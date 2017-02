Otro escándalo: escupieron a un ex Boca y terminaron a las piñas (Vídeo)

Tras confirmarse que la actividad futbolística tanto en la Primera División como en las demás divisionales del fútbol argentino se pondrá en marcha el viernes (03/03) luego de que los clubes acordaron y la AFA acordaron con el Gobierno Nacional la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos, la fase preeliminar de la Copa Argentina 2017 se disputa en algunas ciudades del interior del país pero el partido que disputaron Central Norte de Salta y Talleres de Perico de Jujuy terminó con graves enfrentamientos entre los jugadores, que se agredieron con golpes y patadas. El defensor Franco Sosa, del conjunto jujeño, contó que todo comenzó cuando un intruso se metió en la cancha de los salteños, lo escupió y le tiró un manotazo.

Los violentos episodios en que resultó lesionado Daniel Argañaraz, también de Talleres, pateado en el suelo, tienen explicación, para Sosa, en que “es un clásico del norte, hay mucha rivalidad”.

“Cuando salía de la cancha, en la manga, uno me escupe la cara y me tira un manotazo -relató-, lo empiezo a perseguir, me insultaba cada uno que pasaba. Perseguía a uno como para agarrarlo y los compañeros míos salen por atrás, salta uno de ellos, empieza a patear en el piso a un compañero mío (Argañaraz) que cuando cae, se dobla la rodilla”.

Destacó Sosa, ex jugador de Boca Juniors y Racing Club, que “por suerte la policía actuó rápido, detuvo a los que estaban ahí. Nos llevaron con ellos, hicimos las declaraciones, el médico nos había revisado por si teníamos heridas. Por suerte no pasó a mayores (sic), podría haber sido peor”.

“Da bronca porque había gente en la manga -señaló-, son hinchas o barras, no sé, creo que era gente del club. Es un clásico del norte, hay mucha rivalidad entre jujeños y salteños, siempre ocurren problemas”.

Recordó el defensor que “en el partido de ida, en Perico, nos ganaron 2 a 0. El segundo gol fue claramente en off-side, la gente tuvo la paciencia de no reaccionar. Había sido muy alevoso, hay videos y fotos, fue terrible el off-side”.

“Muchos me decían 'los queríamos matar, venimos de años de lo mismo, acá nos cagan'. Yo acompañé a los jugadores de Central Norte para que pudieran salir -continuó-. Siempre pasa, en todas las canchas, que te insultan, te escupen, más cuando hay una injusticia. Soy futbolista y protegí a los jugadores”.

Agregó Sosa que “mal o bien, nos ganaron. Por eso los acompañé, para que no hablen de la gente de Perico, que siempre se habla. Hay que ver por qué son los problemas, no es que la gente reaccione por nada”.

En cuanto a lo futbolístico, la clasificación fue de Central Norte, ya que había ganado 2-0 el primer partido.

También por Copa Argentina, el partido entre Güemes y Estudiantes de Río Cuarto no finalizó debido a proyectiles y bombas de estruendo que arrojaron los locales cuando promediaba el segundo tiempo y la visita se imponía 2-0 (global 4-0). Ahora, los cordobeses se enfrentarán a Pacífico de General Alvear (Mendoza).