Néstor Kirchner, dijo que " lo imitaba, pero él no tenía sentido del humor".

En cuanto al gobierno de Mauricio Macri, dice que "a ellos les pego con lo de los aumentos de la luz, del gas... ahí sí les doy". A la hora de elegir un chiste que defina al Presidente, Villa dijo: "La diferencia entre una promesa electoral y una mentira, es que las mentiras a veces se cumplen".