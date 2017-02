Prioridad: Inflación controlada para ajustar salarios al Presupuesto

Federico Sturzenegger abandonó su habitual parquedad para celebrar el 1,3% que dio el IPC de enero del INdEC, que la encuesta del Banco Central que preside había pronosticado en 1,7%.

“Es un progreso pero todavía falta mucho”, tuiteó, acaso sin tener a la vista los resultados de la 1ra. semana de febrero de las mediciones que se hacen a los supermercados, donde los precios fueron remarcados 1,3% entre el 06/02 al 10/02 con relación al período 30/01 al 03/02, según el índice de precios de supermercados (IPS-CESO), elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.

Las grandes cadenas comerciales le dieron el tiro de gracia a la iniciativa de diferenciar el valor de contado del que se promocionaba en cuotas que lanzó el Ministerio de Producción invocando transparencia, lo que obligó a los bancos oficiales a contraponerles planes de financiación a 50 meses para sus tarjetas de crédito con el 19% anual de interés financiado por los bancos y no por las tarjetas.

La pulseada enfrenta a listas de precios vs. recargo financiero, en la que los supermercados tienen a favor el diferencial de su poder de compra y los acuerdos que hace con los proveedores para armar ofertas temporarias que implican manipular precios, que complementan con convenios que cierran con los bancos de aplicar cuotas sin interés.

Las promociones están dirigidas a una clientela en la que campean los compradores bancarizados. Y de las ventas pagadas con tarjeta, 68% son con crédito y el 32% con débito.

Pero de una u otra forma, como el consumo en general retrocede, ya que 8 de cada 10 argentinos lo redujeron el año pasado, según Kantar Worldpanel, se estima que en el último trimestre del año pasado bajó -6%, la competencia se libra por el market share y sacarle punta a la rentabilidad.

En ese sentido, los mayores aumentos mensuales los mostraron los rubros Pescados y Mariscos (+11%), Afeitado (+8,4%), Jardinería (+7,6%), Lácteos (+6,7%) y Bebidas con Alcohol (+4,7%).

La única baja se registra en el rubro textil (-0,9%), dijo CESO.

Estacionales en alza

La inflación núcleo que calcula el INdEC -que elimina precios regulados y estacionales- también registró un alza de 1,3%, 2 décimas por debajo de lo esperado por los privados. Los que más subieron fueron los valores estacionales, impulsados por el período estival.

El rubro Esparcimiento fue el que más alza tuvo (4,7%) entre todos los capítulos. Le siguieron Transporte y Comunicaciones (2,3%) y Alimentos y Bebidas (1,6%). Indumentaria, en tanto, registró una baja de 2,2%.

Jorge Todesca está satisfecho porque el 60% de los precios del índice que relevará este mes el INdEC será tomado de las listas de contado, que al menos mitigará algo el acelerador de la inflación que constituyen los aumentos en la electricidad, las prepagas y el arrastre de combustibles.

En marzo aguardan turno la electricidad, peajes y un alza en los colegios privados.

Entre tanto, empezarán a rodar las paritarias, con un salario real privado que en el último año cayó 7 %, según un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

El reporte señala que en noviembre de 2016 la remuneración bruta promedio de los trabajadores registrados del sector privado estaba en $ 20.658, es decir un 35% superior a los $ 15.304 que recibían 1 año antes.

Distinta es la realidad salarial que abarca a todos los sectores (registrados y no registrados), cuyo sueldo mensual medio neto, libre de impuestos, ascendió en enero último a $12.500,00, del cual 40% debería ser destinado por una familia tipo de 2 adultos y 2 niños pequeños a la alimentación, si se toma el costo de la canasta que mide el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

Es la realidad que le toca vivir a la mitad de los asalariados que está por debajo de esa cuerda de las remuneraciones.

En mejores condiciones se encuentran los trabajadores formales o “en blanco” a nivel nacional relevados por el Ministerio de Trabajo, cuyo sueldo promedio bruto, a noviembre del año pasado, había sido de $ 20.422,65.

Pero como la canasta total, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires cotiza en $ 21.746 mensuales, una tercera parte -$ 7.323- se destinaría a la compra de alimentos.

