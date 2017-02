Humbertito cargó contra Úbeda: “Si perdías no te respaldaba nadie”

La crisis política y económica que vive la AFA se ve reflejada en el aspecto futbolístico y una prueba de ello fue la angustiante clasificación de la Selección Argentina Sub20 al Mundial de Corea del Sur 2017 en la que se vió obligada a ganarle a Venezuela y a depender del resultado del partido entre Brasil y Colombia.

Hay que mencionar que la designación de Claudio Úbeda al frente del conjunto albiceleste desató fuertes críticas debido a que no había presentado carpeta dejando relegados a varios postulantes que sí habían presentado proyectos.

Por eso, el ex entrenador argentino y actual DT de Arsenal de Sarandí, Humberto Grondona, disparó a través de su cuenta de Twitter de que “Úbeda, clasificaste. Muy bien. Pero no hables más huevadas. Si perdías no te respaldaba nadie. Ni tu familia”.

“Uruguay quedó afuera del Olímpico y del Mundial sub 17. Seguí con perfil bajo que vas bien. Ah, además fui el último campeón. Y el penúltimo”, continuó quien fuera entrenador de las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Argentina entre 2013 y 2016.

Por otra parte, Claudio Úbeda defendió su trabajo, el de sus compañeros y sus dirigidos en una entrevista que concedió al diario Olé: “Yo soy hoy el entrenador de la Selección y tengo contrato hasta octubre de 2017. Y mi objetivo es dirigir el Mundial” y subrayó que “en el poco tiempo que estuvimos hemos hecho un trabajo serio y muy responsable, muy dedicado a no equivocarnos. Yo quiero seguir, quiero dirigir el Mundial porque sé que nos costó mucho lograr el objetivo y nos merecemos una oportunidad”.