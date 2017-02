El Vaticano teme a los paramilitares, Santos a Odebrecht

La revista Semana, de Bogotá, realizó una crónica muy descriptiva del acontecimiento:

"Las imágenes que vieron los colombianos esta semana quedarán en la memoria como uno de los hechos más importantes de la historia reciente. En lanchas, ómnibus, 'carros escaleras', camiones y hasta a pie, unos 4.761 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se movilizaron hacia las 26 zonas veredales pactadas con el gobierno para dejar las armas y empezar su tránsito a la vida civil. Traían a cuestas unos pocos enseres, algunos animales, perros, cerdos y pájaros, y una historia de guerra que quieren dejar atrás.

Escrupulosamente, la ONU custodió ese tránsito por ríos y carreteras en coordinación con las Fuerzas Militares. Los testigos vieron escenas inéditas y emocionantes. Guerrilleros que saludaban de mano a los soldados que prestaban la seguridad. Comunidades que con banderas blancas les daban el último adiós. Madres que salían al paso para darles a sus hijos guerrilleros un abrazo contenido por años. Guerrilleras que cargaban sus bebés recién nacidos. Todas, imágenes típicas del fin de una guerra. Del volver a casa, casi siempre con las manos vacías, con la alegría de haber sobrevivido y con la esperanza de tener una segunda oportunidad sobre la Tierra. De asumir la decisión de dejar una vida atrás y comenzar otra nueva: la civil.

Todo eso produce en cualquier ser humano una mezcla de ilusión y miedo. El alivio de superar un pasado de dolor y sangre, y la incertidumbre por un futuro todavía brumoso para muchos de ellos. Al propio comisionado de paz, Sergio Jaramillo, se le hizo un nudo en la garganta en el campamento de Pondores, en Fonseca, La Guajira, cuando bajó de una improvisada tarima a saludar a los 217 guerrilleros de base que llegaron allí. Varias mujeres combatientes le apretaron la mano emocionadas, para darle un mensaje tácito: ahora estamos en sus manos."

¿Funcionará? Hay mucho temor al respecto, y lo expresó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha apoyado desde el papa Francisco, el diálogo de paz que comenzó en Estcolmo (Suecia), se mudó a La Habana (Cuba) y se firmó en Cartagena de Indias, en el atlántico colombiano.

M-19

El temor del Vaticano lo expresaron Luis Badilla y Francesco Gagliano en la web Vatican Insider, y lo reprodujo el diario italiano La Stampa, de la familia Agnelli:

"En Colombia, desde el primero de diciembre de 2016, cuando el Parlamento sigló los Acuerdos de paz entre el gobierno del Presidente Manuel Santos y la ex guerrilla de las Farc, hasta hoy han sido asesinados 17 líderes sociales, políticos, sindicales y defensores de los derechos humanos, víctimas de la violencia del crimen organizado y de las represalias paramilitares. Confirman esta trágica tendencia, que arroja sombras sobre el difícil proceso de paz en curso, las autoridades mediante la Unidad Estatal para las Víctimas y Peter Maurer, Presidente del Comité internacional de la Cruz Roja. La preocupación en el país está aumentando, incluso porque la prensa local subraya que hay qu esumar a estas 17 víctimas por lo menos otros entre 100 y 120 homicidios casi idénticos que se verificaron durante 2016. Esta triste realidad fue denunciada por el Alto Comisionado de la Onu para los Derechos humanos.



El aumento de estos homicidios ha sido una de las cuestiones que se discutió durante la XVI Cumbre de los premios Nobel, y en particular dos de ellos, Jody Willimas y Leymah Gbowee, expresaron duras críticas al gobierno: «No es posible construir la paz verdadera si mientras tanto se permite matar a exponentes del pueblo». Muchos, fuera y dentro del país, han recordado en estos días los 3 mil homicidios de miembros de la Unión Patriótica (UP) después del fracaso de las negociaciones durante la presidencia de Belisario Betancur. La oleada de crímenes duró de 1984 a 2002; entre las víctimas hubo dos políticos que estaban preparando sus candidaturas a la presidencia. En 2013, el Consejo de Estado de Colombia sentenció que lo que sucedió en esos años fue un verdadero “genocidio político”.



