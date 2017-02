Por suerte, San Valentín calmó las aguas entre este diputado y su intendente

El hecho ocurrió el pasado sábado 4 de febrero entre la intendente de Rawson (Chubut), Rossana Artero, y el diputado por 'Chubut somos todos', Roddy Ingram, pero la viralización se hizo pública recién el pasado lunes 13 de febrero.

Allí, se puede ver cómo él la increpa públicamente por haber comenzado la presentación de la Fiesta Provincial del Langostino 10 minutos antes de lo pactado (20:30), haciendo que llegaran tarde.

A raíz de ello la funcionaria salió a desmentir la información, pero reconoció que la increpó fuertemente: “No me tomó del cuello pero estaba sacadísimo, muy enojado porque hicimos el lanzamiento de la fiesta 10 minutos antes de la hora prevista y por ese moetivo ellos llegaron tarde".

“Es cierto que me increpó muy enojado, pero no me agarró del cuello, como por ahí dejaron trascender”, aclaró Artero.

Por su parte,Ingram, se refirió este lunes a la polémica desatada con la intendente de Rawson, Rossana Artero, las repercusiones de una fotografía y la publicación de una solicitada y aseveró que “me gustaría que el PJ salga a pedirle disculpas a mi familia”.

El funcionario además agradeció el gesto de la jefe comunal: “Lo bueno es que lo salió a desmentir la intendente Artero, yo no iba a hablar hasta que ella diga que en ningún momento la toqué”.

Además el legislador sostuvo que “también lo hablé con el marido 5 minutos antes, había más funcionarios municipales, provinciales, y 1.500 personas, alguno tendría que haber visto algo y nadie vio nada” y subrayó que “a mí jamás se me pasaría por la cabeza tocar a una mujer”, según informa el diario Jornada.

Ya en tono irónico y con gracia a la vez, Ingram reconoció: “Solo hay una foto malintencionada, que sabemos de quien viene, que no es ningún periodista. Cuando la voy a saludar (a Artero), le doy un beso y le pongo la mano en el hombro. La foto está muy bien sacada, el perfil que tiene”.

Tras el hecho, ambos intercambiaron tuits muy respestuosos para aclarar la situación:

Mis mas sinceros y afectuosos saludos a @roddyingram, un respetuoso del genero femenino y humilde político que usa el poder a conciencia... — Rossana Artero (@rossanaartero) 10 de febrero de 2017

@rossanaartero el mismo saludo respetuosa Rossana.pero aclare que disentir no es violencia.hay famila atrás de cada uno que se ve afectada — Roddy Ingram (@roddyingram) 10 de febrero de 2017

@rossanaartero el mismo saludo respetuosa Rossana.pero aclare que disentir no es violencia.hay famila atrás de cada uno que se ve afectada — Roddy Ingram (@roddyingram) 10 de febrero de 2017