La Side de Mauricio se parece a la Side K

Página/12, diario K propiedad del sindicalista K Víctor Santa María, expone el enfoque de ese sector sobre las escuchas telefónicas que involucran al ex jefe de los espías Oscar Parrilli.

El enfoque de la Casa de Gobierno aún debe esperar porque decidió comunicarlo en forma tardía y recién hace 24 horas lo bajó a algunos editorialistas dominicales.

En el caso del Mundo K, el parte fue redactado por Irina Hauser -autora de un buen libro sobre la Corte Suprema, que se agotó- y de Raúl Kollman.

Aquí 4 párrafos:

* "Lo que está a la vista es que el Poder Ejecutivo, a través de la AFI, con apoyo de la Dirección de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema, que es la que ejecutó las escuchas, espió a Parrilli y a la ex Presidenta durante buena parte de 2016. Los hechos demuestran otra vez la avanzada de los servicios de inteligencia, la utilización política de las escuchas –que el Gobierno sacó de la órbita de la Procuración General y le dio a la Corte– y la manipulación en las causas judiciales en Comodoro Py. Otra vez, es la utilización político-judicial-mediática del material que provee el aparato de inteligencia, en este caso valiéndose de una herramienta tan controvertida como la “pre-causa”, que equivale a ponerse a escuchar por si algo delictivo aparece."

* "El espionaje de 2016 se continuó luego de junio a septiembre en otra causa (que sí era una causa propiamente dicha) por orden del juez Ariel Lijo, en un expediente causa contra Parrilli porque supuestamente protegió y no persiguió al narco Ibar Pérez Corradi. Uno de los datos más asombrosos de este tramo del escándalo es que la escucha fue on-line, es decir que no fue grabada sino que había agentes de la AFI, en un box, escuchando en directo lo que decían Parrilli y Cristina Kirchner. El método de escucha directa se utiliza en casos graves como los secuestros, en los que hay que actuar de inmediato. En el expediente instruido por Lijo no había ninguna urgencia, porque Pérez Corradi ya estaba detenido. Nuevamente, las escuchas fueron difundidas y no tenían nada que ver con el narco que había estado prófugo. Y esta vez motivaron el impulso de una causa por el fiscal Guillermo Marijuán."

* "La ex-SIDE utilizó un instrumento pseudo-legal para poner en marcha el primer espionaje. Las pre-causas le permiten a la AFI lo que se denomina “salir de pesca”, investigar para ver si aparece, si pescan, algún delito. Lo que corresponde es lo contrario: fundamentar la posible existencia de un delito a partir de alguna evidencia y generar una investigación. (...) Las precausas están al borde de la ilegalidad, incluso de la inconstitucionalidad. Son un instrumento utilizado para casos gravísimos y de urgencia: defensa de la seguridad nacional, terrorismo, mega-movimientos de drogas que suponen un riesgo para el país. Se pueden prolongar por 60 días con una extensión de 60 días más. Al finalizar este período se debe tomar una decisión: o se abre una causa o se destruye todo el material."

* "Según la estimación de Parrilli, su diálogo con Mena y también con el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray sobre una causa que tenía en el juzgado de Casanello se produjo en abril, lo que hace pensar que el espionaje se hizo en los cuatro primeros meses de 2016. La semana pasada, se dio a conocer el contenido de la escucha. Lo hizo TN, el canal de Clarín. En la imagen televisiva pudo verse a los conductores de TN, Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna, exhibir el texto, original o copia, de la transcripción de la escucha, lo que indica que se violó la obligatoriedad de destrucción del material recolectado por la AFI en su excursión de pesca."

Luego, Hauser-Kollman intentan, con tibieza, afirmar que los K controlaron a Horacio Stiuso, quien fue encumbrado por los K y privilegiado por los K durante años, a cambio de ejecutar todas las órdenes que recibió.

"Durante la gestión de Parrilli-Mena al frente del organismo de inteligencia no se iniciaron pre-causas, pero además fue famoso el cierre de un expediente de esa naturaleza y la denuncia contra Stiuso, que había abierto una una pre-causa por supuesto espionaje inglés contra los integrantes de una empresa, Dark Star Security. Así se escucharon los teléfonos del agregado comercial británico, pero también de dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas. El espionaje abarcó nada menos que 700 teléfonos. La maniobra fue denunciada por el fiscal Federico Delgado y Parrilli-Mena acusaron a Stiuso por el delito de espionaje ilegal."

Lo que resulta muy hipócrita en el escrito de Página/12 es la aparente 'sorpresa' de los periodistas de que la inteligencia estatal se dedique a vigiar a la oposición, algo que sucede con Mauricio Macri pero antes ocurrió con los Kirchner. Durante 12 años, los Kirchner hicieron un abuso permanente de la estructura del Estado contra sus adversarios (los días de gloria de Horacio Stiuso y Fernando Pocino, además del general César Milani), e Irina Hauser y Raúl Kollman parece que o no lo sabían o miraban para otro lado. Ahora ambos escriben:

* "Es notable que los cuatro meses de escuchas a Parrilli por impulso de la AFI con anuencia de Servini enganchan casi de inmediato con la otra intervención telefónica realizada de junio a septiembre, por orden de Lijo, aunque los últimos 60 días fueron a pedido de la AFI. Las características de esa segunda oleada de intervenciones llaman la atención:

++ Se hicieron on-line, desde una cabina del edificio de Avenida De los Incas 3834.

++ Quien escuchaba en el momento era personal de la AFI. (...)

++ Además de la escucha on-line, las conversaciones se grabaron. Los CDs se los llevó personal de la AFI.

++ El juez Lijo le dio a la AFI la tarea de desgrabar los CDs. Significa que la justicia delegó en el aparato de inteligencia todo el poder: escuchar, grabar, desgrabar.

++ Las escuchas se difundieron a través de los medios, algo que viola la intimidad de las personas. En este caso es espionaje político porque tenía que ver con la actividad de la ex presidenta. Escucharon minuto a minuto lo que hacía CFK ya que Parrilli era su colaborador más directo.

++ Las escuchas difundidas en los medios no tienen nada que ver con Pérez Corradi, lo que muestra la ilegalidad del espionaje y el carácter político.

++ Otra prueba de que las escuchas fueron una maniobra es que Lijo no usó ni un sólo párrafo de esas escuchas en el procesamiento de Parrilli por el caso Pérez Corradi. El magistrado sólo utilizó dos entrevistas radiales del ex funcionario, algo que podría haber conseguido pidiendo el audio a las emisoras. (...)

En el caso del diálogo entre CFK y Parrilli, la Corte Suprema dijo que no fue responsable de la filtración, Lijo también sugirió que todo salió de la AFI y la AFI emitió un comunicado “desmintiendo terminantemente cualquier vínculo con la filtración de los audios de escuchas telefónicas”.

"(...) La trama de escuchas muestra la existencia de una especie de Gran Hermano político que vigila a los líderes de la oposición. Se arman causas e incluso precausas, se ordenan escuchas que no tienen nada que ver con lo que supuestamente se investiga y todo se realiza en el marco de una componenda entre el Gobierno, los servicios de inteligencia, jueces, fiscales y medios de comunicación. Filtran las escuchas de conversaciones privadas con el objetivo de desprestigiar o sembrar divisiones al interior de la oposición. Y más grave aún es se utilizan escuchas ilegales o que debían estar destruidas para abrir nuevas causas y seguir persiguiendo a los opositores."

Se refieren a Macri pero podría ser Cristina.