Un fenómeno parecido, aunque de dimensiones más reducidas, se registró durante algunos meses en 1990 con el M-19, tras el proceso para que se convirtiera en un partido político constitucional, Alianza Democrática, después de su pasado como grupo guerrillero de izquierda. (...)".

Desde que se firmó el acuerdo de paz, Urgente24 ya insistido en la triste experiencia del M-19.

El Movimiento 19 de Abril fue un movimiento guerrillero colombiano surgido a raíz del presunto fraude de las elecciones presidenciales del 19/04/1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla.

En los años '80, el M-19 conformó la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), en asociación con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur y el Movimiento Armado Quintín Lame; en 1987 se agregaron las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el EPL (Ejército Popular de Liberación) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), con el nombre de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), para presentar un frente unido en las negociaciones de paz emprendidas con el gobierno y además, realizar acciones armadas conjuntas, recuerda Wikipedia.

Tras su desmovilización, se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda conocido como AD-M19 (Alianza Democrática M-19), y ocurrió una carnicería de sus militantes en superficie.

Hasta asesinaron a su candidato presidencial, Carlos Pizarro, el 26/04/1990, a manos de sicarios trabajando en complicidad (algunos suponen que bajo sus órdenes) con el servicio secreto del Estado (DAS).

En 2017, según Amnistía Internacional, que coincide con el enfoque vaticano, en enero al menos 10 defensores fueron asesinados, “casi el doble de la media mensual del año pasado”.

Por eso, la organización internacional le pidió al Gobierno que brinde protección efectiva a los defensores de derechos humanos en situación de riesgo. “Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”, denunció Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Además, recalcan la importancia de proteger la vida de las personas que tanto han trabajado por defender la de los demás, especialmente en un momento en el que el país habla de paz, por la implementación de los acuerdos con las FARC y el inicio de la fase pública de las negociaciones con el ELN.

“El proceso de paz en Colombia es una luz brillante al final de un túnel largo y oscuro que ya ha traído algunos beneficios tangibles a muchos colombianos y colombianas. Sin embargo, a menos que cesen, los homicidios de activistas dejarán una mancha indeleble en cualquier acuerdo de paz que se alcance”, aseguró Guevara.

Optimismo

Sin embargo, la revista Semana afirma, en esta ocasión, que "la fe en que el proceso de paz saldrá adelante predominó en la llegada a las zonas veredales. Iván Márquez, también en la vereda de Pondores, dijo que esta no era la última marcha de una guerrilla, sino la primera de un grupo de hombres y mujeres que ingresarán a la política para buscar un mejor país. Se mostró comprensivo frente a los retrasos que hay en toda la nación en las construcciones de los campamentos donde vivirán por varios meses sus combatientes, y ratificó que todos, juntos, construirán esas instalaciones. Porque desde que se empezó a implementar el acuerdo de paz, guerrilla y gobierno están mancomunados.

Desde hace medio siglo las Farc eran dios y ley en algunos territorios. Un dios arbitrario y una ley muchas veces sangrienta. En las últimas décadas se habían desplegado en 240 municipios, en selvas y sabanas, montañas y pueblos. Así dispersas fue muy difícil combatirlas. Hoy, han abandonado esos territorios y se han ubicado en 26 zonas de no más de 15 kilómetros cuadrados, en veredas casi siempre remotas y olvidadas. En los próximos tres meses habrán dejado todas sus armas y habrán cumplido uno de sus más importantes compromisos con la paz.

Sin embargo, sobre los hombros del gobierno descansa la mayor responsabilidad de lo que viene. Para empezar, como reto inicial, que los territorios de los que acaban de salir las Farc tengan seguridad, justicia y desarrollo social. Los primeros indicios no son alentadores. Las fundaciones Paz y Reconciliación e Ideas para la Paz sacaron esta semana sendos informes donde pintan un panorama alarmante de crecimiento de otros grupos armados en esos lares. Advertencias similares han hecho la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo.

Un segundo reto será la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Dado que se prevé que las zonas veredales dejen de funcionar en cuatro meses, el gobierno tendrá que considerar si la permanencia de los guerrilleros en estos campamentos se puede prolongar, pues muchos de ellos aún no estarán en condiciones de regresar a sus pueblos de origen, o aún no marcharán los proyectos productivos.

