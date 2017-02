A Triaca lo recibieron con un 'escrache' en Paraná (Video)

El ministro de Trabajo Jorge Triaca fue escrachado este viernes (10/02) en la ciudad entrerriana de Paraná por trabajadores bancarios que lo increparon e insultaron.



“Te maneja la banca extranjera Triaca, sos un traidor”, le gritaron trabajadores bancarios, quienes llevan adelante jornadas de lucha desde este jueves ante la negativa del ministerio de homologar el acuerdo cerrado con las Cámaras empresarias.





"Cómo no está constituida la unidad negociadora que involucra que todas las cámaras deberían firmar ese acuerdo, no se puede homologar ese acuerdo; no obstante eso, están abiertas las paritarias, las partes han mantenido audiencias y pudieron avanzar en muchas de las cuestiones que se plantean", respondió Triaca a Elonce TV cuando se le consultó por el reclamo de bancarios, quienes lo increparon durante su presencia en el camión de Empleo Joven.

"Entendemos el malestar de muchos pero también miremos la intervención de la política en las negociaciones", acotó.



"Fue un año difícil donde la Argentina todavía estaba en un proceso recesivo, pero en los últimos meses del año creo que hemos encontrado un sendero de desarrollo todavía incipiente, pero que tenemos que seguir transitándolo porque es el camino de las oportunidades", instó Tricaca durante su estadía en Paraná.

"Es un desafío el entendimiento entre las partes", reconoció el ministro de Trabajo de la Nación en declaraciones a Elonce TV cuando se le consultó por las negociaciones paritarias que encaran los diferentes sindicatos de trabajadores. "No le ponemos un techo, cada gremio sabe hasta dónde puede negociar", agregó.



"Por supuesto que creemos que en la negociación paritaria debe haber una recomposición justa del poder adquisitivo pero también, por parte de los empresarios, la posibilidad de desarrollar los pagos correspondientes que pueda hacer en ese sentido", advirtió el funcionario nacional.



"Debemos mirar el cuidado y el desarrollo de la economía, y tenemos que pensar en paritarias que le dejen oportunidades de generar nuevos puestos de trabajo", recomendó.



"La inflación viene en un sendero de un promedio mucho más bajo de lo que fue el principio del año anterior, por lo que eso tiene que reflejarse en las negociaciones, y que también se deben cuidar porque hay sectores que en su negociación afectan a terceros", advirtió.



El funcionario nacional resaltó que "en los últimos meses ha habido crecimiento del empleo en términos netos, mes a mes", al tiempo que reconoció que todavía hay "sectores con dificultades" y en esa línea, se refirió "al sector industrial por manufacturas vinculadas con Brasil y al área de la construcción que si bien recuperó muchos puestos de trabajo, todavía falta".



Las declaraciones del funcionario nacional fueron en el marco del camión de Empleo Joven, emplazado en Plaza 1º de Mayo de esta capital entrerriana.



"Nuestra preocupación son los 1.2 millones de jóvenes en Argentina que no estudian ni trabajan y eso es un desafío que tenemos como sociedad, cómo le encontramos un sendero, una oportunidad de desarrollo a esos jóvenes", comentó al respecto. Y sobre el programa indicó que apunta al "acceso al ámbito del empleo para que vayan preparando su perfil laboral, hagan su curriculum, se preparen para entrevistas, y puedan conocer ellos mismos de qué manera pueden capacitarse y formarse para tener más oportunidades laborales".



Al consultarle a Triaca si pudo dialogar con alguno de los jóvenes que esperaba para inscribirse en el programa, éste asintió al tiempo que refirió: "Muchos no han terminado el secundario y esto también tiene que ver con contar con un sistema educativo de calidad que le brinde posibilidades de desarrollo y de conocimiento".



https://www.youtube.com/watch?v=nzREFI-sfNs