Los hackers judiciales cantan jaque a la campaña electoral

El año electoral que empezó a despuntar una vez concluidos el mes de vacaciones de la política y la feria judicial va mucho más allá de la renovación parcial en el Legislativo, como marca el calendario porque, al existir un tácito consenso en considerarla vinculante con la presidencial de 2019, el resultado condicionará tanto la gestión del Ejecutivo en los 2 años siguientes cuanto la estrategia opositora.

En la tercera pata, la Judicial, si bien no hay comicios por delante, ya empezaron los aprestos de una crucial batalla dentro de los tribunales para inclinar el fiel de la balanza y por el ojo tapado del parche de su efigie.

Las portadas en este lunes 13/02 de los extremos ideológicos de la prensa escrita, La Nación y Página/12, delimitan el escenario de la conflagración judicial en la que se juega el marco de legitimidad de los otros dos poderes que la participación ciudadana dirime y proyecta a través de las urnas.

“El Gobierno avanza con un plan de renovación judicial: Fijó un cronograma para remover a los jueces más polémicos por la vía del juicio político; la lista incluye a Freiler y Rafecas; además, busca cubrir 70 vacantes”, plantea el diario de los Saguier-Mitre.

“A pedir de Stiuso: Acorralado por las sospechas, el Consejo de la Magistratura abrió un sumario contra el director general de tecnología, quien anuló el sorteo informático que asignó la causa por la muerte de Nisman al juez Casanello y realizó otro que la dirigió a Ercolini, a gusto del Gobierno”, contrapone el medio “progre” K.

En esta suerte de superbowl de la política vernácula en su versión judicial el oficialismo cuenta como tropa propia al diputado Pablo Tonelli, como capitán, y a él reportan Gustavo Valdez, el senador Ángel Rozas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Revistan como aliados la presidenta del Consejo, Adriana Donato; y el vice Miguel Piedecasas, más los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes.

El kirchnerismo alinea como sus soldados a los consejeros Virginia García, Ruperto Godoy, Rodolfo Tailhade y Gabriela Vázquez.

Esta polarización extraelectoral que precede al diagrama comicial de octubre alteró los nervios de los otros actores con pretensiones a reposicionarse con vistas a 2019, como Sergio Massa, y los gobernadores del PJ que se sienten presidenciables. El líder del Frente Renovador, siempre atento a las movidas en el tablero político, se apuró en presentar su sociedad con Margarita Stolbizer, aunque esta alianza no guarde relación con la interna peronista. La titular del GEN confronta con Lilita Carrió en la gran fiscalía general de la República, una desde la incómoda vereda oficialista y la otra, enfrente. El denominador común es el blanco que ambas, más la “Hormiguita” Graciela Ocaña, comparten en sus denuncias: Cristina Fernández de Kirchner.

En la cena del sábado con Mirtha Legrand en el hotel Costa Galana de Mar del Plata, la dupla Massa-Stolbizer advirtió sobre un intento concertado de polarizar la elección de octubre en torno a quién es menos corrupto: MM acusa, CFK se victimiza.

En la columna del domingo que publica La Nación, Joaquín Morales Solá, intenta arbitrar en el detonante mediático de la pinchadura tribunalicia: la filtración de los audios que revelan tanto conversaciones privadas de la ex Mandataria con su jefe de inteligencia, Oscar Parrilli, como del operador judicial macrista y titular de Boca Juniors, Daniel Angelici, con autoridades de AFA.

Influyente periodista del círculo rojo, procura reglamentar: “Cada filtración de audios de conversaciones telefónicas es una violación de garantías constitucionales. Gobierno y Justicia deberían asumir que son, en parte al menos, responsables de la filtración de las escuchas o que no hicieron nada para evitarlas. El caso interpela también a la prensa, que tiene la obligación moral de respetar la vida privada y los preceptos de la Constitución. Pero también tiene el derecho y el deber de mantener informada a la opinión pública. Una reflexión del periodismo es siempre oportuna cuando entran en colisión el deber y el derecho”.

Aunque se le escapa el corazoncito en su pretendida mediación conceptual cuando califica de “compinches” a Cristina y Parrilli, y de “viejo amigo” de Macri a Angelici. Y deslinda de responsabilidades por la instrumentación de las intervenciones telefónicas a Ricardo Lorenzetti y el resto de miembros de la Corte, depositándolas en los jueces que las tramitan en la oficina a cargo de Martín Irurzun, aunque el jefe operacional sea un ex secretario de Lijo, Juan Rodríguez Ponte, quien según Morales Solá fue legítimamente seleccionado.

La gran batalla judicial se inicia con juegos en red

Las pinchaduras denunciadas por los contendientes no son sólo a los teléfonos, sino también a las computadoras.