El tercer reto será que al tiempo que avanza la reincorporación a la vida civil, se cumpla en implementar el resto del acuerdo, sobre todo en dos temas cruciales: lo legal y la seguridad.

La llegada de las Farc a su nueva casa, por lo tanto, no es el fin, sino apenas el principio de los desafíos que tiene por delante el proceso de paz."

Denuncias y protestas

Bien diferente es la descripción de, que firmaron

"(...) Mientras tanto crecen las polémicas porque, en varios sectores, se asegura que no hay acciones gubernamentales ni investigaciones que se ocupen de las denuncias; la ex guerrilla acusa a los paramilitares y estos últimos acusan a las bandas de la narco-guerrilla que todavía no han sido desmembradas.



La Iglesia colombiana está muy preocupada por lo que está sucediendo en el país, y entre todos los obispos que se han pronunciado al respecto destaca monseñor Hugo Alberto Torres Marín, obispo de Apartado. En una declaración, el religioso denunció dos fenómenos muy graves: por una parte, la existencia de amplios territorios del país que están fuera de control; por otra parte, que grupos de paramilitares y de narcotraficantes están penetrando en los territorios en los que antes se encontraba la guerrilla. El gobierno de Santos, que en un primer momento no parecía alarmado por el fenómeno, en los últimos días ha reaccionado elevando el nivel de alerta e impulsando más investigaciones.



A pesar del paso de los años, los medios de comunicación del mundo subrayan las múltiples formas de violencia en Colombia, especialmente de los grupos armados de izquierda y de derecha, además de los cárteles del narcotráfico; pero no siempre se reucerda que esta nación sudamericana tiene una historia violenta arraigada. Todo comenzó hace casi 70 años, cuando Juan Roa Sierra asesinó a un prestigioso y amado hombre político del mundo católico: Jorge Eleicer Gaitán, líder político del Partido liberal. Era el 9 de abril de 1948. La reacción de la multitud fue terrible: el autor del crimen fue linchado y crucificado frente al palacio. Ese día comenzó una oleada de violencia inaudita, que se conoce con el nombre de “Bogotazo”, y no se ha detenido.



Por muchos años, entre liberales y conservadores (acusados de estar trasa el homicidio de Gaitán) hubo una guerra civil y la historia oficial recuerda este periodo con dos palabras significativas: “La volencia”. Esta guerra civil no declarada duró hasta 1957, cuando ambos partidos políticos decidieron formar un Frente Nacional que esteblecía la alternancia en el poder. Pero los muertos, según los cálculos oficiales, fueron casi 300 mil. Y hay que tomar en cuenta también las más de 220 mil víctimas del periodo posterior, cuando entraron en juego los actores del presente: grupos armados marxista-leninistas, paramilitares de extrema derecha y los señores del narco. (...)".

El caso del ELN

La revista Semana inclusive afirma que, mientras se evalúa qué pasa con las Farc, habrá que vigilar el otro acuerdo pendiente, con el ELN (los elenos):

El 07/02 tendrá lugar el próximo encuentro entre las partes, en Quito, Ecuador, para instalar por fin la mesa de conversaciones.

"(...) Los elenos liberaron a Odín Sánchez, cuyo secuestro se había convertido en el gran obstáculo. Al tiempo el gobierno indultó a dos guerrilleros enfermos, y excarceló a otros dos quienes serán gestores de paz. Sin embargo, el país tiene que prepararse para un proceso muy diferente al vivido durante los últimos seis años en Cuba. Estas son algunas de las razones.

Hay menos tiempo. Cuando comenzó el proceso con las Farc se dijo que tardaría meses. No obstante, tomó cuatro años. Esto fue posible porque Santos ganó la reelección y pudo continuar las conversaciones durante su segundo gobierno. La ventana de oportunidad de una negociación con el ELN es más corta. El gobierno cuenta apenas con año y medio para avanzar lo suficiente como para que el presidente la termine o la deje en un punto irreversible. Sin embargo, ya esa guerrilla ha dicho que no se dejará presionar por el tiempo. A su vez, el capital político de Santos es precario, a pesar de su Premio Nobel.

