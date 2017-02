El testaferro Xiao confirma que Hong Kong no es libre

Xiao Jianhua es un multimillonario chino que vivía en Hong Kong y desapareció el sábado 28/01. La cuenta del sistema de mensajería WeChat, de la empresa de Xiao, afirmó que él estaba en el extranjero para recibir tratamiento médico.

Después resultó que esa 'salida del radar' fue porque él estaba cruzando (o lo estaban llevando) a China, y la policía de Hong Kong le reclamó información a la de Beijing.

La Ley Fundamental impide que cuerpos policiales exteriores, incluidos los chinos, operen en Hong Kong.

El incidente planteó más preocupaciones que las que ya existían, acerca de cuál es la seguridad jurídica y las libertades personales aceptables para el Partido Comunista Chino.

Sin embargo, al día siguiente (domingo 29/01) un miembro de la familia le solicitó a la policía de Hong Kong que cerrara el caso, afirmando que la persona buscada se había comunicado y se encontraba "segura".

Más tarde se conoció otra novedad: Xiao Jianhua no tiene ninguna propiedad declarada de acciones en una compañía que se dice que él dirige y representa el origen de su riqueza.

El sitio noticioso Bowen Press, con sede en USA, estimó a Xiao Jianhua una fortuna de US$6.000 millones, y así aparece en la lista de los ricos en China, Hurun Report.

Sin embargo, el accionista más voluminoso de Tomorrow Holdings, que indirectamente participa o controla 3 empresas lideres chinas (Baotou Huazi Industry, Xishui Strong Year y Baotou Tomorrow Technology) es Xiao Weihua, el primo de Xiao Jianhua.



Xiao Weihua es dueño del 29% de Tomorrow Holdings. El resto es dividido en 6 individuos, segun archivos regulatorios mencionados por la revista Forbes.

La cotización de las acciones de las compañías relacionadas con Tomorrow Holdings cayeron en el mercado de acciones de China cuando desapreció Xiao Jianhua mientras se especulaba sobre la investigación de Beijing por la 'burbuja' del mercado accionario que explotó en 2015, cuando los vendedores de posiciones de corto plazo cosecharon ganancias mientras los medios de comunicación oficiales hacían subir los precios.

¿Esa baja de acciones tuvo algún propósito? ¿Fue provocada adrede?

Lo único en firme es que China incrementa su presión sobre Hong Kong. El símbolo de la situación es el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao.

Diseñado para unir las ciudades del sur del delta del río Perla en China, la estructura de 55 kilómetros de longitud que pasará a ser uno de los viaductos marítimos más largos del mundo, vive una construcción empañada por los retrasos, los sobrecostes y las tensiones políticas.

Macroproyecto de puentes y túneles que conectan las 2 orillas del delta, a través de una isla artificial donde estará el puerto de entrada a China y Macao -a la que se pretende dotar con una línea de ferries y canales subterráneos urbanos para los pasajeros- reducirá el viaje entre las 3 ciudades, que ahora es de más de 3 horas por carretera, a 30 minutos, gracias a la estructura de más de 400.000 toneladas de acero, el equivalente a unas 60 torres Eiffel.

Es el proyecto de infraestructura más ambicioso de China hasta la fecha en días cuando el jefe ejecutivo saliente de Hong Kong, Leung Chun-ying, dijo que esa ciudad es una parte "inalienable” de China.

Él hizo hincapié en que es imposible lograr la independencia de Hong Kong, territorio controlado por China desde 1997.

"No hay lugar alguno para la independencia o ninguna forma de separación”, dijo el dirigente, que en el tramo final de su mandato al frente de Hong Kong enfrentó masivas manifestaciones y un crecimiento visible en el sentimiento separatista.

A fines de 2016, el gobierno de Leung se enfrentó a 2 legisladores independentistas que juraron en sus cargos portando pancartas donde se leía "Hong Kong no es China”. Por ello, el Ejecutivo tomó acciones legales para descalificar a los parlamentarios.

Todo muy relativo

Cuando era un estudiante, en 1989, Xiao dirigió una protesta pro democrática. Sin embargo, ya adulto, él alcanzó la conducción de la compañia de inversión Tomorrow Group.

En 2014, él admitió a The New York Times, haber ayudado a la familia del presidente chino Xi Jinping "a deshacerse de sus bienes cuando estuvieron bajo escrutinio", probablemente de rivales en el Partido Comunista Chino.

