"Me arrepiento de haber creído que el 'Cambio' iba a ser en favor el pueblo"

Sin explicación alguna, el presidente Mauricio Macri firmó una resolución en la que se establece un cambio porcentual en el ajuste de las jubilaciones. El actual, indicaba que los jubilados debían cobrar alrededor del 15%, pero con este ajuste se reduciría al 12,5%.

De esta manera, estalló la furia de los integrantes de los bloques de la cámara baja, incluido el propio Cambiemos, por la falta de claridad y comunicación, además de lo inoportuno, dado que aún no se logró aclarar siquiera el escándalo 'Correo Argentino'.

En este contexto, Pablo Tonelli, diputado por Cambiemos, analizó al aire de FM Blue 100.7: "Ayer el presidente comunicó que se va a derogar la resolución que baja las jubilaciones".

"La resolución en términos técnicos es correcta, aunque eso no quita que sea inoportuna, fue poco presentable, la verdad no me parece ni adecuado ni simpatico bajarle a los jubilados. Estos temas se tienen que presentar mejor y debatirlos", agregó.

Luego, ante la estampida del Ejecutivo por sobre el Congreso, Tonelli entiende que "No creo que haya un menosprecio del gobierno al congreso, los DNU son una atribución del presidente".

"La resolución de la ANSES fue inoportuna, tendríamos que haber debatido con los jefe de bloque, casi nos cuesta el fracaso de la sesión", disparó.

A su vez, Sergio Massa, salió con los tapones de punta y exigió al presidente Macri que diera marcha atrás: "Le exigimos al Presidente la derogación del decreto que rebaja las jubilaciones".

“Es triste que mientras el Gobierno no puede explicar cómo le quiso regalar a la familia del Presidente el Correo, aparezca un decreto recortándole la plata a los jubilados y las asignaciones universales”, continuó el líder del Frente Renovador.



Tras recordar el consenso alcanzado por los diferentes sectores políticos en la Ley de Movilidad Jubilatoria, Massa manifestó su asombro por la posición del Gobierno que "no entiende que en la Argentina el rol del Estado es distribuir el ingreso".



"No pueden pretender cerrar las cuentas públicas sacándole del changuito y los medicamentos a los que más perdieron, que son los jubilados y los beneficiarios de las asignaciones", concluyó.

Por su parte, Mirta Tundis (Frente Renovador) manifestó: "Esto significa seguir ampliando la brecha con las personas que están fuera del sistema. Decir que un jubilado va a ganar $6300 cuando le están sacando medicamentos por enfermedades crónicas, no tiene prestaciones, no tiene prótesis, no tiene audífonos, es algo que no puedo entender. Es el primer gobierno que ataca a los jubilados de esta manera. Siento profunda indignación porque se esperaba entre un 13% y 14%, y bajarlo a un 12,65%, cambiar una fórmula sobre la marcha, sacar decretos para poder modificar leyes es una vergüenza nacional. Se enojan y nos dicen irresponsables, nos dicen que somos oposición que sólo hace política y ahora me pregunto qué están haciendo ellos. Están desintegrando a los jubilados".

"Tenemos seis millones novecientos mil jubilados que van a recibir un 12.65%, de los cuales el 53% cobra el haber mínimo. Después viene a hablarnos de la reparación histórica. Nosotros la acompañamos, pero los de haberes mínimos recibieron $50 y $100 de reparación", advirtió quien se especializa en la tercera edad.

"Le propongo a cada funcionario de este Gobierno que empiece a vivir con $6300 todos los meses a ver hasta dónde les alcanza. Después resulta que salvar al padre del Presidente con $70 mil millones está bien y no tiene nada raro. A los presos se les está pagando $8060. No pido que le rebajen a los presos, pero ellos cometieron delitos, mientras que los jubilados trabajaron toda su vida", cerró indignada.

Mientras, veamos qué ocurre en las redes sociales con quienes se desayunaron con esta noticia:

#MeArrepiento gente los que votaron a este desastre también tienen que salir con la cacerola, así le ponemos un freno a todo esto. — jorge (@jorge_cant) 16 de febrero de 2017

Cambiemos en campaña prometió 82% móvil a jubiladxs. #Hoy #Macri reduce el aumento q dsd 2009 es ley

Decir #MeArrepiento es 1acto d dignidad — Platinada Peronista (@Dyn_Ka) 16 de febrero de 2017

Yo no #MeArrepiento de nada, puedo decir q no te vote, el problema es q no importa, igual caemos todos en la volteada!!!! — susana carlevaris (@susydeloma) 16 de febrero de 2017

#mearrepiento de haberlo votado a macri el cambio más grande fue en mi bolsillo saludos de Santiago del Estero @lajeantonio — Martín Chazarreta (@MartnChazarret1) 16 de febrero de 2017

Sacamos remedios, quitamos atención en Pami, vendemos las acciones de Anses, ahora te bajamos la jubilación... estás en el horno#Jubilados pic.twitter.com/9r4hBUSkIs — carlos ezln (@carlosezln) 16 de febrero de 2017

#jubilados Era para arriba la cuenta Sr. Presidente. Salvo que quiera convertirlos en "Los abuelos de la nada" pic.twitter.com/PAJJz0JAyv — Valeria Casal (@valcasalpassion) 16 de febrero de 2017

#jubilados se meten con los los más vulnerables — fabi!!!Ubicate... (@batalla552) 16 de febrero de 2017

Taparon el escándalo por el #CorreoArgentino con el de la baja a los #jubilados. Lo agarraron a @ebasavilbaso y le dijeron "inmolate pibe" — Facundo Di Filippo (@FacuDiFi) 16 de febrero de 2017

Lo curioso de las correcciones es que siempre restan... nunca son para sumar. #Jubilados — Luis Bremer (@luisbremer) 16 de febrero de 2017

Ahora cagaron a los #jubilados Eraesperable Lo que no se recuerda se repite — GABYGABY (@gempsi) 16 de febrero de 2017

@ansesgob a ver si le toca a mo vieja que sigue esperando como tantos otros!!! Paguen de una vez!! — German Di Iorio (@IorioGerman) 16 de febrero de 2017