El insólito video de La Bonaerense por San Valentín

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires difundió un particular videoclip en el que, con la cortina musical de la canción de The Beatles 'All You Need Is Love', muestra a efectivos de la fuerza en situaciones cariñosas con sus parejas y familias, y hasta con los perros.





El clip fue producido por el equipo de Comunicación del Ministerio y, según informaron a Clarín fuentes de esa cartera, persigue el objetivo de mostrar la humanidad de la fuerza policial de la Provincia.

El video también fue compartido en las redes sociales por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.