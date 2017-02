Ignorando el Correo y una encuesta de Isonomía, Macri intenta zafar del escándalo

Hasta la fecha (mediados de febrero de 2017), Correo Argentino no tiene homologado el concurso preventivo de acreedores.

Justo antes de esto suceda, aparece el tremendo dictámen de la Fiscalía de Cámara en el fuero Comercial (un cargo que, en el pasado, tuvo Alejandra Gils Carbó, hoy procuradora general de la Nación).

Si la Cámara rechaza el acuerdo concursal, todo vuelve al Juzgado de origen, que debe hacer alcanzar otro Acuerdo Concursal o se falla la quiebra y liquidación de activos.

La empresa Correo Argentino SA no tiene activos, es un escritorio. Pero los socios son solidarios, y Socma debería ofrecer un plan de pagos, una situación casi parecida al acuerdo concursal....

En tanto, el daño a la imagen de Mauricio Macri y su Gobierno es importante y verificable.

No son encuestas de opinión pública que difunda Jaime Durán Barba, porque las mantiene en secreto. No obstante, entre los periodistas acreditados en Casa Rosada ha circulado un apunte atribuido a la consultora Poliarquía, a pedido de Durán Barba, que es preocupante para el oficialismo.

Pero no hace falta ir a la aritmética. Un dato verificable que surge de lo cotidiano lo aportó Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:

"La escena ocurrió el último viernes en la Casa Rosada. Un grupo de funcionarios de primer nivel de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño debía ingresar a un salón para participar de un acto organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en la previa del encuentro pidieron que se retirara a la prensa, pese a que originalmente se había realizado una convocatoria oficial.

¿Qué sucedió entonces? El ministro Frigerio, la gobernadora Vidal y el alcalde Rodríguez Larreta no quisieron, aparentemente, responder preguntas -que seguramente se les iban a formular- sobre el acuerdo entre el Estado nacional y el Grupo Macri por una deuda con el ex Correo Argentino. La reacción de estas primeras figuras del PRO reveló que el caso excede largamente las formalidades burocráticas.

Se trata, en rigor, de un asunto de extrema sensibilidad política, ya que Cambiemos llegó al poder con el claro mandato de sus votantes de terminar con la discrecionalidad y de eliminar cualquier atisbo de corrupción. Pero en este caso, resulta inevitable la sospecha de que el acuerdo entre el Estado y Socma pudo haber contemplado que la empresa pertenece a la familia presidencial.

Por cierto que la sospecha no alcanza para probar nada en los estrados judiciales, aunque provoca daño en términos políticos. ¿Nadie en el Gobierno advirtió que el acuerdo podía ser cuestionado en ese plano? La responsabilidad mayor recaería sobre el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ya que fueron los funcionarios a su cargo los que participaron de las negociaciones. (...)".

La Casa Rosada responde vía el diario Clarín. No es casualidad que la Administración Macri haya incrementado en 1 año, algo más de 1.000% la pauta publicitaria para el matutino de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.

Le tocó poner el 'gancho' a su acreditado en Casa Rosada, Santiago Fioriti, a quien le hicieron llegar un fragmento de un trabajo de la consultora Isonomía para Durán Barba que sí interesa difundir, y que obvia el impacto del tema corrupción en la Administración Macri:

"(...) El 56% evalúa la administración de Cambiemos como positiva, contra el 41% que la considera negativa. "Cuando dice algo Mauricio Macri, usted le cree o no le cree", fue otra de la consignas. Le cree: 50%; no le cree: 46%. "¿Usted cree que el país está mejor, igual o peor que hace un año?": Mejor o igual 51%; peor, 48% (un porcentaje mínimo, en todas estas preguntas prefirió no contestar).

Hay más. "¿El Gobierno se está ocupando de resolver sus problemas?". Los está resolviendo: 53%; no sabe cómo resolverlos: 40%. Sabe pero necesita tiempo: 5%. "¿Usted cree que las medidas económicas que se tomaron eran inevitables? Sí: 51%; podrían haberse evitado: 41%. "¿Cómo se definiría usted con respecto al Gobierno de Macri? Adherente: 39%; más adherente que opositor: 16%; más opositor que adherente: 12%; opositor: 23%. (...)".