(...) La voluntad de paz del ELN aún no es férrea. Las Farc llegaron a la mesa de La Habana luego de pasar una prueba ácida: la muerte en combate de Alfonso Cano, su máximo jefe. Al seguir adelante a pesar de ello, y al haber abandonado el secuestro antes de sentarse a la mesa, las Farc demostraron la fuerza de su decisión de dejar la guerra. Con el ELN no es tan claro. Su último congreso ha condicionado el abandono de armas a que el gobierno cumpla sus compromisos y muchos mandos regionales son escépticos del proceso. Ahora, es posible que esa voluntad se construya en el camino, con el diálogo y los gestos de confianza mutua.

La agenda es más genérica. En La Habana empezaron las conversaciones por el primer punto de la agenda, el agrario. Aunque había consensos sobre lo que debía contener, tomó seis meses desarrollarlo y conciliar las diferencias. En Quito el primer punto será el de participación de la sociedad civil, el cual tiene un enorme riesgo. Dado que el ELN considera esa la esencia del proceso, puede llevar a que, al consultarlo a toda la sociedad, las demandas y temas de agenda desborden la capacidad de la mesa. Nadie puede prever aún si este tema será un proceso complejo y enredado o se limitará a unos foros donde sencillamente se escuche a las comunidades como ocurrió con el proceso con las Farc.

El ELN es más lento. La toma de decisiones dentro del ELN es lenta porque exige consenso y esa guerrilla es más horizontal que las Farc, y está más diluida en organizaciones de base. Los elenos suelen consultarlo todo y eso en una mesa de negociaciones juega en contra. (...)".

Santos

Hay otro tema que complica mucho toda la situación y es el posible deterioro político del presidente Juan Manuel Santos.

El anuncio del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que habría entrado US$ 1 millón de Odebrecht a la campaña Santos Presidente 2014 provocó un gran impacto político y judicial.

Esa versión, que la Fiscalía no ha podido verificar, es producto de una declaración entregada a los investigadores por el exsenador Otto Bula, preso desde enero, como receptor de US$ 4,6 millones, en el proceso por presuntos sobornos pagados por Odebrecht para acceder a contratación estatal.

Tan pronto el Fiscal hizo la revelación, el presidente Juan Manuel Santos lo llamó por teléfono y le preguntó si había pruebas, a lo que, según fuentes de la Casa de Nariño, el Fiscal respondió que no.

Según Bula, quien busca beneficios y un traslado a una guarnición militar, el dinero que recibió para que Odebrecht se quedara con la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, lo direccionó a través de dos giros, uno de los cuales “habría” terminado en la campaña de Santos de 2014.

Desde el vicepresidente Germán Vargas Lleras hacia abajo, todos los integrantes del gabinete firmaron una comunicación rechazando las declaraciones de Otto Bula sobre la entrada de dineros de Odebrecht en la campaña el presidente en 2014.

“En los últimos seis años y medio de gobierno ha demostrado a los colombianos su condición de dirigente transparente e intachable en todas sus actuaciones”, se señaló en el comunicado colectivo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia intentará determinar si las campañas de las elecciones presidenciales de 2014 -Juan Manuel Santos vs. Óscar Iván Zuluaga- violaron las normas de financiación.

El presidente del CNE, Alexander Vega, declaró en una rueda de prensa que las indagaciones tendrán como objetivo demostrar "si se omitió haber reportado un gasto de campaña" y si se incumplió "la prohibición expresa de que un Gobierno, persona jurídica o natural del extranjero, haga aportes a campañas de índole nacional".

Lo primero que estudia la Fiscalía es una red de empresas panameñas y chinas que habrían servido como fachada para mover el dinero a Colombia.

Funcionarios colombianos viajarán en las próximas horas a Brasil para reunirse con autoridades de ese país, en busca de evidencias sobre las investigaciones por el pago de sobornos de la firma Odebrecht a políticos y los presuntos giros de dinero a campañas presidenciales en 2014, informó la Fiscalía General en Bogotá.

Entre los funcionarios que viajarán a Brasilia se encuentra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, una comisión de la Procuraduría y dos magistrados del Consejo Nacional Electoral que indagan si Odebrecht financió directa o indirectamente las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga, quien era un delegado de Álvaro Uribe contra el entendimiento con las Farc. Santos defendió el acuerdo.

Si uno u otro o ambos o nadie recibió dinero de Odebrecht impactará profundamente en la coyuntura política que tiene como eje, precisamente, es cómo sigue el acuerdo de paz.