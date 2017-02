Si usted fuera australiano, eligiría esta canción para tener sexo

Una cena romántica, a la luz de las velas. Unas copas de champagne para después. Y, luego, cuando los bajos instintos se apoderan de la ocasión y hace falta música para acompañar la pasión desatada... una de la banda sonora de 'Star Wars'.

Ah, ¿no le parece romántico? Bueno, a los australianos sí. O, al menos, les parece lo más adecuado.

Eso es lo que revela un relevamiento que hizo Spotify sobre los temas más elegidos el 'Día de San Valentín', que se celebró, como todos los años, este 14/02.

Según ese seguimiento, la canción más elegida por sus usuarios para "tener sexo" fue 'Cantina Band', de la banda sonora de la 1ra película de la saga (luego convertida en el 'Episidio IV'), interpretada por John Williams.

Este es el ranking de 'Sex songs' en Australia, según Spotify:

>Cantina Band (from the "Star Wars: A New Hope" Soundtrack) - John Williams

>Birthday Sex - Jeremih

>Sex (Cheat Codes X Kris Kross Amsterdam) - Cheat Codes

>Sex With Me - Bonus Track - Rihanna

>Pony - Ginuwine

>Sex on Fire - Kings of Leon

>Often - The Weeknd

>Earned It (from the "Fifty Shades Of Grey" Soundtrack) - The Weeknd

>Thinkin Bout You - Frank Ocean

>Slow Motion - Trey Songz