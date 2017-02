Aguad dijo que los K "cajonearon" la deuda de Franco Macri y que no habló del tema con el Presidente

Oscar Aguad volvió a defender el acuerdo que firmó el Estado para cobrarle una deuda a la sociedad Correo Argentino S.A, vinculada al papá del Presidente, Franco Macri. Este lunes 13/02, entrevistado por el periodista Joaquín Morales Solá, el ministro de Comunicaciones aseguró que nunca le consultó a Mauricio Macri sobre este juicio y volvió a acusar al kirchnerismo de “cajonear” el caso para no cobrar.

También, consideró que la fiscal que objetó el pacto hizo mal el cálculo inflacionario. "Este es un gobierno decente. Estamos diciendo la verdad. Nunca hablé con el Presidente de este tema y no corresponde que lo haga porque está involucrada su familia”, dijo en Desde el llano (Todos Noticias). Y aclaró que hace más de un año le avisó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que impulsaría el juicio para cobrar la deuda.

Aguad salió al cruce del exministro de Planificación, Julio De Vido, que dijo que el kirchnerismo no le cobró al Correo porque el Grupo Macri presentó ofertas de pago similares a la actual. El funcionario opinó que él también podría haber utilizado ese argumento para “cajonear el expediente” y no cobrar. “El gobierno anterior no quiso cobrar. En 2003 el kirchnerismo verificó una deuda de $292 millones en un país con inflación en alza y el monto prácticamente se licuó”, agregó. E insistió en que el Estado perdió por la inacción de la administración de Cristina Kirchner.

También, el funcionario señaló que la Ley de Quiebras impide actualizar los montos y además cobrar intereses y aseguró que las condiciones del acuerdo que se firmó son las que se pudo lograr. Así, Aguad informó que otros 600 acreedores accedieron al pacto junto con el Estado y remarcó que aceptaron una quita del 20%, algo a lo que el gobierno se negó.

¿Qué dijo Aguad sobre la Fiscal Boquín?

Sobre la resolución de la fiscal Gabriela Boquín, que pidió rechazar la propuesta de pago por considerarla abusiva, el ministro aseguró que hizo mal el cálculo inflacionario y sostuvo que para hablar de abuso hay que “merituar” la quiebra, lo que significa probar que el deudor abusa porque podría pagar en mejores condiciones y no lo hace. “Las condiciones de este deudor es de insolvencia absoluta. Es decir que, si se va a la quiebra, la deuda no se cobra”, agregó. Y explicó que la sociedad Correo Argentino, que fue creada para explotar la concesión del Correo, no tiene bienes declarados y lo único que el Estado puede ejecutar son bienes de esa compañía.

Por último, Oscar Aguad recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial podrá homologar o rechazar el acuerdo y manifestó que, en caso de que no sea aceptado, “nunca más se podrá cobrar la deuda”. “Tendríamos que ir a un proceso de quiebra frente a un deudor insolvente”, concluyó.