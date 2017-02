Trump y Lilian Tintori se reunieron por la "crisis humanitaria" en Venezuela

Donald Trump, Presidente de USA se reunió el miércoles 15/02 con LilianTintori, esposa del preso político Leopoldo López, Tintori sería la primera personalidad venezolana que recibe el mandatario. Trump publicó una imagen en la red social Twitter con el siguiente mensaje: "Venezuela debe permitir que Leopoldo López, preso político y esposo de Lilian Tintori salga de prisión inmediatamente".

Hasta el momento, Donald Trump no ha recibido a ninguna autoridad del Gobierno venezolano, para quien en cambio, ha dado señales de "preocupación", según han manifestado los presidentes del hemisferio con los que sí ha sostenido al menos una conversación telefónica.

Incluso en la jornada, mantuvo una conversación telefónica con su par argentino, Mauricio Macri donde Venezuela ocupó parte importante de la conversación. El vicepresidente de EE. UU. Mike Pence, habría participado en la reunión junto al senador por el estado de Florida Marco Rubio.

Tintori, instó a Donald Trump, a tomar acciones y no únicamente usar palabras y a exigir que se aplique la ley en Venezuela. Tintori lanzó este mensaje en una rueda de prensa en Washington, acompañada por la esposa del también opositor venezolano Antonio Ledezma, Mitzy de Ledezma, después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera este lunes sanciones económicas por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al