Fioriti menciona, al pasar, la otra obsesión personal de Macri, sólo comparable con la que tenía con Francisco de Narváez: Sergio Massa.

"(...) Desde luego que hay un sector importante de la sociedad que no le gusta mirar todo en blanco y negro, pero la impresión que domina al Ejecutivo es que en este nuevo año electoral se repetirá la lógica de 2015. "Al fin y al cabo, la gente cuando esté frente a la urna deberá decidir si quiere seguir cambiando o volver al modelo anterior. Eso es lo que va a estar en juego en las legislativas", apuestan los que ya tienen la cabeza puesta en la campaña.

Es lo que ven pero también es lo que desean: en ese esquema el principal afectado pasaría a ser Sergio Massa, que edifica un sistema de alianzas (con Margarita Stolbizer en primer plano) con la misma consigna que lo relegó en las últimas presidenciales. "La avenida del medio", la llamó, y la sigue llamando. (...)".

Pero del tema del Correo Argentino, nada.

Al respecto, muy interesante el relato de, quien no sólo fue directivo desino que antes fue uno de los colaboradores deen, y el. Salvestrini habló con el bisemanario Perfil en su edición del sábado 11/02 . Al parecer, Franco no quería saber nada del Correo Argentino pero sí quería comprarlo Mauricio.

Salvestrini fue a buscar a Franco para intentar convencerlo de que sí podría ser un buen negocio.

"(...) “Si los carteros pudieran vender algo de un dólar –especuló el contador Salvestrini–, el Grupo Macri se quedaría con más de 30 millones de dólares casi sin esfuerzo. Y si vendieran algo de 10, con 300 millones”.

A diferencia de Franco, Mauricio lo apoyó. “Cuando hablé con él, me dijo: ‘sí, metete’’. Así, el 1º de septiembre de 1997, Carlos Menem le dio la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotesa) a la Sociedad Macri en concesión por 30 años. Salvestrini fue el primer presidente del Correo privatizado, aunque renunció a los pocos meses en desacuerdo con algunas decisiones. “La gente de Sideco (propiedad del Grupo Macri) empezó a hacer una planta en Monte Grande y agrandarse. Yo tenía la idea contraria: que fuera chico y virtual. Se endeudaron, perdieron mucha plata y pasó lo que pasó”. (...").

¿Por qué Mauricio creyó que era un buen negocio lo que Franco creía que no era negocio?

¿Se trataba solamente del enojo del hijo primogénito porque el padre no le dejaba decidir sobre el presente del holding aunque lo presentaba como el heredero futuro?

¿O Mauricio sabía que había una arquitectura legal posible para no tener que pagar el canon que le pesaba a Franco?

En el caso de la negociación que provocó el negocio inviable, la Administración Cristina tiene responsabilidades que no se pueden ocultar, aunque ahora invoque toda la responsabilidad para los Macri.

El economista José Tetaz afirmó:

"(...) la empresa privatizada en 1997 dejó de pagar el canon que le correspondía abonar al Estado, terminando en un concurso preventivo en el que a mediados del 2003 se verificó una deuda actualizada de 296 millones de pesos.

Dado que por el articulo19 de la Ley de Quiebras no se puede cargar costo financiero entre la verificación y la homologación del acuerdo, el paso del tiempo juega a favor del deudor porque se suspenden los intereses. Más aún, como el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad (todavía hoy vigente) impide la actualización monetaria, cualquier dilación en el concurso licúa las deudas, máxime en un contexto de alta inflación como el que caracterizó el período 2003-2017.

El Estado tuvo entonces dos oportunidades que por negligencia dejó pasar.

Como acreedor principal pudo haber aceptado alguna de las propuestas que Correos Argentinos le hizo, o pudo haber pedido al juez que acelerara la quiebra.

Es probable que ambas opciones no lucieran atractivas entonces, pero no podían ignorar los representantes legales del Estado que el paso del tiempo licuaba aceleradamente la deuda y que aceptar una propuesta con una quita importante resultaba más redituable que el 100% de la nada misma. (...)".

