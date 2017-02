Una chica de 13 años se ahorcó tras ser violada

Luz Villafañe tenía 13 años y se ahorcó tras ser drogada y violada. El trágico hecho ocurrió en Catamarca, y ahora la familia marchará para pedir justicia. “Necesito que me den las respuestas que no me dieron cuando mi hija estaba viva”, dijo la madre.



Luz no estaba acostumbrada a salir, pero ese viernes, el 11 de noviembre pasado, aceptó acompañar a una amiga a una reunión, en una casa a 15 cuadras de la suya, según contó Jaqueline, su mamá, que hoy, casi tres meses después, sigue reclamando justicia.



La joven había prometido volver a las 7 de la tarde, pero no volvió. Su madre salió a buscarla por las calles y luego fue a la comisaría, pero no le tomaron la denuncia porque para ellos "no era grave". Los policías le dijeron que no podían desperdiciar los pocos recursos con los que contaban para "que aparezca a la media hora”, contó la mujer al diario local El Esquiú.



Luz volvió a la casa después de que ya había amanecido, cerca de las 8 de la mañana, visiblemente drogada y con marcas en el cuello. La madre la llevó al hospital de Niños para que le hicieran un exámen ginecológico, pero en la institución se negaron a hacer ese estudio porque, argumentaron, primero tendría que haber hecho la denuncia. Pidió entonces que le hicieran un lavaje de estómago, pero tampoco se lo hicieron. Jaqueline cuenta que ni siquiera la presión le tomaron, aunque Luz apenas podía mantenerse en pie. La joven lloraba y quería volver a su casa.



Una vez en su hogar, Luz confesó lo que había ocurrido: "Yo no quería, no podía moverme, no quería hacer nada...", le dijo la nena. También le dijo el nombre del sospechoso, un chico que recién cumplió los 17 y que ya figura denunciado en la causa.



Esa mismo día, en su casa, Luz se suicidó. Su mamá había ido a buscar a su otro hijo a la casa de su abuelo y cuando volvió, la encontró ahorcada con la corbata de la escuela.



El resultado de la autopsia llegó recién la segunda semana de diciembre y reveló que había gran cantidad de pastillas en el estómago y confirmó además que había sufrido un acceso carnal violento.