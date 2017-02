"Macri se pone una restricción si no privatiza porque las encuestas dicen que no lo haga"

Domingo Cavallo cree que, en materia económica, el gobierno de Mauricio Macri está haciendo lo mismo que la gestión de Carlos Saúl Menem en 1991. "Se está moviendo en la misma dirección: hacia una economía de mercado, con menor intervencionismo, mayores grados de competencia, más estable…", observa.

Y si bien esa era una recomendación que el exministro de Economía del menemismo y la Alianza había hecho a quien fuera que ganara las elecciones en 2015, critica que la administración Cambiemos no vaya al ritmo que a él le gustaría.

"Lo único que, a mi gusto, se mueven muy lentamente", dice Cavallo en una entrevista que publica este miércoles la revista Apertura a propósito de la publicación este mes de 'Las reformas económicas de la Argentina de los ’90, en una perspectiva contemporánea e histórica', el libro que escribió con su hija, Sonia Cavallo-Runde.

Y sigue: "No demuestran una gran convicción, como la que yo tenía como Ministro de Economía. Tampoco demuestran haberse preparado lo suficiente como para saber, exactamente, qué hacer en cada una de las áreas de gobierno".

Para 'Mingo', de todas formas, hay "un diferencia fundamental" entre Macri y Menem, que es que el riojano "sabía cómo manejarse con los sindicatos, con los dirigentes políticos, con los gobernadores" y que en la gestión "no se metía" sino que "confiaba" en sus funcionarios.

"Menem dejó que el equipo que yo lideraba organizara la parte económica. Él daba respaldo sin pretender ser quien decidiera todos los detalles", apunta 'Mingo'.

En esto, según su visión, Macri contrasta fuertemente: "Aparentemente, él quiere ser su propio ministro de Economía. Quien decida no sólo la gran política, sino, también, la gestión en temas muy concretos y complejos, que son los económicos. Para mí, es un error. No lo digo con ánimo de criticarlo. Pero creo que podría tener una gestión más eficaz si confiara en sus ministros. Que les diera poder. Pero cada uno tiene su estilo".

Según Cavallo, Macri "tiene consejeros políticos que lo asesoraron bien para llegar a ser presidente pero, en materia de gestión, siguen pensando en la próxima campaña electoral". "Y deberían estar mirando hacia 2019, a cómo llegarán la economía y la percepción que la gente tenga, de ella y de la gestión", agrega.

En cuanto al plan económico, para el exministro, no hay uno "en general", pero que "se insinúa" que tendrá "mucho énfasis en la parte fiscal".

"Lo interesante sería que aprovechen este año, en el que no van a poder tomar decisiones muy trascendentes, para tener preparado ese plan que falta. Y lanzarlo, inmediatamente, después de las elecciones, cualquiera sea el resultado. Deben animarse a adoptar medidas difíciles pero pensando que, a dos años, la gente ya vea que hay una transformación muy positiva de la realidad", sostuvo.

Para Cavallo, "a lo mejor sí" el gobierno de Macri puede hacer política económica sin un superministro de Economía, como lo fue el mismo en los 90. Y expresa que "ojalá tenga razón" el Presidente en insistir con esa decisión de supeditar las decisiones a su nucleo más chico, es decir, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los vices Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Pero, Cavallo pide que las encuestas no le marquen la cancha en materia de decisiones económicas. Y para eso usa un ejemplo que puede resultar incómodo: "si porque las encuestas dicen que la gente no quiere que haya privatizaciones, se inhibe de solucionar algo que se resuelve con una buena privatización, se pone una restricción importante".

Las encuestas son el objeto de devoción de Jaime Durán Barba, el gurú del Presidente. A él, Cavallo también le dedica un párrafo: "Tengo miedo de que su influencia sobre Macri sea como la que tuvo sobre Mahuad ( derrocado presidente ecuatoriano cuyo gabinete coordinaba Durán Barba) en su etapa de gestión. Si Jamil Mahuad tuviera que volver a gobernar Ecuador, estoy seguro de que no seguiría los consejos de Durán Barba, que estaba muy pendiente de las encuestas. Y, cuando uno se enfrenta al riesgo de una crisis grande –en el caso de Ecuador, era tremenda–, postergar decisiones, pretender medidas en dosis pequeñas, termina empujando a un callejón sin salida. Eso le hizo perder el gobierno a Mahuad. Espero que no sea el caso de Macri. Aparentemente, le presta mucha atención a Durán Barba en términos de estrategia electoral. Espero que no en materia de gestión".