El diario K, Página/12, aplica su lupa en otra cuestión no menos irritante para el observador imparcial:

> "(...) Quien hoy dirige el Correo no es otro que Jorge Irigoin, el mismo gerente que puso el Grupo Socma en los 90 cuando la empresa fue privatizada y que la llevó a la quiebra. jorge_irigoin.jpg

Irigoin forma parte del grupo de ejecutivos que desde hace años trabaja bajo el ala de los Macri. Ocupó altos cargos en Socma y fue el primer gerente del Correo Argentino tras su privatización por parte de Carlos Menem en 1997. Ingeniero de profesión, Irigoin condujo el Correo hasta 2001. Dos años más tarde, Kirchner reestatizó la empresa porque los Macri no pagaban los cánones que se habían establecido al momento de la privatización.

En manos del holding empresario de la familia del Presidente, la empresa postal acumuló una deuda de 250 millones de pesos y se declaró en quiebra. Tras su salida de Correo Argentino SA, Irigoin -que también fue directivo de Siemens- se desempeñó como gerente general de OCA entre 2005 y 2006. Por un breve lapso fue, además, presidente de Subterráneos de Buenos Aires, la empresa estatal propietaria de la red de subterráneos porteños. (...)".

Raúl Dellatorre aporta al festival que arma Página/12 con el tema:

“El procedimiento que siguió la magistrada era el que correspondía por Ley de Quiebras”, comentó el jurista consultado. “No habiendo reunido las mayorías en la convocatoria de acreedores, corresponde un trámite previo a la quiebra donde terceros pueden postular por quedarse con la empresa. Pero la quiebra era el destino casi seguro, salvo que Sideco (accionista principal, grupo Macri), por medio de un tercero, pusiera la plata para cancelar la deuda con el Estado. Lo que no es normal ni está en la ley es que la Cámara, en lugar de resolver la apelación, abra una suerte de trámite concursal nuevo para llegar a un acuerdo. No es normal ni puede hacerlo, por ley. Sólo puede juzgar lo apelado, pero no modificarlo, porque cambia su jurisdicción y se transforma en juez del concurso. pero esto es lo que ha hecho”.

El columnista político de Página/12, Mario Wainfeld, elige otro punto de ataque:



"La ley no protege el ejercicio abusivo de los derechos ni cobija a quien invoca su propia torpeza. Ya en el especializado marco de las quiebras o concursos la jurisprudencia fija que no se debe convalidar una propuesta que implique una licuación salvaje de la deuda aunque se hayan cumplido los requisitos formales para su aprobación. La Corte Suprema sentenció así en la causa “Arcangel Maggio S.A. s/concurso preventivo”.

Los comercialistas Ricardo Nissen y Eduardo Favier Dubois lo explicaron en este diario el viernes pasado. Los debates entre juristas lo comprueban: aún los macristas culposos que cita el diario La Nación confiesan a regañadientes que hacerlo es injusto. (...) Conceder financiación a quince años es otra irregularidad. Los intereses pactados son, para colmo, muy inferiores a los que perciben los bancos oficiales, en créditos a las empresas o a particulares. El Gobierno actúa como filántropo con quien no lo merece. Achica su crédito sin ningún motivo imaginable, que no sea favorecer al Correo.

El emprendimiento familiar, ya se comentó, mantiene pleitos contra el Estado, en otros tribunales. En convenios como los que suscribe Aguad una regla de oro es que la concursada desista, como contrapartida, de esos reclamos. No hacerlo posibilita (o fomenta) la perspectiva de enriquecimiento del fallido, que paga sus deudas jibarizadas y podría llegar a percibir créditos indexados. Boquin detectó que el Correo amplió su demanda ni bien firmó el pacto con el representante del Gobierno. (...).



Final con Martín Tetaz:

"(...) la actual propuesta del Correo ni siquiera cubre los 296 millones que debe, porque al patear los pagos en cómodas cuotas acaba abonando un monto que, cuando se lo descuenta al costo que le sale hoy al Tesoro no disponer de esa plata y tener que pedir prestado (pagando 15,5% a 10 años), tiene un valor presente de solo 83 millones de pesos.

Así las cosas, la quita es del 72% de los 296 millones que debe el correo. (...) La propuesta tiene sabor a poco, pero el problema es que, si no la acepta, el paso del tiempo sigue licuando el valor de la deuda y aun cuando acabe cobrando un porcentaje mayor, podría (...) quedarse con menos dinero."