La Nación y Página/12 coinciden en que uno de los hitos que dio comienzo a la gran batalla judicial que se avecina tuvo lugar el miércoles 08/02, cuando el Gobierno logró desplazar el miércoles pasado a Juan Cubría, que era el administrador del Consejo de la Magistratura.

Difieren las interpretaciones. Para el primero, fue gracias a que el consejero académico Jorge Candis le dio al oficialismo el 9no. voto necesario de los 13 consejeros del cuerpo y que también ese mismo día fue clave en la obtención de la mayoría de dos tercios para aprobar 13 ternas de jueces a fin de cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza.

Le da así por ganado el primer round en el Consejo. En el caso del desplazamiento del administrador general del Poder Judicial, el abogado e ingeniero Juan Carlos Cubría, hijo de la la jueza federal “Chechu”, lo relaciona al apoyo que tenía del kirchnerismo.

Página/12 señala que el macrismo y sus aliados políticos y judiciales forzaron la renuncia, le dieron otro cargo para disimular y pusieron en su reemplazo al licenciado en administración de 28 años Agustín Cinto, un antes funcionario del gobierno porteño equivalente a los “comporistas” demonizados por el círculo rojo. A Cubría no le perdonaban que haya dejado avanzar la pesquisa sobre la permeabilidad de los sistemas y que no avalara cambios que se avecinan, como la centralización del sistema electoral informático ni el traspaso de los tribunales nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la versión del matutino K.

Con conocimiento de causa, narra que desde 2010 todo el Poder Judicial utiliza la alta tecnología de almacenamiento y procesamientos de datos instalada entonces y centraliza la información en el data center. Hasta hace poco, un grupo de personas tenía acceso a los servidores reunidos en una bóveda ubicada en diagonal al Palacio de Justicia, en Lavalle 1240, que concentra una base con el contenido de los expedientes judiciales (declaraciones, resoluciones, peritajes, presentaciones de todos los tribunales nacionales. Desde una computadora en otro edificio se le ordena el sorteo para la asignación de causas y de peritos. Hay 26 claves genéricas habilitadas sin que se sepa quienes las tienen.

Asimismo, denuncia Página/12 que entre 400 y 500 funcionarios tienen acceso remoto a las bases de datos Oracle, que contienen expedientes, con lo cual los dedos no quedan visiblemente pegados en la mayor parte de las maniobras.

Explica que los sorteos están estipulados de manera que los juzgados más sobrecargados van quedando eximidos de recibir causas. Es una forma simple de elegir juez: quien incide en la programación puede seleccionar qué jueces descarta. Aunque supone que son pocas las personas que pueden manejar el quid de los sorteos, afirma que, como las brujas, que las hay, las hay.

Surge de la crónica que hace al menos 7 años que existe esta filtración tecnológica, que así como a los que estaban antes no les interesaba abordar, a los de ahora, tampoco. Una simple deducción es que lo que Cubría encubría ahora no estaba dispuesto a encubrir.

Revela, en tan sentido, que el 11/04/2016 uno de sus responsables más altos entró con un coequiper ingeniero a la sala de máquinas y anuló el sorteo informático que opera desde allí que le asignaba al juez federal Sebastián Casanello la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Me lo pidió la secretaria de la Cámara Federal”, se justificó, según consta en una investigación interna.

Rondaba ya en ese momento la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, que precipitó la renuncia de varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozanski; el ex juez federal de La Pampa, José Antonio Charlín; el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico); y el ex camarista federal de Bahía Blanca, Néstor Montizenti.

Abrumado por los avatares de una economía que no arrancaba, con temor a estallidos sociales, el fin de una luna de miel legislativa y con las provincias e inversiones que nunca llegaban, el año pasado fue perdido para el gobierno en cuanto a encarar una reforma judicial. Ni siquiera logró exonerar a la que consideraba una quinta columna en la estructura de poder, como la procuradora K, Alejandra Gills Carbó, y a la postre parece que no lo era tanto.

De ahí que Macri haya empezado 2017 ocupándose directamente de echarle mano a la adecuación de la Justicia a su proyecto de poder. Empezó por intentar reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros en la Magistratura, y puso a Germán Garavano a organizar un cronograma de depuración de jueces, al que le dio como plazo de inicio fines de marzo para ir por la cabeza del miembro de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, quien no parece oponer demasiados escollos por estar acusado de enriquecimiento ilícito.

Entre abril y agosto, le tocará el turno al juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre, en plena definición comicial, buscará consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. A todos, por mal desempeño, el propósito es llevarlos a juicio político.

El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, es el encargado de evaluar las denuncias y elevarlas al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.

La Nación se esperanza en que las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jueguen un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar resultados, que son públicos y abiertos a cualquier ciudadano, para avanzar en nuevos pedidos de juicio político.

Con toda la furia, el macrismo podría reunir actualmente 7 de las 9 manos levantadas que, como mínimo, necesita en el Consejo para imponerse al kirchnerismo.

El resto lo tendrá que remar.