La consecuencia se sintió en el consumo en hogares, con una contracción del 6% en el último trimestre del 2016 con respecto al mismo período del 2015. Acumuló 5 trimestres de baja y cerró el año con un consumo de un 4% por debajo de los valores de 2015, según se desprende del análisis Consumer Insights que realiza trimestralmente Kantar Worldpanel.

“El año terminó con un fuerte ajuste en los hábitos de compra del hogar: en el primer semestre resignaron marcas de todos los sectores de consumo y buscaron canales más económicos sacrificando la experiencia de compra; en el 2do. semestre además achicaron el tamaño de compra por primera vez en 12 años”, explicó Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel.

Durante el año pasado, se consumió menos de todo: 7 de cada 10 categorías perdieron volumen, siendo lácteos el sector más afectado de la canasta, desde la contracción de productos de valor agregado como leches cultivadas, leches líquidas infantiles y postres refrigerados para chicos y adultos. Dentro de alimentos, las sopas y pastas lograron crecer en un contexto difícil.

Las más afectadas fueron las 1ras. marcas, que cedieron volumen a las 2das en todos los niveles socio económicos. Por su parte, éstas concretaron evoluciones positivas en lácteos e infusiones.

Las marcas de consumo masivo que lograron crecer en 2016 lo hicieron gracias a que mantuvieron su clientela o sumaron hogares.

Los servicios vinculados a la vivienda (gas, luz y agua) y al transporte vienen a los saltos. Así, si en diciembre de 2015, una familia pagaba por esos servicios $ 412, el mes pasado tuvo que disponer de $ 1.020, un incremento del 147%. Y subieron de representar el 2,6% del gasto total, a casi el 5 %, en diciembre último. Esos servicios seguirán ganando peso porque este año las tarifas volverán a subir por encima de la inflación. Por su parte, los gastos de indumentaria orillan los $ 2.000 mensuales.

Si fueran estos los niveles de gastos, las últimas cifras de ingresos de los hogares porteños –del 3er. trimestre de 2016- indican que el 30% de las familias que viven en la Ciudad de Buenos Aires, que albergan a 750.000 personas, ganaba menos de $ 13.000.



Devolución del IVA

No lo ayudó demasiado el gobierno de Mauricio Macri a recuperar poder adquisitivo con la reciente eliminación de la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito y el aumento de la tarifa de luz de hasta el 158%, según recordó el diputado del FR, Marcos Lavagna.

Sí en cambio contribuyeron a aliviar las finanzas personales que en los dos últimos meses bajaran los precios en la verdulería y el almacén monitoreados mediante el Índice Barrial de Precios (IBP) que releva 320 comercios del conurbano bonaerense. El promedio en el primer mes de 2017 fue 0,87% y en diciembre había sido 0,29%, según ISEPCi.

No habrá sido una descompresión en los bolsillos como para tirar manteca al techo, pero al menos la recesión y el anclaje del tipo de cambio les sirvieron para algo a los patos de la boda del ajuste: atajaron las remarcaciones en las canastas básicas.

La Canasta Básica Total (CBT) ponderada en el conurbano le insumió a cada familia desembolsar $12.314,77, cubierta justito por el salario medio, al filo de la línea de pobreza.

En la Canasta de Alimentos, el rubro verdulería es el que más aportó a este descenso con un -3,01%, siendo los que más bajaron las batatas (-20%), tomates (16,67%), fideos guiseros (15,38%) y las naranjas (-14,29%).

Los productos de almacén bajaron en general -1,07, mientras que los de carnicería tuvieron un repunte de +0,75%.

La carne picada, el pollo, el asado, la manteca, el yogur firme y las naranjas son algunos de los que no presentaron cambios, mientras que entre los que aumentaron se cuentan las galletitas saladas (+18,67%), espinazo (+12,50%), pescado (+11,11%), y el vino y las gaseosas también subieron un 11,11%.

La Universidad Nacional de Avellaneda prefirió enfocar la relación desfavorable entre el costo de la canasta y el salario mínimo, el que alcanzó para comprar 242 litros de aceite en 2016 contra 517 litros de 2015, es decir una merma del poder adquisitivo del 53 % en ese rubro.

En kilos de harina, la reducción fue del 43 %; en paquetes de fideos, del 25 %; en kilos de carne picada, de 32 %, y en litros de leche, de 37%.

