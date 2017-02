Trump supo durante varias semanas que le habían mentido a su vicepresidente

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supo durante semanas que su asesor de seguridad nacional Michael Flynn había inducido a error a la Casa Blanca sobre sus contactos con Rusia, pero no lo obligó a renunciar inmediatamente, dijo el martes un portavoz del Gobierno. Trump fue informado a fines de enero de que Flynn no dijo al vicepresidente Mike Pence toda la verdad sobre un diálogo que tuvo con el embajador de Moscú en Washington antes de que el republicano asumiera el poder, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Flynn dejó el cargo el lunes después de que Trump le pidió la renuncia, sostuvo Spicer. "El tema simple y sencillamente se debió a un asunto de confianza", declaró Spicer a periodistas", resumieron Steve Holland y Richard Cowan para la agencia Reuters desde Washington DC.

"La presidencia de (Barack) Obama terminó en medio de una de las crisis con Rusia más graves desde la Guerra Fría. La de Donald Trump ha comenzado también con un incendio ruso, pero desde un ángulo completamente opuesto, el de la presunta conchabanza con ese viejo enemigo de Estados Unidos que era Moscú. Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional, ha dimitido en la noche de este lunes por mentir sobre unas conversaciones no autorizadas con un diplomático ruso, en una reverberación del escándalo de ciberespionaje de las elecciones americanas. El FBI investigó a Flynn en los primeros días de la presidencia de Trump sobre su conversación con el embajador ruso", escribió Amanda Marsa, en el diario español El País (Madrid).

Legisladores estadounidenses, incluidos algunos republicanos de alto rango, pidieron una mayor investigación sobre las acciones de Flynn y los lazos de la Casa Blanca con Moscú. Trump ha dicho por largo tiempo que le gustaría mejorar las relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El legislador Adam Schiff, el demócrata de mayor rango de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que Trump sólo tomó medidas contra Flynn debido a la atención que pusieron los medios en el tema y no por preocupaciones sobre un ilícito cometido por el ex teniente general.

Un cronograma de los eventos presentado por Spicer y un funcionario estadounidense mostraron que Trump sabía desde hace semanas que Flynn indujo a error al vicepresidente.

Después del bloqueo judicial a su sonado decreto migratorio, al Presidente estadounidense le ha estallado en las manos el “caso Flynn”, un episodio especialmente envenenado para el mandatario: aviva las sospechas de connivencia con Rusia y emana precisamente del caso de espionaje que los servicios de inteligencia de USA atribuyen a Vladímir Putin para favorecer la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“No hay nada ilegal en lo que hizo el general”, dijo el portavoz del Gobierno, Sean Spicer, sobre el cese de Flynn, pero Trump ha pedido su dimisión porque “la erosión de la confianza en él era un problema”, recalcó. Spicer, no obstante, admitió que Trump había sabido "hace semanas" de esta mentira, aunque el cese no se produjo hasta el lunes 13/02.

En diciembre 2016, Flynn mantuvo una conversación poco ortodoxa con el embajador ruso en Washington DC, Sergei Kislyak, sobre las sanciones impuestas por Obama a Rusia por el caso los mencionados ciberataques.

Flynn discutió las sanciones con el embajador Kislyak, cuyas llamadas fueron grabadas por agentes de inteligencia de USA, dijo el funcionario. Pero el vicepresidente Mike Pence apareció en televisión a mediados de enero y negó que Flynn hubiese tratado el tema.

Y éste se enteró de todo semanas después que Trump y otros miembros del gabinete, según The Washington Post. Esos contactos, además, tuvieron lugar cuando Flynn no estaba autorizado a ellos porque aún estaba en funciones la Administración de Obama. Otras fuentes citadas por The New York Times señalaron que el FBI interrogó a Flynn sobre ello.

El Departamento de Justicia advirtió a la Casa Blanca a fines de enero que Flynn había inducido a error a Pence al negar que hubiese discutido las sanciones de Estados Unidos contra Rusia con el embajador Sergei Kislyak, un acto posiblemente ilegal, dijo un funcionario estadounidense.

Trump espera escoger a un nuevo asesor de seguridad nacional a finales de esta semana, dijo Spicer.

Rusia

En tanto, Rusia ha desplegado en secreto un nuevo sistema de misiles de crucero, ignorando el aviso de Estados Unidos que considera que viola un tratado clave en el crepúsculo de la guerra fría, según publicó el diario The New York Times, citando fuentes de la Administración estadounidense.

El portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, evitó comentar la información pero subrayó que EE UU sigue considerando que Rusia viola el acuerdo y advirtió de los “riesgos que eso conlleva para la seguridad europea y asiática”.

Pese a la acusación formal, en 2014, de Washington de violación del tratado, Moscú ha proseguido con el desarrollo del misil, que ahora está operativo. Rusia dispone ahora de dos batallones de tropas, capacitadas para lanzar varios misiles. Uno de los batallones sigue en un sitio de pruebas, pero otro se trasladó el pasado diciembre a una base operativa, según el Times, que cita a un funcionario con acceso a informes de inteligencia.

El despliegue del misil, un mes después de las elecciones presidenciales de noviembre en EE UU, supone una prueba para el republicano Trump. El mandatario aboga por un acercamiento al presidente ruso, Vladimir Putin, y por lograr nuevos acuerdos de reducción armamentística.

El movimiento se conoce en plena crisis de seguridad del Gobierno de Trump.

El Gobierno de Barack Obama concluyó en julio de 2014 -en plena tensión con Moscú por la crisis Ucrania- que Rusia había violado el tratado firmado entre ambos países en 1987, que prohíbe el desarrollo de misiles balísticos o de crucero de alcance intermedio (capaces de volar entre 500 y 5.500 kilómetros). El pacto, firmado por los presidentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, contribuyó al fin de la guerra fría y a la desescalada armamentística entre ambos gigantes.

Rusia, según el rotativo, empezó en 2008 a hacer pruebas con el misil, un año antes de que Obama asumiera la presidencia. A finales de 2011, la anterior Administración empezó a conocer esas actividades.

El Pentágono ha diseñado una lista de posibles respuestas al desarrollo del misil, que incluyen el despliegue de nuevas capacidades de defensa en Europa o el impulso a nuevos misiles. Pero es una incógnita cómo puede responder Trump, que ha elogiado el liderazgo de Putin y ha abogado por mejorar la relación. Al mismo tiempo, ha descartado levantar por ahora las sanciones a Rusia por sus injerencias territoriales en Ucrania y su portavoz reclamó este martes el retorno a Ucrania de la península de Crimea, que Rusia invadió en 2014.

Trump ha mandado mensajes ambivalentes sobre la fortaleza armamentística de EE UU. En diciembre, dijo que la primera potencia mundial debe “reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”. Pero en enero abogó por lograr un acuerdo con Rusia para reducir “muy sustancialmente” el arsenal nuclear de ambos países y que supondría el pacto más significativo desde 2010 en ese asunto.