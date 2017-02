En la pelea de Belocopitt con Osde ¿qué hará Daniel Vila?

El negocio principal hoy día de Claudio Belocopitt es la medicina prepaga, a partir de la expansión de Swiss Medical.

De todos modos, siempre emprendedor en los temas de finanzas, él participó brevemente en los medios de comunicación haciendo un 'bridge loan' para Daniel Hadad en Canal 9. Antes también había incursionado en otros emprendimientos de Hadad.

Ahora es bien diferente porque, si bien los medios de Francisco de Narváez que gestiona Daniel Vila tienen problemas que ameritan la competencia de financistas, Belocopitt ve peligrar su negocio de la medicina prepaga, motivo por el cual embistió con una denuncia contra su competidor Osde para, en definitiva, intentar obtener un beneficio que tiene la obra social de empresarios.

¿Intenta Belocopitt tener más presencia en los medios para sostener su batalla con Osde?

Sin duda que es un tema complicado para Daniel Vila porque mientras Narváez fue accionista, nunca se interesó en la gestión de los medios de comunicación, lo que delegó en Vila, quien así pudo mudarse del eje Rosario (diario La Capital, LT8, etc.) - Mendoza (Diario Uno, Canal 7, AM Nihuil, etc.) a Ciudad de Buenos Aires.

¿Belocopitt mantendrá ese perfil de Narváez? Lo único que exigía 'el Colorado' era que el multimedios lo apoyara cuando había campañas proselitistas de las que participaba, pero tampoco nunca condicionó los negocios políticos del multimedios, que los definía Vila.

La nueva composición accionaria deja al Grupo Vila y a Belocopitt empatados con el 40% cada uno. Los acompañan Eduardo Eurnekián con el 15% y la familia Nofal con el 5% restante.

América difundió un comunicado oficial respecto de la modificación en su capital accionario: "El Grupo América informa que Francisco De Narváez ha procedido a la venta de su paquete accionario al empresario argentino Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, quien a partir del día de la fecha asume su nuevo rol en el Directorio del Grupo América, contribuyendo desde su lugar al constante crecimiento de la compañía".