Desde entonces, él ha vivido en el hotel Four Seasons, de Hong Kong, donde fue visto antes de que surgieran informes de su desaparición.



Después resultó que Xiao ingresó a China el 27/01, pero no se aclaró ni cómo ni por qué motivo ni si fue por su propia voluntad.

Y este es el fondo de la cuestión: Hong Kong es un territorio especial, en una transición de ex colonia británica a futura reincoporación a China. Pero cada día que pasa, Beijing toma más control de la situación. El caso de Xiao fue otra demostración de ello.

Si las autoridades chinas secuestraron de Xiao, esto ocurrió desafiando las leyes de Hong Kong. Pero a nadie le resulta esto imposible de imaginar.

"Más bien parece un abuso extremo de un país", le contó a Foreign Policy, Doug Paal, del Carnegie Endowment para la Paz Internacional.



Fue el matutino South China Morning Post, muy allegado al gobierno de Beijíng, el que informó que Xiao estaba en China colaborando con los investigadores, y en contacto con su familia y su empresa: ¿¡!?

South China Morning Post citó como fuente al jefe de policía de Hong Kong, quien dejó en claro que Xiao no fue secuestrado, sino que cruzó la frontera en forma normal y legal porque quería colaborar con las autoridades en la investigación sobre soborno y manipulación del mercado de acciones: ¿¡!?

El South China Morning Post dijo que esa colaboración de Xiao era una victoria de China, que demostraba que no se sometería a las decisiones de megamillonarios o megainfluyentes que quisieran imponer su voluntad a los mercados ni se toleraría cualquier negocio sombrío: ¿¡!?

Todo muy relativo porque China perdió reservas por US$ 320.000 millones en todo 2016.

Aunque la economía china aún cuenta con una megaprovisión de reservas de divisas, ha usado cerca de medio billón de dólares desde agosto de 2015, cuando las autoridades Chinas devaluaron el yuan.

Si las reservas de divisas siguen vaciándose de forma acelerada y continúa la fuga de capitales, muchos creen que a las autoridades chinas no les quedará más que aplicar otra devaluación "extraordinaria", que podría agitar los mercados financieros globales y avivar tensiones con el gobierno de Donald Trump.

Las noticias de enero han resultado terribles al respecto: las reservas de divisas de China ya están por debajo de los US$3 billones.

Las reservas internacionales chinas concluyeron enero en US$ 2,99 billones, su 7mo. descenso mensual consecutivo.

El yuan se deblitó frente al dólar en 2016, ya que la fuerte recuperación de la economía estadounidense y las expectativas de nuevos incrementos en las tasas de interés de ese país respaldaron su moneda.

Para prevenir que el debilitameinto del yuan vaya demasiado lejos y frenar la fuga de capitales, el banco central chino vendió una gran cantidad de dólares para apoyar la moneda nacional y endureció las regulaciones pertinentes.

Xi Jinping

Nadie sabe qué fue lo que pasó con Xiao pero sí está a la vista que gente como Xiao conectan a la sociedad y a los líderes chinos. Sirven como "guantes blancos" para los políticos. En la Argentina se le llama testaferros o prestanombres.



La pregunta es a qué facción del Partido Comunista Chino le sirve Xiao. Mejor expresado: Quién se encuentra detrás de él, en especial cuando en 2017 ocurrirá un decisivo 19no. Congreso del Partido Comunista de China.



Al gobierno chino le place afirmar que su sistema es el socialismo con características chinas. Pero no es verdad. Es capitalismo con características chinas.



Una de estas caracteristicas consiste en recordarle a los empresarios que ellos sirven al Estado, en cualquier circunstancia.

Otra característica es que Beijing no necesita explicar ni a la prensa ni a la opinión pública qué sucedió con Xiao Jianhua.

Ya sucedió en 2015, cuando desaparecieron 5 hombres vinculados a la casa editorial de Hong Kong Mighty House, conocidos por vender libros críticos de los líderes de China. Luego se supo que eran retenidos por las autoridades en China continental. Más tarde Lui Bo, Cheung Jiping, Gui Minhai y Lam Wing Kee aparecieron por televisión reconociendo haber vendido "libros no autorizados".

Gui también confesó una vieja condena por conducir en estado de ebriedad.

Lee Bo apareció en una entrevista negando que lo habían secuestrado y afirmando que estaba colaborando con las investigaciones.

