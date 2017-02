Qué dijo la fiscal sobre la controversia por el "Artículo 19"

La fiscal Gabriela Boquín respondió este viernes a la controversia desatada por los criterios que utilizó para calcular a cuánto asciende la la deuda del Grupo Macri por el impago del canon de la concesión del Correo Argentino.

Según la fiscal, con la propuesta aceptada por el Gobierno Nacional se le estaría condonando a la firma que encabeza el padre del presidente Mauricio Macri unos más de $4 mil millones a febrero de 2017, y unos $70 mil millones a 2033, cuando vencería el plan de pagos.

El Gobierno respondió que esas sumas no corresponden porque incluyen intereses suspendidos por la aplicación del articulo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras.

No obstante, fiscal defendió su dictamen al asegurar que el criterio de valuación "real o presente de los creditos" utilizado "no sólo es considerado por la jurisprudencia sino que es seguido para otros institutos diferentes" a este caso particular.

En un nuevo dictamente emitido este viernes, en el que le imputa "mala fe procesal" al Grupo Macri y asegura que éste sí tiene "activos contingentes" en caso de que se dicte una quiebra, Boquín sostiene que "debe apreciarse la incidencia de los intereses posconcursales suspendidos, pues el artículo 19 de la ley 24.522 refiere a "suspensión" no ha interrupción o condonación de los mismos".

"Tanto es así que en antecedente de la propia Sala se ha dicho que "La propuesta de pago efectuada por la recurrente resulta abusiva porque "implica para los acreedores quirografarios una quita del 90% del capital y del 100% de los intereses devengados desde la mora y no contempla el pago de intereses posconcursales"", agrega.

La fiscal cita los casos de concurso preventivo de las empresas Capitol Food, de la empresa distribuidora de electricidad de Formosa, del piloto de automovilismo y hermano del gobernador de Salta Alejandro Urtubey, y de Preimpresiones Saltzman.

Boquín consignó que en todos ellos, la Sala E de la Cámara Comercial mencionó que "la falta de ofrecimiento de una adecuada tasa de interés sumada a la larga espera en el pago, determina una depreciación de lo ofrecido por solo el transcurso del tiempo que infringe el límite moralmente permitido por nuestro sistema legal considerado en su totalidad, violando, además, el derecho de propiedad de los acreedores concursales", que "la espera...sin que la propuesta preserve adecuadamente la incidencia provocada por el diferimiento en el pago, de modo tal que, en rigor, supone una quita superior a la prevista"".

Finalmente, para respaldar sus postura, la fiscal cita el incíso 7b del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras que sostiene: "A fin de determinar el referido valor presente, se tomará en consideración la tasa de interés contractual de los créditos, la tasa de interés vigente en el mercado argentino y en el mercado internacional si correspondiera, y la posición relativa de riesgo de la empresa concursada teniendo en cuenta su situación específica. La estimación judicial resultante es irrecurrible".