Al tomar en cuenta 16 productos de consumo masivo para armar una canasta básica, el documento de la UNDA registró que un salario mínimo sirvió en 2016 para un abastecimiento menor en 11% a lo que conseguía en 2015.

Argentina va 5ta. en Latinoamérica por costo de canasta

Si en un año de ajuste como el pasado se midiese el porcentaje del salario que se destina en Argentina a cubrir la canasta básica con el, el resultado no sería tan malo en comparación con el resto de América Latina: dio. Mejor posicionados quedaron Panamá (16,54%), Uruguay (17,87%), Venezuela (18,05%) y Chile (18,94%).

Pero más cara que a nosotros le resultó a los mexicanos, cubanos, brasileños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos, salvadoreños, bolivianos y hondureños.

Regresaron oficialmente los valores de las canastas con el remozado índice de precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuya difusión se reanudó en agosto, luego que se interrumpiera a mediados del 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el propósito de evitar que se sacaran los índices de pobreza y de indigencia durante 2014 y 2015.

En ese momento calculó que una familia compuesta por 2 mayores y 2 niños de 6 y 8 años necesitaba $12.489 para adquirir la canasta básica y $5.175,92 para la Canasta Básica Alimentaria.

Desde abril, cuando comenzó la medición de los precios del INdEC, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 10,6% y la Canasta Básica Total, 10,3%.

Ahora el INdEC volvió a hacer el cálculo para un grupo familiar tipo compuesto por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8 años.

Meticuloso para los cálculos en la denominada economía social, el columnista de Clarín, Ismael Bermúdez, estimó que una familia tipo -matrimonio con 2 hijos menores- que vive en la Ciudad de Buenos Aires precisó en diciembre $ 21.746,03 para cubrir los costos de la canasta básica de consumo del mes. Serían $ 725 diarios. La cifra representa una suba del 38% con relación al valor de un año atrás -3 puntos menos que el 41% de inflación promedio- de acuerdo con el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.

Ese nivel gastos supone que la familia tiene la cobertura del hospital público o de una obra social y no paga una cuota de una prepaga. Que no tiene auto y utiliza el transporte público. Que los chicos van a la escuela pública. Y que no son propietarios sino alquilan y pagan un alquiler “moderado” de apenas $ 4.310 mensuales. De lo contrario, los gastos superarían largamente los $ 35.000 mensuales.

En el caso de que la familia fuese propietaria de su vivienda, la canasta ascendería a $ 17.435 mensuales, con niveles de expensas bajos. Y si, siendo propietario de la vivienda el matrimonio joven no tuviese hijos, la canasta es de $ 9.941, mientras sube a $ 13.503 si alquila.

A su vez, el costo de la canasta familiar de consumo porteña casi triplica el salario mínimo, vital y móvil que desde enero es de $ 8.060 bruto, cuando por definición debería “asegurar al trabajador y su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, sostiene Bermúdez.

Un nuevo relevamiento realizado en la ciudad de Rosario entre el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz – CESO– y el equipo de la diputada nacional santafesina por el Movimiento Evita, Lucila De Ponti, arrojó una variación del 2,5% entre noviembre y diciembre de 2016 sobre el costo de la canasta de necesidades básicas que comprende: alimentos, vestimenta, servicios de vivienda y transporte, educación y salud.

Dado que las pautas de consumo se modifican en las distintas estaciones del año, la canasta básica de costos de vida de verano en los barrios populares rosarinos trepó a $15.330.

Teniendo en cuenta que la medición todavía no incluye el nuevo aumento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional, la legisladora De Ponti aseguró: “Durante los meses de verano las familias aumentan el consumo de algunos alimentos y bebidas, así como el consumo de energía eléctrica. Si tenemos en cuenta que entre el mes de enero y marzo la electricidad en nuestra provincia va a alcanzar un aumento de más del 40%, es fácil deducir que el aumento del costo de vida va a ser mucho más pronunciado”.

El informe contiene datos medidos en los barrios Casiano Casas, La Sexta, La Lagunita y Mangrullo, y asegura que el aumento de los alimentos fue del 3,15%, donde se destaca la suba de los lácteos en un 7,78%.