Todos, con la excepción de Gui, han regresado a Hong Kong.

La mayoría ha mantenido un bajo perfil, excepto Lam Wing Kee, quien en 2016 reconoció haber sido secuestrado y forzado a hacer la confesión.

En 2015 también sucedió el caso de Guo Guangchang, dueño de Fosun International (entre sus activos aparecen muchas acciones del Club Med).

Nadie conocía su paradero. Hasta que se confirmó que había sido detenido por las autoridades, por razones aún no establecidas oficialmente.

La revista financiera Caixin había asegurado que los empleados de Fosun International no habían podido contactar a su jefe durante las 72 horas recientes. Caixin informó que en las redes sociales se informó que él había sido visto rodeado de policías de la ciudad de Shanghai.

Las acciones de Fosun dejaron de transarse en el mercado de Hong Kong después de conocerse las versiones.

Fosun International difundió un comunicado acerca de que Guangchang estaba ayudando a las autoridades en una investigación.

En el caso de Tomorrow Holdings, no ofreció alguna justificación sobre los acontecimientos.

Xiao Jianhua ha sido por años una figura influyente en el mercado de acciones de Hong Kong. Siempre fue enigmático: fotografiado por 1ra. vez recién en 2011, reportó The New York Times, cuando informó que de los vínculos comprobados, al menos con fecha 2013, de Xiao y la familia de Xi Jinping.

La característica más increíble de Xiao fue su permanente preferencia por guardaespaldas femeninas, según los medios de comunicación, algo que no se observaba desde que Muammar al Gadafi perdió el poder en Libia.



Han existido otros casos de importantes testaferros chinos. Por ejemplo, Wu Xiaohui, cabeza del fondo de inversión global Anbang Insurance Group, una estructura turbia bajo la lupa que controla el emblemático Waldorf Astoria, e intentó comprar Starwood Hotels and Resorts Worldwide (Sheraton y otros).

Wu es el marido de la nieta del ex-líder chino Deng Xiaoping.



Según reportes bursátiles, Tomorrow Holdings controla Baotou Huazi Industry, Xishui Strong Year y Baotou Tomorrow Technology, con un valor de US$ 225 millones.



Pero Tomorrow Holdings también controla otras sociedades de gestión de activos y participa de otras inversiones. Según un reporte de acciones de mayo 2016, una institución financiera sin nombre estaba dispuesta a aportar 20 mil millones de yuanes (US$2.900 millones) para financiar la expansión de Tomorrow Holdings. El reporte no ofreció detalles sobre los activos netos de Tomorrow Holdings.



Nacido en 1971, Xiao Jianhua es uno de los más exitosos traders de China, que a los 30 años ya tenía activos por más de 10.000 millones de yuanes (US$ 1.450 millones), segun un reporte en la revista Shidai, de 2011.

Algo ocurrió poco después de 2008, seguido del suicidio del magnate Wei Dong y el arresto del ex regulador de acciones Nº 2 de China, Wang Yi, con quien Xiao tenía vinculos cercanos, cuenta Shidai.

La viuda de Wei Dong, Chen Jinxia, mantiene una fortuna por valor de US$1.750 millones en la lista de millonarios asiáticos de la revista Forbes.

Xiao Jianhua, ahora reportado con nacionalidad canadiense, se mudó al extranjero durante varios años. Cuando regresó rápidamente se convirtio en un personaje de la Bolsa de Hong Kong.

Un dato que no merece quedar fuera de contexto es que, en forma casi simultánea, la Comisión de Valores de Hong Kong hizo público que el organismo había sido alertado de que varios agentes de valores de la ciudad habían sufrido intentos de chantaje por parte de ciberdelincuentes, así como ataques DDoS en sus páginas web.

“Los ataques DDoS han causado la interrupción del servicio por un breve lapso de tiempo”, reconocieron, al tiempo que avisaron de que era “posible que puedan darse incidentes de ciberseguridad similares” dirigidos contra otros profesionales y sociedades del sector.

En la circular publicada por la Comisión de Valores, ésta aprovechaba para instar a las compañías del centro financiero a adoptar medidas preventivas contra los ciberataques, como los planes de mitigación de DDoS. Siempre se relaciona a los hackers con China. Pero la verdad es que el caso Xiao demostró que China no necesariamente requiere de hackers para obtener la información que precisa.