El error del fiscal Pollicita por el que lo acusan de "antisemita"

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este viernes (10/02) investigar a importantes ex funcionarios nacionales que Alberto Nisman no había incluido en su escrito original. Se trata del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini; del ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y también a Angelina Abbona, ex Procuradora del Tesoro. Además, pidió la "remisión de los cables diplomáticos" entre los imputados desde el 1° de enero del 2011 a la actualidad. El pedido se extiende además a líneas telefónicas registradas en Casa de Gobierno, la Quinta Presidencial de Olivos, el Ministerio de Energía, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados y la Agencia Federal de Inteligencia.



Pero en su dictamen, Pollicita cometió un error respecto al atentado a la AMIA.



"Remisión de los cables diplomáticos –tanto públicos como secretos- y toda otra información que hubiesen enviado, por cualquier vía y desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, el personal de las representaciones Argentinas en los países de Irán –contraparte del pacto cuestionado-, Israel –país de las víctimas del atentado-, Siria -lugar donde se desarrolló la cumbre de Alepo-, Etiopía –país donde se firmó el Memorando de Entendimiento-, Venezuela –vinculado estrechamente a Irán-, Estados Unidos –lugar donde se encuentra la sede de las Naciones Unidas-, Suiza –país en el cual se desarrollaron encuentros tanto para negociar como para avanzar con el Memorando- y Francia –país de la sede central de Interpol-", afirma el párrafo de la polémica que escribió el fiscal.



Allí, Pollicita expresa que Israel es el país de las víctimas del atentado a la AMIA, cuando de los 85 muertos hubo seis bolivianos, un chileno y dos polacos. El resto fueron argentinos, y no hubo ninguna víctima de nacionalidad israelí.



Inmediatamente, la agrupación Memoria Activa criticó al fiscal Gerardo Pollicita por este error. "Años tratando de explicar que el atentado a AMIA fue EN Argentina y murieron argentinos y otros, para que en 2017 digan esto", expresó la Asociación a través de su cuenta de Twitter.

Memoria Activa es la agrupación más crítica que nuclea a algunos de los familiares de las víctimas, y a diferencia del resto de los acusadores, responsabiliza también al Estado argentino por el ataque a la mutual.



En la misma línea, Diana Wassner, integrante de la agrupación expresó: "Eso demuestra la ignorancia en el tema, que puede investigar alguien que dice esto?". Y calificó el error como un gesto de "antisemitismo" del fiscal.

Cabe recordar que Wassner ha sido muy crítica con el fiscal Nisman. "Ojalá la muerte de Nisman se investigue de verdad. A diferencia de lo que el ex fiscal hizo con la causa AMIA", declaró el mes pasado desde su cuenta de Twitter y agregó: "No ofendan a los muertos de AMIA comparándolos con muerte de Nisman, quien jamás honro sus muertes".



"Nisman se enriqueció con los muertos de AMIA. Que se investigue su muerte pero hacerle un homenaje es ofensivo", también lanzó en enero pasado.

