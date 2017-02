Bocabaret: Insaurralde y Silva pidieron disculpas públicas por pelearse

Tras el escándalo que protagonizaron los defensores de Boca Juniors, Juan Insaurralde y Jonathan Silva, en el que intercambiaron golpes de puño en el entrenamiento que se llevó a cabo en la mañana de este martes (14/02) en el complejo Pedro Pompillo, ambos jugadores se presentaron en una improvisada conferencia de prensa en la que pidieron disculpas y no aceptaron preguntas de los periodistas, pero si dijeron que “esto no se va a volver a repetir”.

En la misma, Insaurralde expresó que “primeramente, ya vieron lo que pasó esta mañana. Le pedí disculpas a Johny, al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico. No está bien lo que hice. Fueron 5 segundos de calentura y no es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno, se está entrenando muy bien, y que de repente pase esto se hace una bola de la que no pasa nada acá. Quería pedir disculpas”.

Por otra parte, Silva enfatizó en que “esto le puede pasar a cualquiera” y que “en el vestuario está todo bien”.

Juan Insaurralde, que acabó con su remera destrozada, inició el intercambio de golpes y Silva llegó a responder antes de que Santiago Vergini y Federico Carrizo se interpusieran entre los dos para calmar la situación en la práctica matutina del ‘Xeneize’ en Casa Amarilla.

El chaqueño, que a fines de 2010 protagonizó un hecho similar con Jesús Méndez, durante su primer ciclo en Boca, mostró su arrepentimiento en un mensaje público que compartió junto a Silva en la sala de conferencias del complejo Pedro Pompilio.

“Fue un momento de calentura, ya está, es algo que le puede suceder a cualquiera. Recién veníamos con el 'Chaco' cagándonos (sic) de risa, está todo bien”, aseguró el ex Estudiantes de La Plata.

Insaurralde y Silva se trompearon durante la práctica cuando compartían equipo en un ensayo táctico dispuesto por el DT Guillermo Barros Schelotto, que de inmediato los echó a los dos de la cancha.

Los jugadores, que podrían sufrir sanciones económicas y deportivas, se habían retirado del predio de Casa Amarilla pero fueron obligados a volver para ofrecer de manera conjunta unas disculpas públicas en la sala de conferencias ‘Antonio Carrizo’.